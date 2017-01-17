BİRLİKTE GÜÇLÜ OLMAK…

Güldane Kaya

Merhaba değerli okurlarım;

Cennet ülkemiz, her anlamda saldırı altında. Çeşitli terör örgütü gruplarını kullanan iç ve dış düşmanlar, ülkemizi bölmek, parçalamak, kin ve nefret tohumları ekmek, kardeşi kardeşe düşman etmek, Türk-Kürt, Alevi-Sünni çatışması çıkarmak ve bizi içten çökertebilmek için her türlü tezgâhı kuruyorlar.

Bizler, bu tuzağa düşmemeliyiz.Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür.

Bunun için terörle ilgili olarak birkaç haftadır yazdığım gibi Bugün, yine birlik olma zamanıdır diyeceğim. Her zamankinden fazla birliğe, bütünlüğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var.Her zaman söylüyorum. Birlik beraberlik içinde olmadığımız müddetçe, küçük hesapları bir kenara bırakmadığımız, içerden dışarıdan çıkar odaklarının etkisinde kaldığımız müddetçe terörü yenemeyeceğiz. Biz hep birlikte 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı teröre karşı direnerek. Asla galeyana gelmeyerek biz Türklerin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayacağız.

Yıllardır terörle içeride ve dışarıda mücadele ediyoruz. Yüzlerce şehit verdik. Kana doymayan düşmanlar, ülkemiz üzerindeki oyunları teröristleri kullanarak sürdürüyorlar. Reina’daki korkunç saldırı ve İzmir’ Adliyesindeki korkunç olay Allahtan kahraman polis memurumuz Fethi Sekin ve zabıt kâtibi Musa Can’ın canlarını hiçe sayarak çok büyük bir okadar korkunç olayı fedakârcacesaretiyle çarpışması,hayatını feda etmesi, güzel İzmir’imizi çok büyük bir felaketten kurtardı. Kendilerine Allahtan rahmet kederli Ailelerine sevenlerine sabır başsağlığı yaralılara şifalar, İzmir’imize geçmiş olsun.Bu terör olayları maalesef içinde bulunduğumuz 2017 yılında da devam edeceğe benziyor.

İstanbul' ve İzmir’de gerçekleştirilen terör saldırısı, seçilen mekânlar ve zaman dikkate alındığında ne amaçlandığı açıktır. Kışkırtmaya yönelik bir süreç başlatılmaya çalışılıyor. Biliyoruz ki bu kirli tuzaklar toplumun sağduyusunu hedef alıyor. Caniler ve onları azmettirenler toplumsal barışımızı bozmaya huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor. Onlar biliyor ki Ortaköy'de cami, kilise, havra hepsi yan yanaydı. Biz bir arada yaşamayı yıllardır sürdürüyoruz ediyoruz. 7'den 70'e uyanık olma mecburiyetindeyiz.”

Bütün hedef Türkiye’nin içten çökertilmesidir. Yapılan kanlı saldırıların amacı da budur “

İktidar ve muhalefet partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, terör karşısındaki ortak tavırlarının son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Böylesine yoğun bir terör tehdidi altına alınan ülkemizde teröre karşı tam bir dayanışma örneğinin sergilenmekte olduğunu da görüyoruz. İşin en endişe verici tarafı da iç ve dış düşmanların Türkiye’de bir mezhep çatışmasını ateşleyip, toplumu birbirine düşürme tuzağı içine girmiş olmalarıdır. Şimdi de muhalefet parti liderlerine karşı suikast girişimleri ile ortalığı daha da karıştıracak oyunları sergilemeye çalışıyorlar. İşte bu konuda sosyal medyada da bu tuzağa alet olanların ve adeta iç ve dış düşmanların ekmeğine yağ sürenlerin olduğunu da görüyoruz.

Birlik ve bütünlüğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bizi özellikle içten yıkmak isteyen güçlere destek veren, nereden gelirse gelsin, kin ve düşmanlığa iten, kardeş kavgasını körükleyen, mezhep çatışması için çaba gösterenle de ayrıca ayırım yapılmaksızın mücadele edilmelidir. :

Bugün, her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik zamanıdır.

Buna ihtiyacımız var..