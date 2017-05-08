BİR MASAL GECESİ - 5 / ŞABAN KARAKAYA

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

"Tanrı insanları çift yaratmıştır" diye bir söz vardır ya hani?... Çok klişe… Çok bilinen ve hayatımız içinde en küçük benzerliklerde bile söylenen.

Benim öbür tekim nerelerdedir, ne iş yapar, ne yer- ne içer, benim gibi bir kaç tahtası noksan mı ya da tamam mıdır, yoksa benden de beter (akıllı mıdır deli mi?) bilemedim amma; çok şükür ki Büyük Üstat Tuncel Kurtiz Ustanın ikizi, bizlerle beraber.

Zaten benim ikizim de, ben biliyorum, öldü!... Çok oldu o bu dünyadan göçeli, binyıllar oldu. Kendisi, biraz da deli-dembelekdi zaten rahmetli. Antik çağlarda, Yunanistan-Girit-Rodos üçgeninde yaşayan, üçgen vücutlu, babayiğit ve heykeltıraşlık yapan "hikayeci" bi tipdi bu... Boş boş konuşup, elindeki hiç bir heykeli bitiremeyen ama boş zamanlarında da şiirler yazan bir hikayeci?... Romantik... Melankolik.

Ne hikmetse, şiirleri de pek tutmadı ama???

* * *

Her neyse... Kendimi, ciddiyete davet ediyorum. Biz yine asıl konumuza, bir Ustaya, bir Üstada dönelim isterseniz?

Bu kişi; bizim tarzımız olan "gülmece" işlerine gelmeyecek kadar ciddi, olgun ve "karşısında yaka iliklediğimiz" bir şahsiyet çünkü?..

Saygıda kusur etmediğimiz.

O, bizim Hoca'mız. Duayenimiz. Bizlerin; "içinde ego barındırmayan sanatçı yüreğiyle" sırtımızı sıvazlayanı, bizi yüreklendireni. Kısacası; o, ellerinden öpülesi..

Fakat onun bir de bir ikiz kardeşi var?

* * *

Tuncel Kurtiz;1 Şubat 1936 İzmit doğumlu, 27 Eylül 2013 Etiler, Beşiktaş, İstanbul ölümlüdür... Rahmetli büyük sanatçı idi. Yaşadık ve gördük.

Boşnak bir anadan, Selanik'li bürokrat bir babadan olma bu usta tiyatrocu, bir ömre sığdırdığı yüzlerce tiyatro oyunu, "Sürü," "Duvar," "İstanbul Kanatlarımın Altında" gibi olağanüstü filmler ve "Berlin Film Festivali" ve "Altın Portakal" da dahil ardında müthiş başarılarla dolu bir yaşam öyküsü ve büyük bir isimle uçmağa vardı aramızdan 3 yıl kadar önce...

İşte, bizler için bu büyük ustanın hem fiziksel, hem de sanatsal muadili olan Şaban Hoca'mızsa; yakın zamanlarda benzeşini bakın nasıl anlatmış... Onu nasıl da saygıyla ve özlemle fakat çok samimi yad etmiş..

O bir eski eğitimci, o bir usta tiyatrocu, o bir tiyatro yazarı ve yönetmeni ama her şeyden önce o bir muazzam bir kalem erbabı çünkü?

Yazar... Çok defalar zevkle okuduk onu. Okumaya da devam edeceğiz:

"................

Bugün 27 Eylül

Bugünkü tarihte bir büyük sinema ve tiyatro sanatçısını uğurladık...

Adı; Tuncel Kurtiz.

Bugün aramızda olmayan bu büyük sanatçıyla fiziksel olarak büyük bir benzerliğimiz olduğu söylenir. Onun için her ikimizin fotoğrafını da sizlerle paylaşmak istedim. Gerçi fotoğraflara bakınca, yüz figürlerimizde de az-buçuk benzeş yanımız var. Aslında bizim, tiyatro yolculuğunda ortak paydaşlığımız var.

Ses tonu'muzun oktavı'da üç aşağı-beş yukarı birbirine benziyor. Okuduğu şiirleri o'da "içselleştirerek okur," ben de ona özenerek okumaya çalışırdım!

Evvel- Allah bu konuda da benzeşliğimiz inkar edilemez!

Toplumcu düşünce yapımızda da bir ayrıcalığımız yok.

Yapılan bütün darbelerde'de her birimiz, payına düşeni yaşadı!

Ancaaaaaaaaaaaaak!!!

Ancak ve ancak;

Toplumun aydınlanması için ortaya konulan üretim biçiminde biz olsa-olsa bu büyük ustanın arkasından nal toplayabiliriz!

Onunla kendimizi mukayese etmek, olsa olsa "ukalalık" olur.

Onun için; büyük ustayı bir kere daha saygıyla anarken, unutulmasının mümkün olmadığını ve unutmadığımızı belirtmek istiyorum...

"Işıklar içinde uyu Usta'm"

Şaban Karakaya

* * *

İşte en az üstat Kurtiz kadar sanatçı ve sanat aşığı, aslında; yaşadığı küçük kentin handikapları ve dezavantajları gibi sebeplerle "ulusal" olamamış fakat onun kadar duayen, elindeki kısıtlı imkanlarla 1990'lı yılların Karadeniz'de en çok bilinen özel tiyatrolarından birinin hem sahibi, hem kurucusu, hem oyuncu-yazar ve yönetmeni Şaban Karakaya o... On parmağında on marifet, saygıda kusur etmediğimiz. Gönlü ibrişim atlaslardan, yüreği engin denizlerden bir sanat eri.. Bize, Başkomutan.

