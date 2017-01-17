Bisküvi, margarin, şampuan yapımında kullanılan PALMİYE YAĞI, zararlı mı faydalı mı!?

Halim Utlu / Gazeteci

Dünyada beslenme ve sağlık alanındaki tüm gelişmeleri, risk değerlendirme çalışmalarını ve ülkelerin uygulamalarını titizlikle takip ettiklerini, palm yağları ile ilgili Bakanlıkca, her türlü kontrollerin yapıldığını ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK " Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA), palm yağının kullanmasının yasaklanması yönünde de bir görüşü bulunmamaktadır."dedi.

Tebliğ, uluslararası bilimsel çalışmalar ve veriler ışığında hazırlandı

Bazı basın yayın organlarında, palm yağının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik çeşitli haberlerin yer alması üzerine,dün kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kanalı ile yazılı bir açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK, ülkemizde palm yağına ilişkin mevzuatın, Türk Gıda kodeksi - Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği ile belirlendiğini, tebliğin ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ve veriler ışığında hazırlandığını ifade etti.

Palm yağına gıdalarda yasaklama getiren bir ülke yok " Söz konusu Tebliğde palm yağının taşıması gereken fiziksel ve kimyasal özellikler yer almaktadır.Bakanlığımızca bu konuda her türlü kontroller yapılmaktadır. Palm yağı bütün dünyada gıda sanayiinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) palm yağının kullanmasının yasaklanması yönünde bir görüşü bulunmamaktadır.

Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

Dünyada beslenme ve sağlık alanındaki tüm gelişmeleri, risk değerlendirme çalışmalarını ve ülkelerin uygulamalarını titizlikle takip etmekteyiz.Dünyada palm yağının gıdalarda kullanımına yasaklama getiren bir ülke bulunmamaktadır." şeklinde ifadelere yer veren Bakan Çelik'in açıklaması özetle şöyle;

"Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Bilimsel bir çalışma yapılması kararlaştırıldı

Özellikle bazı ürünler ile ilgili basında yer alan haberler üzerine,ülkemizde palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.

Yapılacak çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirler alınacaktır.Gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak temel amaçlarımız arasındadır.Bu konudaki her türlü endişe ve hassasiyetleri dikkate alarak, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz."

İtalya'da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırıldı

Öte yandan ünlü İtalyan markası Nutella'nın yapımında kullanılan palmiye yağıyla ilgili Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi "200 derecede ısıtılması kansere davetiye çıkartıyor" açıklamasında bulunmuş, ardından şirket reklam kampanyası yapmıştı. Bu iddialar sebebiyle, İtalya'da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırılmıştı.

Palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için, yüksek ısılarda rafine ediliyor. Ancak Ferroro, rafine etme işlemini, 200 ısının altında yaptığını savunuyor.

Palmiye yağı dışında yağ kullanılırsa,ürün niteliğinde düşüş yaşanacak

Dünyada ürünleri 160'tan fazla ülkede satılan İtalyan gıda devi Ferrero'nun markası olan Nutella'yla ilgili iddiaları değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Nutella'nın Avrupa'da raflardan indirilmesine neden olan raporu incelediklerini ve ulaştıkları sonucu kısa sürede paylaşacaklarını ifade etti. Uzmanlar Nutella'da kullanılan yağın değişmesi durumunda, yıllık maliyetinin 8-22 milyon dolar artacağını belirtirken, Ferrero'nun satın alma yöneticisi Vincenzo Tapella ise bu durumun sebebinin ekonomik olmadığını iddia ediyor. Tapella'ya göre; Nutella'da palmiye yağı dışında bir yağ kullanılması durumunda, ürünün niteliğinde bir düşüş yaşanacak.

Bisküvi, kek, çikolata,dondurma ve margarin yapımında tercih ediliyor

Yağ ile ilgili yapılan araştırmaya göre; palm yağı, Elaeis guineensis olarak bilinen, Malezya, Batı ve Orta Afrika ile Endonezya’ da ekimi yaygın olarak yapılan yağlı meyvenin pulp kısmından (yağ oranı %50) elde edilen ve oda sıcaklığında yarı katı olan bir yağdır. Meyvenin çekirdeğinden elde edilen ve laurik asit (%40-52) içeriği yüksek olan yağ ise palm çekirdeği yağı olarak bilinmektedir. Gıda sanayinde diğer yağlara göre ucuz olması sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır.

