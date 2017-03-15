Biraz adam ol da ülkene sahip çık

Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

Bu yazıma başlamadan önce şu açıklamayı gerekli buluyorum. Hayatımın hiç bir döneminde kendimi Türkiye’de herhangi bir partiye bağlı hissetmedim. Hiç bir zaman için herhangi bir partinin rozetini yakama takmadım. Hiç bir partinin mitinginde coşup kendimden geçmedim.

Bugüne kadar hiç bir siyasi lidere âşık olmadım. Karşımdaki zat kim olursa olsun beynimi çıkarıp onun sepetine koymadım.

Hayatım boyunca hep tarafsız, bağımsız ve objektif olmaya çalıştım. Hücrelerime kadar liberalim ve hep böyle kalacağım.

Lakin söz konusu ana vatanımın çıkarı, itibari ve onuru olunca iş değişir. Ülkemin kim tarafından nasıl yönetildiğine bakmadan ayni safta yer alırım.

Türkiye’de Hollanda polisinin uyguladığı şiddete ve aile bakanını sınır dişi etmesine sevinen bir kesim var. Buradan o zavallılara, o kararmış zihniyetlere bir çift sözüm olacak.

Öncelikle, Türkiye’yi itibarsızlaştırma politikası sadece hükûmet tarafına değil ülkenin bütün toplumuna yapılmış bir hakarettir. Biraz onurlu ol da milletine sahip çık.

Aile bakanımıza yapılan saygısızlık, şimdi ki hükümetin bir bakanına değil Türkiye’nin bakanına yapılmıştır. Biraz şerefli ol da, önce sevinç çığlıkları atıp sonrada kutlama capsleri paylaşma.

Hollanda polisinin azmış köpekleri sadece gurbetçilerimize değil ülkenin her bir vatandaşına saldırmıştır. Biraz soylu ol da, sosyal Medya’dan olayları gırgır ve şamataya dönüştürme.

Unutma ki, senin pasaportunun üzerinde senin gönül verdiğin partinin bayrağı yok. Türkiye’nin bayrağının sembolü var. Biraz adam ol da, bayrağına sahip çık.

Avrupa birliğinin bütün ülkeleri Türkiye’ye karşı tek yumruk, tek beden olmuşken sende biraz haysiyetli ol da halkınla ayni safta dur.

Dışarıdan kimse seni siyasi görüşünden dolayı ayırt etmiyor. Kimse sana şu parti veya bu partidensin diye öncelik tanımıyor. Sonuç olarak Türkiye kaybediyorsa sende kaybediyorsun.

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Bu yazımı size Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dan yaklaşık 50 km uzakta kuzey Zelanda bölgesinde bulunan Helsingör şehrinden yazdım. Bir gurbetçi genci olarak, ana vatanımın içinde bulunduğu kötü statüsü yüzünden büyük üzüntü duyduğumu ama Avrupa’nın baskı ve yıldırma politikalarına hiç bir zaman boyun eğmeyeceğimi belirtmek istiyorum.