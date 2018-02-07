Birlikte yönetim anlayışıyla hareket eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Belediye personeliyle aynı sofrada buluştu

Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev alan işçilerle bir araya gelen Başkan Ercan çalışanların sorularını yanıtladı. Belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Başkan Ercan “Sizler gizli kahramanlarsınız” dedi.

Göreve geldiği ilk andan itibaren “Daha güzel bir Sincan ” için vatandaş, esnaf ve STK’larla istişarelerde bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan bu defa belediye çalışanları ile bir araya geldi. Sincan Kültür Evi’nde düzenlenen programa Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan yüzlerce işçi katıldı. Çalışanların elini tek tek sıkıp görüşen Başkan Ercan özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Ercan soruları da yanıtladı.

“BAŞARI EKİP İŞİDİR”