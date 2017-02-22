BİR MASAL GECESİ - 4 / ALPAY

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Bundan tam 1 yıl önce, tam da bu zamanlarda yayımlanmış bir kitaptan bir kaç pasajda, şunlar yazmaktaydı:

Bir de, "Soyadı" kullanmayan sanatçılara çok gıcıktır O... Aklını onlarla bozmuştur. Mesela "Alpay," mesela "Nilüfer," mesela "Kıraç" gibi?... Bunu, diğer sanatçılara bir tuhaf haksızlık, insan haklarına karşı bir ihlal olarak görür her ne hikmetse?

O zaman ona göre herhangi bir dişçinin tabelasında;"Aaamet," bir bayan kuaförününkinde de; "Muallaa" yazabilmelidir pekala?

Delilik ve sıyırmışlık parayla pulla mı?... İşte O hep, böylesi bir durumun olabileceği ve ona göre halen kanamakta olan bu toplumsal yaranın biteceği günleri hayal eder.

Adı "Giresun" olan; rengiyle, güzellikleriyle, neşesi ve hüzünleriyle bir farklı gezegende yaşarız sanki biz?

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Yukarıda bahse konu olan isimlerden ilki olan usta sanatçı "Alpay," bu akşam Giresun'daydı... Gerçek adı Alpay Nazikioğlu'dur. Kendisi 1935 İstanbul doğumlu olup, Türk Hafif Müziğinin "Ağır Abisi" dir... Ona, Yaratıcı tarafından bahşedilen "Kadife Gibi" bir sesin de sahibi.

Bu bahsin içindeki (öyküde) anlatılan ise Alpay'ı Giresun'a getiren organizasyonun başındaki kişi olan Gürsel Ağabeyimdir . Kendisi halen Giresun A.D.D. Başkanı görevinde olup, bir kitapta yer alan "Deliler" adlı bu öyküyse, onun garip ve tuhaf hayat hikayesinden dem vuran küçük bir kesittir. Tıpkı, geçen yıl yayımlanmış bu kitabın adı, içeriği, bahsettikleri gibi: "Akıllı Mı Desem Deli Mi"

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Giresun A.D.D. alkışlanacak bir konsere imza atarak bu gece Türkiye'nin en beyefendi sanatçılarından birisini daha ağırlayıp bizleri müzikal manada mest etti. Teşekkürler Gürsel Başkana, teşekkürler bu olayın perde arkasındaki diğer sanat ve kültür emekçilerine, Yönetim Kuruluna.

Alpay Abi, (Saygıdan Ağabey demeliyim) sahneye müthiş güzel bir repertuvarla çıktı. Tam 5 dilde, bizlere müthiş güzel bir müzikal şölen sundu. Günler öncesinden aramızda yaptığımız sohbetlerde, Alpay Abinin Menajerinin; "sahnede mutlaka olması gerekir" dediği "bar taburesi" ve "vantilatör" konusunda aramızda ihtilafa düşmüştük biz... Şükür bu gece bunların anlamını yaşayarak öğrendik. Abimiz, bar taburesine (yaşından dolayı) genelde oturdu, vantilatörle de sürekli olarak yakın mesafeden serinledi... Fakat nezle oldu! Sürekli burnunu çekip duruyordu sonlara doğru! Bu arada sahnede, 3 duble fışgı (viski) yuvarlamayı da ihmal etmedi Sayın Abim... Ooohhh, yarasın Üstadıma, afiyet olsun.

Çünkü sahne, zor zanaat.

Çok güzel başlayıp her haliyle böyle devam eden konserde dikkatimi celbeden kimi şeylerde oldu... Mesela, orkestranın kalitesi, mesela vokal yapan sanatçının üstün performansı, (Elif) müzisyenlerin birden çok müzik aletini, çok üstün bir icra ile çalabilmeleri. (Piyanist Üstadın keman taksimi ve yaptığı konçerto müthişti.)... Flamenko dans eden kız; "Madrit'li Maria" dahil, her şey çok, çok güzeldi. (Tonmaister'in, Ağır Abi'den yediği fırça hariç!)

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Alpay Abi, konsere, kendi klasikleşmiş ve onunla ünlü olmuş şarkılarıyla başladı... Sonrasını ise; bizleri hakikaten mest eden bir şölene dönüştürdü. İspanyolca, İtalyanca, İngilizce, Türkçe ve Grek şarkılarıyla gönüllerimize hükmetti. Seyircilerin arasına karışıp onlarla danslar edip, vals yapması unutulmazdı. Çok duygusal anların yaşandığı tüm konser boyunca, hayatında yer eden önemli insanları ve olayları bir söyleşi yapar gibi seyircilerine anlattı. Orada bulunan herkesin kalbini, bir kez daha fethedip yeniden kazandı.

Büyük Ustanın, şarkı sözlerinin bu ülkedeki büyük ismi Fecri Ebcioğlu ile olan anıları... Onun ölümü üzerine, ona son kez giderken, cenazesine katılmak için içinde bulunduğu bir tren kompartımanında ona yazdığı şarkı. (Gitme!) Felç geçirip yatağa düştüğü zamanlarda tüm ülkeyi sallayacak şarkılara ortak imzalar atarak yaptığı Ebcioğlu'nu geri getirme çabaları... Hepsi, bütün anılar çok özeldi.

Ve şarkılar... İnsanın içine işleyen o müthiş şarkılar. Kadife bir sesten... Alpay'dan şarkılar.

Rasuilis'ten "Ola Se Thimizuon," Billo's Caracas'dan "Ay Lo Lai," Frank Sinatra'dan "My Way," Manolo Escobar'dan "El porompompero" sonra "Maria Magdelena"

Ve: "Eylülde Gel," "Hayalimdeki Resim," "Olmasa Mektubun," "Fabrika Kızı."

"Gözlerin," "Dağların Arkasında Yar," "Bir Dost Bulamadım," "Ellerinde Güllerle"

Bir tek isteğim vardı, çok eski zamanların bir halk türküsüydü bu; "Yek de Yavrum Yekde." Onu söylesin çok isterdim, ama söylemedi canı sağ olsun.

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Dün gece Giresun'dan bir Beyefendi, Bir Üstat, Bir müzik bilgesi Derviş, Bir Büyük Usta geçti...

Ömrü hayatı boyunca televole'lerde olmamış, kötü reklam peşinde koşmamış, kendisini hiç bir şartta zan altında bırakmadan yaşayarak sanatının onurunu gözetip onu her daim her şeyin üzerinde tutmuş aydın, demokrat ve "gerçek bir sanatçı" geçti..

Giresun'dan; "Alpay" geçti.

Ömrü uzun, o üstün sanatı daim olsun.