Bir madenci çocuğunun hikâyesi

Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

İnsanoğlu birbiriyle omuz omuza aynı yoldan yürüyerek başlar hayata. Zaman aktıkça beraber büyür, gelişir ve olgunlaşırlar. Ve bir gün bir yol ayrımına gelirler. İşte o zaman karakterinden ödün vermeyen, tevazu sahibi, mütevazı, dedikoduyla ilgilenmeyen, kaybettiğinde başkalarını değil de suçu kendinde arayan insanlar başarılı yola saparken.

Kıskanç, bencil, kibirli, hep eleştiren, değişmekten korkan, kendini beğenmiş, ilgi ve onay bekleyen dilbazlar da başarısız yola saparlar.

Anadolu da klasik fakir bir aile düşünün, okuma yazma bilmeyen bir anne ve baba. Maden isçisi olan baba maddi yetersizlikten dolayı çocuklarını okutamıyor. Aile’nin içinden sadece en küçük kardeş lise mezunu onun dışında hiçbiri okuyamamış.

Kara bir bulut gibi ailenin üzerine çökmüş olan maddi sıkıntı çocuklardan birini önce su satmaya, sonra ayakkabı boyamaya ve daha sonra da 14 yaşında çırak olarak bir Kasap’a girmeye zorluyor.

Artık et bu çocuk için bir besin kaynağından daha çok onun dünyası haline geliyor. Ve zaman geçtikçe et doğramak yerine, etle sanat yapmaya başlıyor.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı bu sanatsal videolarla aniden ün kazanan o çocuk, kısa zamanda ününü okyanus ötesine taşıyıp. Et restorandı deyince dünyada akla gelen ilk isim Nusr-et olmayı başarıyor.

Düşünün ki basit bir tuzlama hareketini bile sanata çeviriyor ve bütün dünyanın gündemine bir atom bombası gibi düşüyor.

Nusret bugün 34 yaşında, 20 senedir hiç dinlenmeden, yorulmadan ve bıkmadan hâlen ilk günkü aşkla işini yapıyor.

Bugün dünyaca ünlü film yıldızları ve sanatçıların yanı sıra, Nusret'in yaptığı etleri yemek için de yurtdışından özel uçaklarıyla gelen elit müşterileri de var.

Türkiye son yılların en büyük turizm krizini yaşarken. Nusret sektörün yarasına ufakta olsa bir yara bandı oluyor. Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika’dan, Orta doğu ve Asya’ya kadar Nusret’e gelebilmek için kuyruğa girmiş insanlar var.

Buradan şu noktaya özel olarak dikkatinizi çekmek istiyorum, Nusret bu ülkeye sözde aydın, modacı ve sanatçı birçok insandan daha çok değer kattı. Bu durumda geriye kalan tek bir şey var, oda şunları söyleyip yazımı bitirmektir:

- Belki bir Mozart, bir Beethoven ve bir Vivaldi’miz yok ama Bir Nusret’imiz var;

- Belki bir Gogh, bir Da Vinci ve bir Picasso’muz yok ama bir Nusret’imiz var;

- Belki bir Steve Jobs, Walt Disney ve bir Madan CJ Walker’imiz yok ama bir Nusret’imiz var;

- Belki bir Al Pacino, bir Marilyn Monroe ve bir Charlie Chaplin’imiz yok ama bir Nusret’imiz var;

- Belki bir Dior, bir La Prada ve bir Chritian Louboutin’imiz yok ama bir Nusret’imiz var.

- Nusret sen bizim milli kasapçımız;

- Nusret sen bizim gururumuz;

- Nusret sen bizim başarı hikâyemizsin.