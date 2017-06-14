Bir Rabia var Rabia’dan içeru

Eyüphan Kaya

Siyasi bir slogan olarak Rabia işaretini;

Tek devlet,

Tek Millet,

Tek Bayrak,

Tek vatan olarak sembolize etmek kulağa hoş gelebilir, ancak bunun içini başka bir Rabiayla doldurmadığımız zaman sanki havada kalır gibime geliyor,

Diyeceksiniz ki nasıl içini dolduralım? Buyurun Asır suresine bir göz atalım hangi tür insanlar kurtuluşa erenlerdendirler?

*İman eden,

*Ameli Salih işleyen,

*Hakkı tavsiye eden,

*Sabrı tavsiye eden,

Öyleyse; iyi insan yetiştirmek istiyorsanız,

Vatanına, bayrağına sahip çıkmasını istediğiniz bir nesil istiyorsanız,

Millet derken “İbrahim milleti bize yeter” deyip bu kavramı şu ırka bu ırka çekmelerini istemiyorsanız asır suresi ile Rabianın içini dolduracaksınız, doldurmanız lazım. Velev ki laik vatandaşlarımızın bir kısmı kızsa da, çünkü son söz Allah’ındır ve dönüş onadır.

İman etmeyen bir kimsenin dünyadaki ameli ne kadar bize hoş gelirse gelsin ebedi hayata sirayet etmiyor, işin içinde Allah rızası olmadığı için ölüm ameli için yutan bir elemandır, tıpkı sıfırın bir sayıyla çarpıldığı gibi boş elle ölüm ötesine gidiyor.

Evet ölüm ötesi ğaybidir, kimse o dünyadan gelmemiş diyeceksiniz, ama zaten işin sırrı orda adı üzerinde imtihan.

Ameli salih imanın olmazsa olmazıdır, yüce Mevla celle ve ala nerde cennet ehlinden bahsediyorsa, iman edip ameli salih işleyenlerin cennete gideceğini söylüyor. Kura’n’ın hiçbir ayetinde iman eden cennete gider anlamında bir ayete rastlamadım, bilen varsa söylesin. Ameli Salih amel-i salıh.

Ameli salıh, helal dairede yaşamaktır, Allah’ın yasakladığı işlerden uzak durup, emirlerini yerine getirmektir, başta Namaz, Oruç.. gibi bireysel ibadetler olmak üzere beşeri münasebetlerde doğruluk üzerinde yaşamaktır.

Hakkı tavsiye etmek, haklının yanında yer alıp, haksınız karşısında durmak bu vazifesini yerine göre kalbi, kavli ve fiili olarak yerine getirmekle yükümlüdür bir mümin. “Bana ne”, “sana ne” ifadeleri bir müminin konuşma literatüründe yok, olmamalıdır.

Sabrı tavsiye etmek, kendi nefsinden başlamak üzere sabırlı olup sabrı tavsiye edecek. Çünkü hakkı tavsiye ederseniz, doğrunun ve haklının yanında durursanız başına gelen sıkıntılara hazır ol, tabi bu sıkıntıların getirdiği huzursuzluğu ancak Allah rızası için sabrederseniz göğüsleyebilirsiniz.

İşte hayatın iksiri burada eğer bu Rabiayla, diğer Rabiayı beslemezseniz, çalışmalarının güdük kalır benden söylemesi.

İşi yok birileri “geç bunları geç” desin, geçmiyorum arkadaş sen onun bunun düşüncesine hamallık yapıyorsun ben ise Hz.Muhammed’in (s.a.v)ümmetiyim, sen onun bunun kitabından besleniyorsun be Kur’an’dan besleniyorum fark burada.

Siz ya Allah deyip böyle bir vatandaş kitlesi oluşturursanız, kim tutar Anadolu’yu.

Selam ve selamette kalın.