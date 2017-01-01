Bir yudum sıcak çay

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Başkent Ankara 2017’ye girerken yılbaşı gecesinde yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekerken, görevli polisler, soğuk kış gününde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı’nın sürpriz çay ve kumanyaları ile ısındılar.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği organizasyonla il yöneticileri aralarında görev bölümü yaparak, huzur içinde yılbaşı geçirmek için vazife başında olan polis noktalarını ziyaret ederek, termoslarla çay ve börek ve tatlı ikramında bulundular.

BİR YUDUM SICAK ÇAY...

BİR LOKMA KATIK…

Yılbaşı gecesinde Ankaralıların huzurunu sağlamak için soğuk demeden çırpınan emniyet güçlerinin yanlarında olduklarını söyledik.

“Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İlBaşkanlığı, yılbaşı gecesinde huzurumuzubekleyenlerin yanına koştu. Bu kış gününde onlara gittik; bir lokma katık ve bir yudum sıcak çayla misafirleri olduk.

Yeni bir yıla Başkentli hemşehrilerimiz huzur içinde girerken şüphesiz canı pahasına görevinin başında olan polislerimiz vardı. Bizler için sabaha dek, ayakta kaldılar. Başkentimizin fedakâr polisleri başta olmak üzere,ülkemizin her tarafında zor ve yoğun bir mesai sarfeden tüm güvenlik güçlerine duacıyız, minnettarız.Cenab-ı Allah’tan hepsine selamet diliyorum.”