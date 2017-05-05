Bir Ön Ödeme Şekli “Kredi” Nasıl Uygulanmalı?

Taner Eraslan / İç Denetçi

1. Giriş

Kamuda bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte mali mevzuat çerçevesinde alım süreci başlatılmaktadır. Ancak bazı giderler alım sürecinin tamamlanmasını beklenmeyecek kadar kısa bir sürede yapılması gerekebilmektedir.

Bu durumda ön ödeme dediğimiz avans veya kredi uygulamasına başvurulmaktadır. Avans kullanımı yaygın olarak uygulanmaktaysa da kredi uygulaması hakkında bazı tereddütler olduğunu düşünmekteyim.

Kredi uygulaması avans sürecinde farklı yazışmalara ve bazı standart belgelere ihtiyaç duymaktadır. Birkaç mevzuat ile yapılan krediye ilişkin hukuki düzenlemeleri makalemizde sistematik olarak sizlerle paylaşmayı uygun gördüm.

Ayrıca, makalenin ekinde kredi uygulamasına ilişkin ayrıntılı bir “kredi işlemlerine ilişkin iş akış şeması” da hazırladım.

Risk bulunduğundan veya süreç çok iyi anlaşılmadığından, avans limitini aşan harcamaların, krediye özel belgeler kullanılmaksızın kredi adı altında gerçekleştirildiğini de görmekteyim.

Bu durum ciddi hukuki sorumluluklar doğurabileceğinden, kredi uygulamasının detaylarının öğrenilmesinin kamu açısından oldukça önemli olduğunu düşünmekteyim.

2. Ön Ödeme Nedir?

Mülga 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun 7 nci maddesinde Devlet gideri, bütçe içinde, Devlet adına yapılan veya özel bir kanunla yapılması öngörülen bir hizmet karşılığı olmak üzere Devletin zimmetinde gerçekleşen borç olarak tanımlanmıştı.

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3/h maddesinde ise Devlet gideri yerine kamu gideri kavramına yer verilerek, kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının ıskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, mali ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler olarak tanımlanmıştır.

Bu hükümlere göre bütçe giderinin yapılmasında ilke, mal veya hizmetin alınmasından sonra ilgili idarelerce malın alındığını, hizmetin yapıldığını gösterir kanıtlayıcı belgelerin ödeme evrakı ekine bağlanması suretiyle ödemenin yapılmasıdır.

Bu kuralın bir istisnası, Mülga 1050 sayılı Kanunun değişik 83 üncü ila 90 ıncı maddeleri arasında, 5018 Sayılı Kanun’un ise 35.maddesinde düzenlenen avans ve kredilerdir. 5018 Sayılı Kanun bu uygulamayı ÖN ÖDEME olarak tanımlanmıştır.

Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ön ödeme; ilgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan ödeme şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ikincil ve üçüncül mevzuat ise aşağıda verilmiştir:

Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik[1]

Muhasebe Yönetmelikleri (Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği – Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği vb.)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul Ve Esasları)[2]

3. Kredi Nedir?

Anılan Kanun’un 35. Maddesinin 1. Ve 5. fıkrasında aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

Ön ödeme

Madde 35-(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığıödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanmasıbeklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecekavansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

…

Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olmasıhalinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Kanun kredi uygulamasına yönelik temel kuralları belirlemiştir. Kredinin tanımı ise gerek Kanunda gerekse de ikincil veya üçüncül mevzuatta yapılmamıştır.

Kredi, mutemetler adına banka veya aynı idareye hizmet veren muhasebe birimi nezdindeaçtırılmakta, mutemetlerin imza örneği, nezdinde kredi açılan banka veya muhasebe biriminegönderilmektedir.

Kredi uygulamasında avanstan farklı olarak mutemet paraya el sürmemektedir.

4. Kredi Açılmak Suretiyle Yapılacak Ön Ödemeler Neler?

Bu konuya ilişkin Yönetmelikte düzenleme bulunmaktadır[3]:

1) Dairesinin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına bankaveya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir.

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarınca yabancı ülkelerde yapılacaksatınalmalar için, mutemetler adına gerektiğinde yerel bankalardan birinde kredi açtırılabilir.

3) Yabancı ülkelerden yapılacak satınalmalar için, dairesinin göstereceği lüzum üzerine,ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’de bankacılık faaliyetine izin verilen banka veya özel finanskuruluşları nezdinde akreditif karşılığı kredi açtırılır. Genel bütçe kapsamındaki kamuidarelerinde akreditif karşılığı krediler merkez birimlerince açılır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere, harcama yetkisinin gerek görmesi ve gerçekleştirme işlemlerinintamamlanmasını beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu bir gider olması şarttır.

Diğer taraftan Genel Tebliğ değişikliği ile Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca yayımlanan tasarruf tedbirleri ve uygulama talimatlarında belirtilen hususlara uyulması da gerekmektedir.

