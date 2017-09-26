BİR VAR MIŞ, BİR YOK MUŞ..

Müfit Demirkol

Amerika birlesik devletlerinin Pensilvanya eyaletin de bir büyük hoca yaşarmış adı Fettullah Gülen miş. Önceleri memleketi Türkiye de yaşayıp, dünyanın dört bir tarafında İslamiyeti yayma amaçlı eğitim kuruluşları kurmuş, zamanın siyasilerinden bazıları da onu ve fikirlerini örnek almışlar.

Bazı noktalar da anlaşamayan siyasilerden kurtulmak için Amerika ya yerleşen bu büyük hoca, oralarda hükmünü sürdürmüş, ta oralardan Türkiye de ki iktidar için çalışmış.

Hatta Türkiye de bulunan siyasilerin önde gelenlerini de Amerika da ağırlamış, ellerini öptürmüş. Ama heyhat;

Gün gelmiş, bu büyük hoca ile Türkiye de ki siyasiler sebebi bilinmeyen nedenler ile ters düşmüşler.. Öyle ki; Bu büyük hoca kendi eceli ile seneler önce rahmete gittiği halde, ne Amerika , ne de Türkiye de ki, önceleri dost, ama sonra dan düşman oldukları siyasiler tarafından rahmete gittiği açıklanmamış.

Siyasilerin büyükleri zaman içinde Amerika'ya hocanın Türkiye ye iade edilmesi için nota vermişler. Hatta zamanın iktidarının bakanlarını, en büyüklerini hoca yı getirebilmek için Amerika ya yollamışlar. Ama ne yazıktır ki hep elleri boş dönmüşler.Hocayı bir türlü getirememişler. (!)

Bu arada Türkiye de bir takım değişiklikler, ciddi hareketler başlamış. Önceleri askerlere, sonra sırası ile gazetecilere, aydınlara, yargı'ya,polisimize, velhasıl "ben cumhuriyetciyim, ben Atatürkcü yüm" diyenlere karşı sanki savaş açılmış gibi,"Feto'cu" olmakla suçlanarak hapislere atılmışlar.

Atatürk'ün ailesi ve kendisi hakkında bir takım insanlık dışı ithamlar da bulunulmaya başlanılmış, heykellerine,büstlerine saldırılar başlamış. Hatta para lardan da Atatürk'ün resimleri kaldırılarak, bu siyasilerin başının bankotlarda da kendi resimlerinin konacağına dair söylentiler başlamış. Ve Türkiye de artık İslam Cumhuriyeti kurulmaya başlanmış.

Siyasilerin başı tüm dünya İslam ülkeleri ile birlik olmaya , komşu ülkeler de savaş vermeye, batılı ülkeler ile ters düşmeye başlamış. Bütün arzusu tüm İslam dünyasının"Halife" si olmak mış bu siyaset başının..

İdealleri için ne zaman , ne yapacağı belli olmayan keyfine göre yaşamaya başlayan bu siyasilerin başı, hala yaşamakta olan Amerikada ki hoca nın da kendi isteği ile rahmete gittiğini de yakında açıklayarak yeni bir senaryo uretebileceği dahi düşünülmeye başlanılmış.