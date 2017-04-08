Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin, 47.SANAT BULUŞMASI....

Halim Utlu / Gazeteci

Genel merkezi Ankara olan Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin(BRHD) geleneksel hale gelen yıllık sergilerinin 47’incisi, bu yıl yine Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla,10 Nisan 2017 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılıyor.10 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’deki açılış töreninde,BRHD’nin sanata ve sanatçıya katkı ödülleri de sahiplerini bulacak.

Kurumsal ve sanata katkı ödülleri, bu yıl EŞKİŞEHİR Tepebaşı Belediye Başkanı AHMET ATAÇ’a, sanata katkı ödülü ise sanata ve sanatçıya katkılarından dolayı ARTANKARA Sanat Fuarı düzenleyicisi, ATİS Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı BİLGİN AYGÜL’ e verilecek...

Sergiye, dernek üyesi 176 sanatçı çeşitli eserleriyle katılıyor.19 Nisan’a kadar açık kalacak sergide,176 sanatçının en son çalışmaları gün yüzü görecek...

Geleceğe kalıcı bir eser daha bırakıyor

Plastik sanatlara ülkemizde önemli katkılarda bulunan ve eserleriyle bu sanatın günümüze taşınmasında ve yaygınlaşmasında büyük rol oynayan sanatçıların çabalarıyla kurulan, 47 yıldır tüm olanaksızlıklara rağmen, varlığını sürdüren BRDH'nin, geleceğe kalıcı bir eser daha bırakmak adına düzenlediği bu sergiyle, bir kez daha sanatseverlerin karşısına çıktıklarını belirten Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği(BRHD) Başkanı Hüseyin Yıldırım " BRHD'nin, Türkiye’de plastik sanatların gelişmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar, uzun bir süredir aralıksız devam etmektedir.

Avrupa Kültüründe sanata olan ilgi çok büyük

Bu süre, genç cumhuriyetimizin yaşıyla kıyaslandığında belki kısa gibi gelebilir. Ancak, kurulduğumuz dönemde başkentte herhangi bir sanat galerisinin olmaması ve diğer olanaksızlıklar da göz önüne alındığında, Cumhuriyetin, Batılı ülkelere kıyasla, kısa tarihi geçmişe sahip sanat faaliyetlerinin içinde, derneğimizin faaliyetlerinin yeri yadsınamaz.

Avrupa Kültüründe sanata olan ilgi, verilen değer, uzun yıllardır artarak sürekliliğini devam ettirmiş ve kent müzeleri ile taçlandırılmıştır.

Gerçek sanat, karanlığı yenme çabasıdır

Buna karşın bizim gibi geri bıraktırılmış ülkelerde, hakim olan sanat anlayışı, hükümetlerin sanat politikalarına da yansımış ve nihayetinde, günümüzde hepimizin gözlemlediği üzere, en zor süreçlerden birinden daha geçmeye çalışmaktadır.

Türlü zorluklara rağmen derneğimiz, değerli yazarımız Sabahattin Eyüboğlu’nun ‘’Gerçek sanat zaten, kötü koşullara inat, insanların kaderini değiştirme, daha aydın kafalar ve yürekler yaratma, dünyamızı saran karanlığı yenme çabasıdır’’ sözünde de dile getirdiği gibi, sanatı ve sanatçıyı yaşatma ve yüceltme yolunda çalışmalarını sürdürecektir."dedi.

Sanatsal etkinliklere devlet desteği nadiren

Başkan Yıldırım " Ne yazık ki ülkemizde, bu tür sanatsal etkinlikleri düzenlemeye çaba gösterirken, herhangi bir devlet desteği, ya da motivasyonu ile nadiren karşılaşılıyor. Burada bazı yerel yönetimlerin, sergilerimize mekan sağlamak, organizasyona yardımcı olmak gibi verdikleri desteğe dikkat çekmeden geçemeyiz. Bu bağlamda, her daim sanatın ve sanatçının yanında duran Çankaya Belediyesi’nin ayrı bir yeri bulunmakta. Destekleri sayesinde Ankara’da sanatın sıcak, büyülü ve kaynaştırıcı etkisini görmek mümkün olabiliyor." şeklinde devam ederek,sözlerini şöyle sonlandırdı;



Ataç ve Aygül’e ödül

" Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD)Yönetim Kurulu, bu yıl, kurumsal ödülünü Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a, sanata katkı ödülünü de, sanata ve sanatçıya desteğinden ötürü ART Ankara Sanat Fuarı'nın düzenleyicisi ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül’e vermeyi uygun görmüştür.

Sanatın sıcaklığını, birleştirici özelliğini ortak paydalarda buluşmanın ve paylaşmanın heyecanını tüm sanatseverlerle birlikte Anadolu’nun en ücra köşelerinde de yaşamak ve yaşatmak dileğiyle…"

BRHD 47.YIL SERGİSİ AÇILIŞI VE ETKİNLİK PROGRAMI

10 Nisan 2017 PAZARTESİ

Saat 18.30 Sergi açılışı, ödül töreni ve kokteyl,

BRHD'nin geleneksel olarak düzenlediği, kurumsal ve sanata katkı ödülleri, bu yıl EŞKİŞEHİR Tepebaşı Belediye Başkanı AHMET ATAÇ’a, sanata katkı ödülü ise sanata ve sanatçıya katkılarından dolayı ARTANKARA Sanat Fuarı düzenleyicisi, ATİS Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı BİLGİN AYGÜL’ e verilecek...

12 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Saat 13.00 - Modelden canlı uygulama

Serbest katılım

13 Nisan 2017 PERŞEMBE

Saat 13.00 - Canlı heykel uygulama

Heykeltraşlar

NECMETTİN YAĞCI – AZİMET KARAMAN

14 Nisan 2017 Cuma

Saat 13.00 - Portre çalışması

Ressam TEYMUR AĞALİOĞLU ve serbest katılım, canlı uygulama

15 Nisan 2017 Cumartesi

Saat 12.00 / 14.00

SANATSAL BOYA, RENK ve PİGMENT

Konuşmacı: HAKAN FİDAN

Kimya mühendisi ve sanayici

Boya Sanayicileri Derneği Başkan vekili,

15 Nisan 2017 Cumartesi

Panel

Saat 15.00 / 17.00

1 - Sanata genç bakış,

2 - Sanatçının yerellikten ulusallığa ve ulusallıktan evrenselliğe yolculuğu,

3 - Sanat ve çağdaş eğitim,

4 – Sanat ve kopyacılık,

KONUŞMACILAR

Yönetici Profesör - HASAN PEKMEZCİ,

BÜŞRA EROL - G.Ü. Resim-İş Eğitimi Grafik Ana Sanat Dalı 3.sınıf öğrencisi,

CANAY GÜNLER - H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde yüksek lisans öğrencisi,

HÜSEYİN DEDE - G.Ü. Resim-İş Eğitimi Doktora öğrencisi,

SONGÜL YILMAZ- G.Ü. Resim-İş Eğitimi Heykel Ana Sanat Dalı 2. sınıf öğrencisi,

SONYA LOTFİ - Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi,

Mekan:Çağdaş Sanatlar Merkezi.