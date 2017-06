Bir merhabayı çok görmeyin…

Güldane Kaya

Merhaba Değerli okuyucularım;

İnsan olarak gözlerimizi açtığımız bu dünya da “ insan olarak “ dünyaya geldiğimizin ne kadar farkındayız? Ne kadar insanız? Evet, bu haftaki yazımı insan olmak, insan olma ile ilgili yazıyorum. Sizlerin düşüncesi ne? bu konuda merak ediyorum. İnsan olmak nedir? İçerisinde bulunduğumuz bu Mübarek Ramazan ayı bana bu yazıyı yazmama vesile oldu.

Allah, insanı mükemmel mucizevi bir sistemle yaratmış. Hayvanı,uzayı, yeryüzünü, kısaca kâinatı, evreni. Tüm bunlara mucizeye bakıp bir an farkına varmalı insan. Neden niçin yaşadığınızı sorguladınız mı? Bu dünyaya geliş göreviniz ne? Her gün, her an, her deneyiminizde. Yaşadığınız her olayı sizin gelişiminiz için birer senaryo olarak düşünebilir misiniz?

Sabah uyanınca, gülümseyin dünyaya, sevdiklerinize, Güneş tüm ihtişamıyla orada görevinde. O halde inadına gülümseyin hayata şifadır bu. Yaşama gülümseyin, sabaha gülümseyin, eşinize, çocuğunuza, iş arkadaşınıza, patronunuza, herkese gülümseyin. O muhteşem gülümsenin iyileştirici, şifa veren etkisini yaşayın, yaşatın. Çok mu zor? Hiç de zor değil. O muhteşem gülümsemenin şifasını yayın etrafınıza. Bizlerdesokakta herhangi birine sabahleyin bir günaydın ya da merhaba deyince bazılarımız buda kim? ya bana niye selam verdi?deyip geçip gider bazıları cevap verir.Allah’ın selamına,Hâlbuki selam Allah’ın C.C. 99 güzel isimlerinden biridir. Anlamı iseher türlü tehlikeden kullarını selamete çıkaran, cennetteki bahtiyar kullarına selam eden manasındadır. Allah’ın selamı ve rahmeti sizin üzerinize olsun da demektir. Korkmayalım selam vermekten bir tatlı tebessüm bitirir tüm kötülükleri. Biz Müslümanlar olarak daha çok dikkat edelim iyiliğe, merhamete güler yüze tatlı dile, Güzel sözün sadaka olduğunu unutmayalım. Yurtdışında tanı yada tanıma herkes birbirine mutlaka bir merhaba der bizler niçin demeyelim.Çok görmeyin bir merhabayı…

Tanımadığınız insanlara selam verin, gülümseyin. Masumiyetini görün. Çocukluğunuzu hatırlayın. Sevdiklerinize hediyeler alın, mutlu olun, mutlu edin kendinizi. Şımartın bazen de. Kendinizden uzaklaşmayın yeter ki. İbadet edin bol bol ruhunuzu arındırın Doğayla iç içe olun. Size sunulan güzellikler için şükredin.Şükredin ki böylesi güzel bir ülkede yaşıyoruz bir tarafdağ bir taraf deniz her taraf yemyeşil, renk renk çiçekler Şükredecek ne çok şeyiniz olduğunu düşünün. Şükredin sağlığınıza engellileri düşünüp, Bir tek kirpiğinizi bile oynatabildiğiniz için ne kadar şanslı olduğunuzun farkına varın. Engelli insanların yaşam azmini, sevincini düşünün. Yaşı ilerlemiş bir insanın içindeki yaşam arzusuna şahitlik edin. Huzur evlerinde gözleri kapıda acaba bizleri ziyarete gelen olur mu? Diye bekleyen yaşlılarımızı Unutulmuş büyüklerimizi ziyaret edinpaylaşınpaylaştıkça çoğaldığına bereketlendiğine tanık olacaksınız, hadi bugün bir fakiri doyurun, sevindirin sevinin. Sarılın affedin kendinizi ve sevdiklerinizi. Şifalınsın sizinle birlikte tüm yaşam. Yüreğinizde açan çiçekler merhamet olsun sadece. Paylaştıkça güzelleşen mutlu günler hayırlı ramazanlar dilerim. Allah’ın selamı ve rahmeti sizin üzerinize olsun sevgili okurlarım.