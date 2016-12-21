BİR TALEBİM VAR

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Sayıl millet vekillerime, il valime ve il sağlık müdürüme talepte bulunacağım, İnşaAllah kale alınır.

Diyarbakır son dönemlerde sağlık alanında büyük yatırımlar yapılmış, Dicle üniversitesi, Selahaddini Eyyubi, Gazı yaşargil, Kadın doğum ve çocuk hastahaneleri, devasa yapıları, personel sayısı, klinik ve poliklinik hizmetleri ile ilimize değil civar illere, hatta doğu ve güney doğu illerine hitap edecek biçimdedir.

Allah herkese sağlık versin, ancak hastalıkta hayatın bir gerçeği, geçenlerde kızımı çocuk hastahanesi Nörolıji bölümüne götürdüm saat 8, muayene fişi bitmiş kala kaldık. Baktım, köylerden, ilçelerden, yakın illerden gelenlerde, benim durumumda, yetkiliye sorduğumda kibarca "Bey efendi sabah erkenden gelip fiş almanız gerekir, şuan fiş yok" ben "hangi saatte" o "saat beş veya altıda, ancak beklerseniz, fiş alan hastalar muayene olurlarsa imkanlar dahilinde, sizinde hastanız muayene edilecek"

İki tane doktorun hizmet yaptığı çocuk Nöroloji polikliniğinde Dr. un fedakarlığı ve personelin çabası neticesinde, fişi olanlar muayene olduktan sonra, bekleyenleri de muayene ettiler, teşekkür ederim.

Ancak bir çoğu, hasta fiş bulamadığından ve ya bekleyip sıra kendilerine gelemeyeceğini düşündükleri için bir başka gün deyip oradan ayrıldılar.

Durumu hastahane yönetimine sordum "Bu kadar yoğun hastanın bulunduğu bir bölüme ek olarak bir veya iki tane daha poliklinik açılsa Dr.lar, ve vatandaşlar mağdur olmazsa iyi olmaz mı?" cevaben;

"Özellikle, doğu ve güneydoğuya hitap eden çocuk hastahanesinde, Nöroloji, Gastreloji, nefroloji... gibi branş Dr. sıkıntısı olduğunu, netice itibari ile yoğunluğun yaşandığını, hastaların mağdur olmaması içinde azami çaba harcandığını ve harcanmaya devam edeceğini" söylediler.

Gerçekten de çaba gösterdiklerini de gözlerimle gördüm. Başta Sn. Veysel KIZILAY olmak üzere tüm personele de teşekkür ederim.

Sayın millet vekilim, valim, belediye başkanım, sağlık müdürüm, bölgeye hitap eden bu devasa hastahanelerin hizmet kalitesini artırması, gelen hastaların da zamanında tedavilerinin yapılması için, ihtiyaç duyulan branşlarda uzman Dr. takviyesi yapılması için fazladan bir çaba içerisinde olmanızı talep etmekteyim.

Zamanında sağlık hizmeti almadıklarında hasta ve yakınları, yoğun iş mesaisi nedeni ile Dr. ve personeli, İlimize gelecek civar illerdeki hasta ve yakınlarının bu nedenle ilimize gelmemeleri ve ildeki esnafın mağdur olmasına sebebiyet vermektedir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem:

“Kim bir mümin kardeşinin dünyaya ait bir sıkıntısını giderirse, Cenab-ı Allah da onun ahirete ait bir sıkıntısını giderir.

Yine kim iman sahibi bir kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah ü Zü’l-Cemâl de onun ihtiyacını giderir.

Kim de inanmış bir kardeşinin herhangi bir kusurunu gizlerse, Settar olan Yüce Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter.

-Unutulmasın ki- kul, kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır.”(Taberânî, Mu’cemu’l-Evsat, 1, 63;Biraz farklılıkla: Buhari, Mezalim, 3; Birr, 59; Ebû Davud, Edeb, 38; Tirmizî, Hudûd, 3)

Ülkemizin bir çok ilinde sağlık sektöründe bu tür sorunlar var ancak, Diyarbakır gibi bölgeye hitap eden sağlık sektörünün, bu tür sorununun giderilmesi için siz değerli il büyüklerinin Diyarbakır için yaptığınız iyi hizmetlerin yanına böyle bir hizmeti de eklemenizi talep etmekteyim.

Dualarımız sizlerle, çaba sizden, Takdir önce Allah'tan ve sonra hükumetimizin elindedir.

DUA VE SELAMLARLA..