BİR KLİBİN KAMERA ARKASI

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

1. Tanrı her gönle; durup durup "güzel yürekli insanlarla" sürekli olarak tanışma imkanı vermez bu dünyada."

Ben bu konuda seçilmiş ve çok şanslı olanlardanım" diye düşünürüm, dünya yüzünde, bu konuda. Girdiğim her yeni toplumda, muhatap olduğum olaylar ve meselelerin akışında rastlar, tanırım bu yaradılıştaki güzel insanları. Sonrada onları gönül hanemde en ulaşılmaz yerlere koyarım. "Kimselerin gücü oraya yetmesin, kimseler onları oradan söküp almaya yeltenmesin" diye.

2. Ayrıca bir de, "hayallerinin peşinden koşanlar" diye bir şey vardır, mutlak... Bu; ilk söylendiğinde, ilk duyulduğunda bile kulağa ne kadar da hoş gelen bir cümledir. İçinde; biraz tutku, biraz inat, biraz idealizm ve yapılacak işe saygı ile umut barındıran... Kişiyi yarınlara karşı umut var kılan. Sadece bir kez geldiğimiz, ama inanç sistemimiz içinde asla bir daha geri gelemeyeceğimiz şu güzelim dünyada, yarına karşı bizleri sevgili ve sevdalı hissettiren. Bizi hayata bağlayan, yarına çıkmak için can atmamızı sağlayan.

Olabilecek ve yapılabilecek güzel amellere karşı sorumluluk ve vefa taşıyan bir his olsa gerektir bu... Böyle düşünürüm.

Böyle insanlardan ben de tanıdım.

* * *

Ayşe Öğretmenimiz bizim iyi arkadaşımızdır. Kendisi, Giresun'un (uzak-yakın) bir ilçesinin uzak bir dağ köyünde hem öğretmenlik hem de o okulda idarecilik yapmaktadır. Adı; Giresun Musiki Cemiyeti olan 60 yıllık çok değerli bir kurumun da hem solisti, hem koristi olmak görevlerini de başarıyla yerine getirmektedir. Sesi güzel, gönlü zengindir. Çok kendi şahsına münhasır bir duruşu ve olaylara ve insanlara karşı da insani bir bakış açısı vardır. Bu yönleriyle tanıyan herkes sever ve beğenir onu.

İşte, yukarıdaki ilk paragraftaki; Tanrının karşıma çıkardığı güzel gönüllü insanlardan birisidir Ayşe Öğretmen... Hemen sonraki ikinci paragraftaki gibi de; hayallerinin peşinde koşan insanlardan biri.

Yakın zamanlardı. Sesi çok güzel olup gönlünde de böyle güzellikler barındıran ve daha da çok, bulunduğumuz yerlerde arada bir, (halk deyimiyle;) "bir türkü patlatan" bu kardeşimize ara sıra ben yöresel bir dille; "Saa bi kaset yapacaam... Sen dur hele! Az bi sabret." Diye takılmacalarda bulunur, espri yapardım... Yememiş-içmemiş, bu lafları unutmamış bu... Üstüne üstlük bir de ciddiye almış?... Aradan zamanlar geçip, benim başımın etini yemeye başlamaz mı bu, bi'de ardından; bıkmadan-usanmadan?... Beni her gördüğünde de, selam ve hal hatır faslından da önce kullandığı cümleler genel olarak şöyle;

- Şiiiişt... Hikayeci!... Ne oldu, bizim kaset işi?

Ben bu sorudan illallah ettim!... Ben bu sorudan en sonunda, gına geldim!... Fakat Yaradan bizlere güzel insanlar, iyi dostlar vermiş; her yerden ve her meslekten. Aradım İstanbul'da yaşayan ve prodüktörlük yapan ve kendisine ait bir stüdyosu olan bir dostumu, daha doğrusu ağabeyimi.



Kendisinin; adı çok bilinen, iyi de bir müzik yapım şirketi var, başarılı... Fakat ondan da önce, bu ülkenin şu anda yaşayan ve ayakta olan son Ozanlarından, memleketimin sanat elçisi Ozan Gezgini Babamızı aramıştım. Kendisi de bana dedi ki; "Hikayeci, senin olur dediğin şey bizim için de olur, senin güvendiğin ve bize tavsiye ettiğin insan da hem iyi insan, hem de iyi bir sestir... Yolla, gelsin!"

Bir hayalin yolculuğu işte bu sözlerle ve bu diyaloglarla başladı. Ayşe Öğretmen İstanbul'da o kayıt stüdyosuna girdi. Rüşdünü ispat ederek de oradan çıktı. Biz; sözü ve müziği Ozan Gezgini'ye ait olan onun bir eserine, Giresun'un muhteşem yaylalarında bugün bir "klip" çektik. Ayşe Öğretmenin Cemiyetten ve dışarıdan dostları bugün onun yanında olup, ona omuz verdiler. Gönül birliği ettiler. Onun hayallerinin gerçek olabilmesi için ellerinden geleni yaptılar. Hepsi de çok kıymetliler, hepsi de çok değerliler benim gözümde... Eksik olmasınlar, var olsunlar.

* * *

Tabi, bu klibin bir de "klip arkası" olayları oldu... Ve tabiki de, bize her daim için uğramış olup yakamızı bir türlü bırakmayan delilikler zincirine de yeni yeni halkalar eklendi.