Örneğin, avans sınırını aşan ve acilen bakım/onarımı yapılması gereken bir hizmet arasına yedek parça alınması gerektiğinde kredi uygulamasına başvurulabilir. Ancak büro malzemesi kredi ile alınmasının mümkün olmadığını düşünmekteyiz.

5. Kredi Uygulamasında Limit

Avansa ilişkin bütçe kanunlarında bir belirleme yapılmaktadır. Örneğin 2017 yılı için avans limitleri aşağıda verilmiştir:

Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 1.300 2 - Diğer ilçelerde 675

Bu tutarları geçen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan giderler için kredi kullanılabilecektir. Ancak kredinin üst limiti için Kanunda yer verilmemesine karşın Yönetmelikte düzenleme yapılmıştır. Buna göre; Yönetmelik’in 6.maddesinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir:

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak kredilerden tutarı merkezi yönetimbütçe kanununda gösterilen limiti aşanlar için ayrıca Bakanlık izni aranır. Buna ilişkin usul veesaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Ancak 2017 yılı Bütçe Kanunda buna ilişkin bir limit belirlenmediğinden izin alınmasına da gerek bulunmamaktadır. Bu durum Muhasebat Genel Müdürlüğü Parasal Sınırlar ve Oranlar Genel Tebliğinin (Sıra No: 54)[4] ön ödeme işlemleri başlıklı 10. maddesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak krediler ile yurt dışından yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif karşılığı krediler için Maliye Bakanlığından izin alınmaz.”

Dolayısıyla, kredi uygulamasında üst limit yılı bütçe kanunda belirlenmediği sürece yoktur.

Mahalli İdarelerde de durum aynıdır. Şöyle ki, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin ön ödemeler başlıklı 123. Maddesinde; “Ön ödemeler ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanır.” Hükmü bulunduğundan, yukarıdaki düzenlemeler mahalli idareler için de geçerlidir.

6. Kredinin Uygulama Aşamaları

Öncelikle kredi verilmesine ilişkin şartların oluşması gerekmektedir. Bununla birlikte yeterli ödeneğin bulunması şarttır. Kredi uygulamasının aşamaları aşağıda verilmiştir.

1. Aşama:Açılacak krediler için harcama biriminde dairesince düzenlenecek “muhasebe işlem fişi” ne; yapılacak hizmetin niteliği, açılması istenilen kredinin tutarı, bütçe tertibi, hangi banka nezdinde ve kimin adına açılacağına ilişkin açıklamalar ile mutemedin tatbik imzasını gösterir dairesince onaylı iki adet sirküler bağlanarak muhasebe yetkilisine verilir.

2. Aşama:İşin niteliğine, toplu veya ayrıntılı oluşuna göre mutemede imza karşılığında yeteri kadar kredi ödeme emri verilir.

Kredi Ödeme Emri örneği muhasebe yönetmeliklerinde bulunmaktadır. Örneğin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 54 numaralı aşağıda verilmiştir.

3. Aşama:Verilen kredi ödeme emrinin yaprak sayısı ile numaraları, nezdinde kredi açılan bankaya bildirilir ve mutemedin imza sirkülerinden biri gönderilir.

“Harcama yetkilisi mutemedince, mal veya hizmet satın alınan kişi veya kuruluşa ödeme yapılmak üzere, adına kredi açılan banka, PTT veya muhasebe birimine hitaben Kredi Ödeme Talimatı (EK-1) düzenlenir.[5]”

Bu belgeyle ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1- Bu belge, adına kredi açılan harcama yetkilisi mutemedi tarafından en az iki nüsha düzenlenir. Belgenin aslı, ödemenin hak sahibine yapılması halinde kendisine, banka hesabına aktarılması halinde ise ilgili muhasebe birimi veya banka şubesine verilir. Banka ilgiliye ödeme yaparken alacaklının kimliğini araştırmak zorundadır.

2- Bu belge ile mutemet kendi adına para alamaz veya hesabına aktarma yaptıramaz.

Kredi ödeme emri makalemiz ekinde bulunmaktadır.

Diğer taraftan özel bankada kredi açılması mümkün değildir. Kredi hesabı açılabilecek kamu sermayeli bankalar aşağıda sayılmıştır:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,

T. Halk Bankası A.Ş.,

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını,

4. Aşama:Kredi ödeme emirleri, mal alındıkça veya hizmet gördürüldükçe mutemetlerce düzenlenir.

Birinci parçası parasını almak üzere alacaklıya verilir; ikinci parçası tahakkuk belgelerine bağlanır.

Dipkoçanı olan üçüncü parça ise sonradan mahsup belgeleriyle birlikte muhasebe yetkilisine verilir. Adına kredi açılan mutemet, krediden kendi adına kredi ödeme emri düzenleyip para alamaz. Bu husus muhasebe yetkilisince, nezdinde kredi açılan bankaya bir yazı ile bildirilir.

