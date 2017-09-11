Birlik Mahallesi’nde yapılan İsmet İnönü Parkı ve Parkın içinde yer alan Lozan Zafer Anıtı görkemli bir törenle açıldı

​Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Düşüncelerin özgürce açıklandığı günlere olan umudunuzu kaybetmeyin” çağrısında bulundu.

Lozan Antlaşmasının baş mimarı İnönü’nün adını taşıyan parkta, sanatçı Volkan Konak’ın verdiği konser büyük beğeni topladı. Konser alanını tamamen dolduran Çankayalılar, İnönü’nün hayatını anlatan kısa film gösterimiyle başlayan törende, havai fişek gösterilerine İzmir Marşı’yla eşlik etti. Törende, Heykeltıraş Metin Yurdanur'un imzasını taşıyan Lozan Zafer Anıtı da açıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü’nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, CHP Parti Meclisi Üyeleri, CHP’li Milletvekilleri, Yenimahalle Belediye Başkanı, Çankaya Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“KAMU YARARINA ÇALIŞMAYA DEVAM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, son bir yıl içinde 27 açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hizmet kervanımız yoluna devam ediyor. Yapımı devam eden 28 eserin açılışını, 2 eserin de temelini atacağız. Çankayamıza son bir yılda 57 eser kazandırmış olacağız. Çankaya Evleri, kreşler, kültür merkezleri, parklar açarak kamu yararına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediyeciliğin sosyal demokratların, CHP’lilerin işi olduğunu herkese gösterdiklerini vurgulayan Taşdelen, “Rant ve talan anlayışına karşı halka hizmet için çalışıyoruz. Bugün açtığımız İsmet İnönü Parkı, Ankara’nın en kıymetli yerlerinden birinde. Biz rezidans yapmıyoruz aksine kentin rantını halkımıza kazandırıyoruz. Biz Atatürk’ün yolundan gidiyor, halkımıza hizmet ediyoruz” diye konuştu.

İsmet İnönü’nün Türkiye’nin tapu senedi olan Lozan Antlaşması ’nda imzası olduğunu belirten Taşdelen, “İnönü’nün adını yaşatmak bizim için onurdur. Adını silmek isteyenlere inat Atatürk’ü de İnönü’yü de bağrımızda yaşatacağız, hiç kimsenin gücü onları yok etmeye yetmeyecek” dedi.

“DÜŞÜNCELER ÖZGÜRCE AÇIKLANACAK”

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da düşüncelerin özgürce açıklanacağı günlere olan umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

Demokrasi, bağımsız yargı ve kadın erkek eşitliği için mücadeleye devam edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Hak, hukuk ve adalet için mücadele edeceğiz. Kimlik, inanç ayrımı yapmadan seksen milyonu kucaklayacağız. Haklıyız, haklı olduğumuz için kazanacağız, sakın umutsuzluğa kapılmayın, yalnız değiliz” dedi.

“TAŞDELEN DEVRİMLERE SAHİP ÇIKIYOR”

CHP Ankara Milletvekili ve İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan ise, “Başkan Taşdelen, Atatürk’ün ve İnönü’nün isminin silinmesi için çalışıldığı bir dönemde, namusluların da cesur olması gerektiğini en iyi ispat edenlerden birisidir” diye konuştu. Taşdelen’in Cumhuriyet ilkelerine ve devrimlerine sahip çıktığını vurgulayan Bilgehan, “Kurtuluş Savaşı’nı benim dedelerim, sizin dedeleriniz büyükannelerinizle birlikte yaptı. O mücadeleyi devam ettiren sizlere, Başkan Taşdelen’e teşekkür ediyorum” dedi.