Önce, Gezgini Babayı hava alanında bir güzel karşıladık geçen gün gece yarısı... Ardından da (bugünün) 3 gün öncesinden de bugüne ait planlarını yapmaya başladık. Fakat her konuştuğumuz ciddi konunun içine, başka başka olaylar ve insanlar girdi. Bir kere bu klibin yönetmeni de, oyuncuları da, figüranı da, prodüksiyonu da, her şeyi de bizdik. Fakat biz, bugünü planlamaktan başka yapılacak her şeyi yaptık maalesef. Zira çekimin yapılacağı (bugüne de) öyle başladık. İşte bundan dolayıdır ki; sabah 8 de Giresun'un cennet yaylalarına kalkış yapacak ulaşım aracımız; sosyete fındıkçıları gibi bahçeye öğlene yakın bir zamanda girdi. Yani, terslikler ve düzensizlikler daha bismillah, en başlarda başladı. Sonrası, bütün gün bir koşturma, bütün gün zamanla yarış.. Bir büyük rakı aldıydım, giderken yanımıza, "yaylalarda arada bir sulandırır içeriz" diye, onu bile kapağını bile açmadan gerisin geriye tam dolu vaziyette geri getirdik. Bir büyüğümüz rakı dahil, şoförümüz ve araçta olan herkes, gün boyu yollarda dönüp-dolaşmaktan mütevellit içmeden sarhoş oldu nitekim..

Zaten yapmak istediğimiz bu çekimin senaryosunu oturup konuşacağımız zamanlarda da, konuyla alakası hiç olamayan şu muhabbetlerle zaman harcadıydık biz akşamları Şehr-i Cananımız Giresun'un Masal Bar gecelerinde... Bunları da maddeler halinde aşağıda a'ha da sıralıyorum: (Bir klip çekimiyle ne kadar alakası varsa artık?... Gerisine varın Siz karar verin..)

a) Türk sinemasının "sadece garson rolleri" ile meşhur olmuş merhum sanatçısı Orhan Çoban'a bir gün bir röportajda sormuşlar;

- Filmlerinizde hep garson rolünde oynadınız... Bu rolden başka, farklı bir rolde de hiç oynadınız mı? Var mı böyle bir film..

(Karşıdaki kişi; kasaplık, manavlık, bakkallık, patronluk ya da kötü adam v,s. rolü cevabı gelecek gibi bir karşılık beklerken, cevap vermiş Orhan Ağabey bu soruya, gayet sakin;)

- Evet var..

Röportajı yapan gazeteci meraklanmış;

-E, peki nedir o rol?..

Cevap gecikmemiş;

-Şef garsonluk.

b) (Bütün 112 Acil Servis görevi gören arkadaşlarımı tenzih ederek, ve onların şimdilerde asla böyle bir şeye tenezzül etmeyeceklerine inanarak..)

Zamanın bir yerinde, bir memlekette; acil yardım ekibinde görevli olan birileri bir ambulansı izinsiz alıp içmeye gitmişler... O kadar içmişler o kadar çok içmişler ki; en sonunda kendilerini kurtarmaya "ambulans çağırmışlar!"

(Çekeceğimiz klibin akıbeti çoktan unutuldu. Klip-mılipten bahsetmek, hak getire.) -Kahkahalar-

c) Zamanın birinde, sanatçı Hakkı Bulut hakkında televizyonlarda nasıl olduysa uyduruk bir haber yayınlamış... "Hakkı Bulut şu anda ölüm döşeğinde, Hakkı Bulut şimdi ölümle pençeleşiyor!" falan gibi felaket haberleriyle dolu bir yalan habermiş bu... Halk da bunu izlemiş, üzülmüş ve inanmış..

Tam o saatler içinde de, Hakkı Bulut beş parasız ve biraz da alkollü olarak İstanbul'da bir dolmuşa binmiş... Amacı da, Bakırköy'den Taksim'e kadar gelebilmekmiş. "Cebimde hiç para yok ama nasılsa dolmuşçu beni tanır, Hakkı Bulut olduğumu söylediğimde de benden para falan, zaten istemez" diye geçirmiş içinden... Bu düşüncelerle, bir dolmuşa binmiş bu... İş, para toplama faslına gelince de parası olmayan ve "Ben Hakkı Bulut'um" diyen bu sarhoşu "Lan, Hakkı Bulut şu anda ölümle pençeleşiyor. Televizyon daha yeni verdi hastalık haberini. Sahtekar!" diye minibüste bir güzel dövüp, dışarı atmışlar..

Haberi yapan televizyoncunun kalbi harbiden de çok temizmiş!... En azından, (geç de olsa) adam doğru ve dürüst habercilik yapmış sayılır.

Çünkü Hakkı Bulut, bu sefer hakikaten hastanelik olmuş.

(Böyle bir şey hiç olmadıysa ve bu haber bu seferde yalansa, Hakkı Abimiz ne olur alınmasın bize? Seviyoruz kendisini.)

d) Sahte rakının piyasaya çok sürüldüğü ve insanların bunları içip pisi pisine öldüğü zamanlar vardı yakınlarda bir yerlerde... Bir gün bu konuda gazetede bir haber okudum. Okur okumaz da yerlere yuvarlandım uzun süren kahkahalarla... Haber şöyle idi;

- İstanbul'da, yapılan sahte rakıdan içen 26 kişi aynı gün içinde can verdi... Yapılan incelemelere göre bunların içinde; sahte rakıyı imal eden kişi de var.???

* * *

İşte, yapacağımız işi maddeler halinde bir kağıda döküp de en acil olarak onları konuşmamız gerekirken, konuşup kahkahalarla güldüğümüz işlerden bir demet.

Sonuç: Bütün gün Giresun yaylalarında emek vererek; kendisine gah figüranlık, gah da yarenlik yaptığımız bu klibin "Kamera arkası..."

Umarım bu klip, bir klibe; "benzer?"