Devlet Malzeme Ofisinden veya diğer kamu kuruluşlarından yapılacak satın almalar için açılacak kredilerde para, gönderme emri ile doğrudan ilgili kuruluşun hesabına aktarılacağından kredi ödeme emri kullanılmaz. Açılan kredi tutarının harcanmayan kısmının, kurum hesabına aktarılması mal veya hizmet satın alınan ilgili kuruluşa bildirilir.

5. Aşama: Kredinin ödeme emri düzenlenmek suretiyle mahsubunun yapılması sağlanır. Ancak bu konuda Genel Tebliğdeki aşağıdaki hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

“(3) Ön ödeme uygulamasının bir alım usulü olmaması sebebiyle ön ödeme yapılacak mal veya hizmet alımlarında, alımların idarelerin tabi oldukları ihale mevzuatı hükümlerine göre yapılması, mal alındığının veya hizmetin gerçekleştirildiğinin ihale mevzuatına uygun olarak görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması gerekir.”

Dolayısıyla tek bir fatura ile kredi veya avans mahsubunun yapılamayacağını düşünmekteyiz.

7. Kredi Doğrudan Alacaklının Banka Hesabına Gönderilebilir Mi?

İhale mevzuatı çerçevesinde mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecek kamu idarelerindenBakanlıkça belirlenenlere yapılacak ön ödemelerde kredi tutarı, doğrudan ilgili kamu idaresininbanka hesabına aktarılabilir. Bu kurum ve kuruluşlar tebliğ ekinde aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

1- Devlet Malzeme Ofisi,

2- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Müesseseleri (kömür alımları için),

3- Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Müesseseleri (taşkömürü alımları için),

4- Türkiye Elektrik Üretim, İletişim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Müesseseleri (elektrik enerjisi alımları için),

5- Orman İşletme Müdürlükleri (yakacak odun, tomruk ve kereste alımları için),

6- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (pul alımları, posta ücret makinesine bağlanacak krediler dahil, abone ve hizmet bedelleri hariç),

7- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Müesseseleri,

8- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve müesseseleri ile bağlı ortaklıkları (bizzat ürettikleri silah, mühimmat, harp araç ve gereçleri ve bunların bakım, onarım, revizyon ve imalinde kullanılan malzeme ile patlayıcı maddeler için),

9- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (resmi mühür ve soğuk damga için),

10- Kamu İhale Kurumu (ilan giderleri için),

11- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Cari yıl taahhüt tutarının en fazla %50 si).

12- Basın İlan Kurumu (ilan giderleri için),

13- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

14- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,

15- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü (ders araç ve gereçleri ile derslik donatım eşya giderleri için),

16- Ulusal Metroloji Enstitüsü (kalibrasyon hizmet giderleri için),

17- Türkiye İş Kurumu (masraf karşılıkları için),

18- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (su analiz giderleri için)

19- Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilecek hizmetler için).

8. Diğer Önemli Hususlar

Kredi şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde ise, harcama yetkilisininyazılı izni ile birlikte yeni mutemedin imza örneği de muhasebe birimine verilerek, kredi kaydınınyeni mutemet adına yapılması sağlanır. Banka nezdinde açılan kredilerin devrinde yenimutemedin imza örneği ayrıca bankaya da gönderilir.

Ayrıca, mutemetler, mali yılın sonunda avanslarda bir aylık, kredilerde üç aylıksürenin dolmasını beklemeksizin, mahsubunu yapmadıkları harcamalara ait belgeleri muhasebeyetkilisine verip, artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdürler.

Mali yıl sonuna kadar kapatılmayan veya mahsup döneminde mahsup edileceği idaresincebildirilmeyen ön ödeme tutarı, yıl sonunda mutemet adına ilgili hesaba borç kaydedilerek önödeme hesabı kapatılır. Mutemet adına borç kaydedilen tutarlar hakkında muhasebeyönetmeliğinde belirtildiği şekilde işlem yapılır.

9. Sonuç

Kolay anlaşılması ve uygulamadaki hataların ortadan kaldırılması için kurumsal olarak bir iç genelgeyle uygulama birliğinin sağlanmasının yerinde olacağını düşünmekteyim.

Diğer taraftan, kredi ve avans uygulamalarının birbirine karıştırılmaması için muhasebe birimi tarafından gerekli uyarılar yapılmalıdır.

KREDİ ÖDEME TALİMATI

...........................MUHASEBE BİRİMİNE/

..................... BANKASI .................. ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE/

PTT .................. ŞUBESİNE

Banka hesap no:

Aşağıda bilgileri yer alan hak sahibine, Muhasebe Birimi/Bankanız/Şubeniz nezdinde adıma açılmış olan krediden yalnız ...........................................................TL tutarını ödeyiniz/hesabına aktarınız.

.../.../......

İmza

Adı-Soyadı

………………….(Harcama Birimi)

Harcama Yetkilisi Mutemedi

Hak Sahibinin:

Adı Soyadı Unvanı (Tüzel Kişiler İçin) Vergi Kimlik Numarası Banka Hesap Numarası Ödemenin Nedeni