BIRAKIN ARTIK ŞU TEHDİTLERİNİZİ

Bülent Ertekin

Bazen gazetelerin başlıklarını ve haberlerini okuyunca Bu ne şimdi yaaa Allahınızı severseniz bu ne şimdiiii diyerek çıldırasım geliyor. Hem sağcısına, hem solcusuna, hem inançlısına, hemde inançsızına bakıyorum deliriyorum yaaa resmen deliriyorum.

Bu ülke bizim arkadaşlar

Bu topraklar bizim

Bu bayrak bizim

Oysa ne zaman bir seçim olsa ne zaman bir refarandum olsa birbirimizi yemekten bir birimizi kırıp geçirmekten bir birimizi ama dolaylı ama direkt olarak TEHDİT ETMEKTEN BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYORUZ.

NEDEN?

NİÇİN

NİYE?

Aşağıdaki haberleri değişik cephelerden aldım aldım ki sadece bir siyasi partinin taraftarı olmadığımı hakkın ve hakikatin yanında olduğumu olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Zira inancımız der ki:

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir(Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248).

Şimdi yanlış bir iş, yanlış bir davranış, yanlış bir söz gördüğümüzde inancımızın gerektirdiğini yerine getirmeyecekmiyiz?

Nedir bu yanlış derseniz buyrun aşağıdaki üç zihniyetin referandum ile alakalı sözlerini güzel ve sakin bir kafayla okuyalım.

Buyrun,

Antep’te AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacaklara önce “şerefsiz” diyerek hakaret etti ardından ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını işten atmakla tehdit etti.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, canlı yayında, "Evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi İzmir'den denize dökeriz" sözleriyle tehdit etti.

11.04.2017

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Referendum için fetva verdi. Perinçek ''evet diyorsanız cehennemdeki yerinizi ayırın'' dedi.

Gördünüzmü ifadeleri ifadelerdeki

TEHDİT

ŞANTAJ

HAKARET ve

daha neler neleri. Şimdi bunları söyle sonrada dışarıda birbirinizi gördüğünüzde can ciğer kuzu sarması olun. Ayıp ya Vallahi ayıp billahi ayıp tallahi ayıp.

Siyasetçinin vazifesi

hakaret değil

şantaj değil

hakaret değil

hor görme değil

hakir görme hiç değil

Vatan bizim

Bayrak bizim

BU İNSANLAR BİZİM.

Görüşü ne olursa olsun, yaşantısı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, sevgi ile kucaklayacak muhabbetle kardeşlik duyguları ile sarmalamayacaksınız.

Yetmedi mi tam doksan kusur sene bu insanları tehdit ettikleri

Yetmedi mi süründürüldüğü

Yetmedi mi hakaret edildiği

Yetmedi mi hor görüldüğü

Yetmedi mi aşağılandığı

Yetmedi mi......

Yapmayin

Etmeyin

ve artık

KUCAKLAYIN

SEVGİ İLE

MUHABBET İLE

AŞK İLE

KARDEŞLİK İLE

ANNE ŞEFKATİ İLE

BABA MERHAMETİ İLE

KUCAKLAYIN

SARIN SARMALAYIN VE BİR DAHADA BIRAKMAYIN.

Ve artık lütfen şu siyasi tehditleri de bir kenara bırakın.

Olurmu

Ne dersiniz?

Bence fevkalade güzel olur.

Olur oluuuuuur.

Selam ve dua ile..