Bu topraklarda (Giresun,) onun lafının üzerine laf edilmez çünkü.

* * *

En son, iki gece önce bir aradaydık kendisiyle... Açıldığından beri tam 5 yıla sığdırdığımız "Masal Geceleri"nin, bir süredir ara verdiğimiz ve bu güne kadar 150 sayısı civarında tekrarladığımız şiir geceleriyle iki gece önce yeniden kavuştuk ona.

Ve şiirler... Çok önceki zamanlarda okuduğu fakat iki gece önce bizleri olduğumuz dünyadan alıp da çooook çok uzaklara götüren; "Şaban Karakaya Şiirleri."

Kendi yazdıkları değil yalnız bunlar? Şiir yazma yönünü hiç bilmiyorum Hoca'mın, duymadım, belki vardır ama "şiirin yorumu tarafı" onun esas işi... Duygulu. Yanık. Yeni çekilmiş kahve kokusu gibi ama fincanda, (yorgunken) orta kahve tadında!

Az önce adını andığımız ve hakikaten de bir ikiz kardeşten beter benzeşi olduğu Tuncel Kurtiz gibi ve aynı o buğulu sesle, Ümit İlter şiiri; "Geçit Yok!" (Bağdatlı Çocuğun Çığlığı)nı Tuncel Kurtiz'den dinlerken, vede yalnızken kaç kez ağladığımı ben bilirim?... Giresun'un İçli Çocuğu Can Akengin'den, Nazım'dan, Görele'mizin Evladı Büyük Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan şiirler dinlerken de Şaban Hoca'm bizi ağlatmaya yakın duruyor şimdilerde...Ses tellerindeki bir "nodülden" dolayı iki telden birini kaybeden ama müthiş ezber kabiliyetiyle, hakkını vererek müthiş şiirler okuyan biriyken hele?... Hele de; "bu dünyanın en güzel şiir okuyan adamı" olan "Kör Sema" Ağabeyimizi, Sema Yazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra, bu taht'a en büyük aday; kendisiyken?

Ve sonra: Ah! Şiirler... Ah! O canımızı acıtan şiirler... Şaban Karakaya ezberinden... Hakkını vere vere... Canımızı yakarken; kile kile!

* * *

Gece; bir Can Akengin şiiri ile başladı... Şaban Hoca yorumuyla;

Yalınım, yok planım

Salt gülmektir yalanım.

Ün, anıt elin olsun,

Ben falanım, filanım...

"Pelikanların Şarkısı" ile devam etti.

Biz,

İncirle ceviz

gibi çiçeksiz

Meyve verenlerdeniz.

Süzümüz yok, şatafatımız yok

Gündelik şanlarda,

Hele şu dış alanlarda

oynatacak atımız yok.

Papucumuz delik,

Olsun... çamur tıkar.

Değerimiz bir metelik

etmesin, ne çıkar.

Yoksulla ikiz

biz,

Sırayı kardaş,

Kürsüyü haşhaş

bilenlerdeniz.

Biz ki en

kör çeşmelere tutarız da tası,

O, halis Londra doldurması

viskiden

tatmayız.

Göze gözyaşı katmayız.

At...mayız, efendiler, ayartmayız.

Salt

En yad

ellerde bile

gücümüzden kile kile

incirle ceviz

gibi çiçeksiz

meyve verenlerdeniz

biz!

Sonra yine Can Akengin'den: Bursa'da evlilik arafesindeyken veremden kaybettiği biricik aşkı, nişanlısı için yazılmış "Ayrılmaktır Sevgiden"

Sağlıyorsa ne gam

Dermanım yumak gibi.

Ben ölümden hiç korkmam;

Ölüm, uyumak gibi.

Değerlidir, tatlıdır,

Ölüler sıhhatlıdır.

Asıl gücüme giden,

Ayrılmaktır sevgiden.

Diledin dünya çattın.

Yoktan bizi yarattın.

Bunlar... Belki de iyi?

Fakat niçin sevgiyi

Senden büyük yarattın?

Asıl gücüme giden:

Ayrılmaktır sevgiden.

Büyük bir sessizlikle dinlenen "Şiirlerin Masal Gecesi"nde, aslında ben o anlarda ağlamak üzereydim... "Şöyle bir ağlasam da, önümdeki rakı bardağını varsa, gözyaşlarım beyazlatsa?" diyecek kadar hemde!... Şaban Hoca, akrabalık bağım bulunmasına rağmen benim dahi bilmediğim en bilinmez sırlarla Can'ın o yürek yakan hayat hikayesinden unutulmaz pasajlar anlattı arada... Aslında, bir ders verir gibi sohbet etti bizlerle, yürek burkan kesitlerle.. İçeride "çıt!" çıkmadı saatlerce.

Ve Can'dan son darbe: (Şaban Hoca yorumu ile) Bursa'da toprak olan o sevgiliye adanmış "Karagöl" şiiri ile geldi... Ardından, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan "Türküler Dolusu" ve "Karadut," sonra Nazım'dan; "Kuvayı Milliye Destanı," "Davet" ve "Dünyanın En Tuhaf Mahluku" (Akrep Gibisin)

* *

Şiire doyduk o gece... Epey zamandır açmışız demek ki?... Üstadımız, duayenimiz, Öğretmenimiz, Yol Göstericimiz, Işığımız Şaban Hoca'mız :

Ömrün uzun, şiirlerin "daim" olsun... ALLAH seni başımızdan eksik etmesin.

Yüreğinin imbiklerinden süzülüp de gelen dizelerinle mest olduk, şad olduk yine..

Ellerinden öpüyorum... Saygıyla.