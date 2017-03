BİR İŞARET BİR YAŞAM

Tolga Ziyagil / Editör

Bir işaretin bir insan için bir dünya, bir mutluluk, bir yaşam olacağı hiç aklınıza geldi mi? Gelmeli, hele ki şu günlerde daha sık gelmeli. Bildiğiniz gibi her insan yeryüzüne ayrı sınavlarla, ayrı yeteneklerle gelir. Herkesin bir uğraşı, çabası vardır yaşamak için. Ama bunun için her duyuya sahiptir insan. 5 duyu dediğimiz, görme, duyma, tatma, koku alma ve dokunma duyuları. Bunlardan birinin eksik olması hayatınızı nasıl da zor bir hale getirir değil mi? Tahmin etmesi bile çok zor. Sadece gözünüzü kapayıp bir 10 dakika her şeyi el yordamıyla yapmaya başlayın, kulaklarınıza güvenmeye çalışın, yönünüzü bulmaya ve ihtiyaçlarınızı gidermeye çalışın. Olmadı burnunuzu bir mandalla kapatın ve yemek yemeye çalışın. Bakalım aldığınız tat neye benzeyecek. Bir çiçeğin veya sevdiğinizin kokusunu alamayınca neler hissedeceksiniz. Diğer bir denemeyi ise kulaklarınızı kapatarak yapın. Hiçbir şey duymuyor ve anlamıyorsunuz. İnsan sesi yok, araç sesi yok, çocuk, kuş, cırcır böceği, su, tren, rüzgar sesi yok. Hayatınızdaki tüm sesler yok. Nasıl? Düşüncesi bile insanı bir garip ediyor değil mi? Bugün üzerinde durmak istediğim ise duymayan ve dolayısıyla konuşamayan arkadaşlarımız, dostlarımız, aile bireylerimiz, komşumuz, çevremiz. İşitme engelli, koca yürekli, sevgi dolu insanlar.

Doğdukları andan itibaren dünyada duyma yetisi olmayan, bunun sonucunda da konuşamayan ancak bunun yanı sıra başka özelliklere sahip olan insanlarımızın bu hayattaki mücadelelerine ve mucizelerine tanık oldum son zamanlarda. Kendimizi o kadar kaptırmışız ki kendi hayatımıza, kimlerin de bu dünyada yaşadıklarını unutur olmuşuz. Kendilerini anlayacak o kadar az insan var ki çevrelerinde. Halbuki onlar da tıpkı herkes gibi eğlenip, gülüyorlar, ağlıyorlar, dua ediyorlar, yiyorlar içiyorlar, seviyorlar, aşık olup evleniyorlar, çocuk büyütüyorlar. Engelleri hiçbir şeye engel değil. Tam aksi, bizim onları anlamamamız bizim için bir engel. Belki de çok iyi bir dostluk edinmeden devam ediyoruz, çok iyi bir sırdaşı kaybediyoruz, yaşanacak güzel günleri kaybediyoruz. Kayıp çok, kazanç yok. Bir insanı kazanmak, sevindirmek, mutlu etmek, ona yardım etmek, onun diğer insanlarla iletişimini sağlamak bg. yeryüzü üstündeki en büyük mutluluklardan diye düşünüyorum. Düşünsenize, en basitinden bir pastaneye gidiyorsunuz, sipariş vereceksiniz ama karşıdaki sizi anlamıyor. Mecburen ya kalkıp göstereceksiniz, ya da biliyorsanız yazacaksınız. Peki ya hasta olduklarında ve hastaneye gittiklerinde! Normalde dahi karşıdakiyle anlaşmada sorunlar olurken, bir de bu durumda anlaşmayı deneyin.

Peki bu durumu iyileştirmek ve onlara bu hayatı daha da kolay hale getirmek için ne yapmalıyız? Kendi adıma ben işaret dilini öğrenmeye başladım ve de konuştuğum bir arkadaşım da var. Herkesin içinde onunla işaret diliyle konuşup anlaşmanın, gülmenin, aynı hayatı paylaşabilmenin verdiği haz paha biçilemez benim için. Nasıl ki bir şirkette çalışmaya başlamadan önce yabancı dil sorarlar ve siz bir dil öğrenmek için çalışıp çırpınırsınız, hah işte, işaret dili de öğrenilmesi gereken dillerden biri. Hani derler ya "bir dil, bir insan" diye, "bir işaret, bir yaşam" demek onlar için.

Eğer öğrenmeye karar verirseniz, bu konuda eğitim veren özel ve kamu kuruluşları mevcut. Bazı yörelerde işaret dilinde yöresel değişiklikler olmasına rağmen bu oran çok düşük. Nerede öğrenirseniz öğrenin, herhangi bir yerde karşılaştığınız bu güzel insanlarla anlaşabilirsiniz. Birinin yüzündeki gülümseme nedeni olduğunuzu bilmek, sizi mutlu etmez mi? Onların yüzündeki gülümseme nedeni olmak, onlarla yaptığınız konuşmalar, paylaşımlar bg. sizi bambaşka bir boyuta taşıyacak emin olun. Umarım ki, etrafınızdaki tüm bu özel insanları anlayacak ve onlarla hayatı paylaşacak insan sayısı daha da artar. Ben de o kişiler içerisinde yerimi almaktan oldukça keyifli ve de heyecanlıyım. :)