Sektörde bisküvi, kek, çikolata gibi hazır gıda, dondurma ve margarin yapımında tercih edilmektedir. Ayrıca şampuanlar, cilt losyonları, sabunlar ve mumlar gibi, gıda dışı kategoride yer alan pek çok ürünün yapımında da kullanılmaktadır.

17 yemeklik yağ çeşidinden biri olarak kabul ediliyor

Palm yağı pişirme yağı olarak, margarinlerde ve çeşitli hazır gıdalarda kullanılmakta olup, FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü) ve WHO’nun (Dünya Sağlık Örgütü) ortak kuruluşu olan uluslararası CODEX Allimentarius Komisyonu tarafından, 17 yemeklik yağ çeşidinden biri olarak da kabul edilmektedir.

Palm yağı oda sıcaklığında yarı katıdır. Bu nedenle palm yağının hidrojenizasyona ihtiyacı yoktur ve uzun raf ömrüne sahiptir. Yüksek sıcaklıklarda arıtılabilir ve bileşenlerinin özel ürün uygulamalarında kullanılmak üzere izole edilebilir. Bu özelliği palm yağını, margarin ve katı yağlar için uygun bir ana bileşen haline getirir.

Helal yiyecek statüsünde sayılıyor

Palm yağı, Codex Alimentarius gibi uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan Islamic Development Department tarafından, helal yiyecek statüsünde sayılmıştır. Bu nedenle İslam ülkeleri ve Malezya, palm yağına yüksek düzeyde güven duymaktadır. Bölgeler itibariyle farklı iklim özelliklerine sahip olan Türkiye’de, palm ve hindistan cevizi hariç, yağlı tohumlu bitkilerin tamamı yetişmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin palm yağı ithalat oranı yüksektir.

İthal yağlarda en düşük vergi; %15 ile palm yağında

Ülkemizin yaklaşık 950 bin ton sıvı, 550 bin ton margarin ve 200 bin ton civarında da yem, boya ve sabun sanayi ihtiyacı olmak üzere, toplam 1.7 milyon ton bitkisel yağ tüketimi vardır.

Kullanılan palm yağı kişi başı tüketimi 3.5 kg’dır.Türkiye'de palm yağının ithalatında %15, soya yağında %31.2, ayçiçek yağında ise %36 oranında vergi uygulanıyor olması da, palm yağı ithalatını artıran etmenlerdendir.Yağ sanayicileri, bu durumun haksız rekabete yol açtığından şikayet ederken, palm yağının sağlığa etkilerine yönelik iddialarda da bulunulmaktadır.

Son yıllarda palm yağına olan ilgi arttı

Palm üretiminin yağmur ormanı alanlarının ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına sebep olacağı düşüncesi yaygın olmakla birlikte, Avrupa,Amerika ve Endonezya hükümeti, sürdürülebilir standartlar konusunda, Sürdürülebilir Yuvarlak Masa Toplantıları (RSPO) yapmakta ve sürdürülebilir palm yağının üretilmesi ve kullanılmasını teşvik etmektedir.

Palm yağının gıda sanayinde yaygın kullanımı, son yıllarda palm yağına olan ilgiyi arttırmış ve palm yağıyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Yağın yaygın kullanım alanı nedeniyle, son yıllarda tüketicilerin de ilgisini çekmektedir. Bunun önemli nedenlerinden biri, sağlıklı ve doğal beslenmeye karşı ilginin artmış olması ve tüketicilerin sağlıklı ürün tercihine verdikleri önemdir.

Palm yağının sağlığa olan etkileri tartışmalı

Palm yağı ise yüksek doymuş yağ içeriği ve olası sağlık etkileri nedeniyle, tüketicilerin aklına soru işaretleri getirmektedir. Yağın tokoferol ve karotenler vb. antioksidanları fazlaca içermesi nedeniyle, kalp - damar hastalıkları, diyabet, kanser vb. hastalıklardan koruyucu özelliğe sahip olmakla birlikte, doymuş yağ içeriğinin yüksek olması nedeniyle, hastalık gelişimi açısından risk faktörü olabileceği belirtilmektedir.

Doymuş yağlar, kolesterol seviyelerinde artışa neden olarak kardiyovasküler hastalık gelişimini hızlandırmaktadır. Bu nedenle palm yağının sağlığa olan etkileri tartışmalıdır.

ABD'de gibi bazı ülkelerin ve ileriki yıllarda Türkiye'de de margarin ve margarin içeren ürünlerin etiketinde, trans yağ asit seviyelerini belirtme zorunluluğunun, palm yağı talebini daha da artıracağı öngörülmektedir.