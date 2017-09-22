BİRLEŞİK KAMU-İŞ’İN OLMADIĞI BİR TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ ORTA OYUNUDUR… REDDEDİYORUZ!

Hasan Kütük

Uluslararası Hukukun, ILO Sözleşmelerinin, AİHM ve AYM kararlarının, Sendikal Örgütlülüğün ve Özgürlüğün en önemli parçası saydığı Toplu Pazarlık/ Toplu Sözleşme görüşmelerine katılma hakkı, Anayasa aykırı olan 4688 sayılı yasanın 29. Maddesiyle yok edilmektedir.

Biz uluslararası hukuktan doğan haklarımıza dayanarak, TİS masasını bir mücadele masasına dönüştürmek üzere, TİS masasına katılma hakkımızı talep ettiğimiz başvurumuzu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptık.

Anayasa mahkemesinin, temel hak ve özgürlükler konusunda uluslararası sözleşme ile çelişen kanunun gözardı edilmesi kararına rağmen, uluslararası hukuku hiçe sayan bakanlık, 4688 sayılı yasa uyarınca TİS görüşmelerine katılma hakkımızı geri çevirdi.

Yandaş-sarı sendikalara üye olmak konusunda her türlü ayrıcalık hatta baskı yapılırken, konfederasyonumuza üye sendikalara aynı oranda baskı, tehdit, sindirme ve sürgün politikaları uygulandığı demokratik kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Geçen dönem TİS ortaoyununu demokratik ve barışçıl bir şekilde protesto ettiğimiz için polis şiddetine maruz kaldığımız, yöneticilerimiz ve üyelerimizin yargılandığı da yine kamuoyunun malumudur.

Bu durumda, yalnızca yandaş-güdümlü-sarı sendikaların kayrılması demek olan ve Anayasal Sendika Özgürlüğü ve Sendika Seçme Özgürlüğüne aykırı 4688 sayılı yasa kuralına (29. Madde) dayanan Çalışma Bakanlığının konfederasyonumuzun TİS masasında olma hakkını ihlal eden kararına karşı Ankara İdare Mahkemesinde dava açıyor, aynı davada 29. Maddenin Anayasaya aykırılığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesine gönderilmesini ve iptal edilmesini de talep ediyoruz.

Toplu sözleşme masasını, satış masası olmaktan çıkarıp, demokratik ve barışçıl yollardan yapacağımız eylemler ve örgütlülüğümüzden gelen gücümüzle taçlandıran bir mücadele masasına dönüştüreceğiz!