Ünlü Tasarımcı Gianni Versace'nin Başarılı Yaşamı!

Dünyanın en önemli moda tasarımcıları arasında gösterilen Gianni Versace, İtalya’dan başlayarak önce tüm Avrupa’ya sonra da tüm dünyaya yayılan bir üne sahiptir. Işıltılı hayat hikayesi ve trajik ölümünün ardından Gianni Versace , dünyanın en iyi moda tasarımcısı olarak tanınmaktadır. Tiyatro ve sahne kostümleri tasarlayarak sanat dünyasının en önemli tasarımcılarından biri olarak yaşamını sürdürmüştür. Tasarladığı birçok kıyafette, soyut modern sanat akımlarından etkilenmiş ve özellikle Andy Warhol’un etkisinde kalmıştır.

Küçük yaşlarından itibaren kıyafet tasarımına ilgi duyan Gianni Versace, başlarda annesinin dükkânında tasarladığı kıyafetleri satarken, ilerleyen yaşamında kendi markasını yaratarak, dünyanın en pahalı ve en şık tasarıma sahip ürünlerini pazarlamaya başlamıştır . Gianni Versace, mimarlık eğitimi aldıktan sonra oldukça kenç bir yaşta moda tasarımcısı olarak kariyerine başlamıştır.

Sanatın ve modanın en önemli merkezlerinden biri olan İtalya’da dünyaya gelen Gianni Versace, Amerika, Miami Beach, Florida’daki evinin önünde bir seri katil tarafından öldürülmüştür. Ölümünün ardından hakkında sayısız komplo teorisi üretilmiş ve dünyanın birçok farklı noktasında Gianni Versace’nin ölümü üzüntüyle karşılanmıştır. Dünyanın en ünlü giyim markası olan Versace, modanın merkezi Milano’da Gianni Versace tarafından kurulmuştur.

Gianni Versace Kimdir?

2 Aralık 1946 yılında İtalya’nın Reggio Calabria bölgesinde dünyaya gelen Gianni Versace, kendi adını verdiği dünyanın en meşhur moda markalarından biri olan; Gianni Versace S. P. A’nın kurucusudur.

Küçük yaşlarından itibaren annesinin yanında kıyafetler tasarlayarak dikkat çeken Gianni Versace, tasarladığı ürünlerin süslemelerinde annesinin bulduğu değerli taşları kullanmaktaydı. Zaman içinde tasarladığı ürünleri annesinin dükkânında satarak, tasarladığı kıyafetlerin bölge halkı tarafından yoğun ilgi görmesini sağladı. Mimarlık eğitimi gördükten sonra 25 yaşında İtalya’nın Milano kentine taşınarak burada moda tasarımı faaliyetlerini profesyonel olarak sürdürmeye başladı.

1970 yılında, modanın kalbi Milano’da , dünyanın en önemli moda tasarımı firmalarından olan Genny ve Callaghan gibi firmaların dikkatini çeken Gianni Versace, kısa sürede yeteneği fark edilince Complice adlı firmada, süet ve deri ürünler tasarlamaya başladı. Yaptığı tasarımlarıyla dikkat çeken Gianni Versace, kendi tasarladığı kadın ve erkek koleksiyonlarını sunarak, önemli bir üne kavuştu.

Gianni Versace, tasarımlarında en dikkat çeken unsurlar arasında, seksiliği ve kadınlığı ön plana çıkarması gösterilebilir. Özellikle; mini etek, tayt, büstiyerli gece kıyafetleri vb. birçok unsuru modacılığa yeniden kazandırmıştır. Tasarladığı olan üstü kıyafetler sayesinde kısa sürede dünyanın birçok yıldız ismiyle tanışmış ve kendi şirketini kurarak, kısa sürede moda sektörünün öncü firmaları arasında yerini almıştır.

1978 yılında kendi ismiyle kurduğu moda şirketi (Gianni Versace S. P. A) lüks butik kıyafetlerin yanı sıra saatten, aksesuara, parfümden, ayakkabıya kadar birçok farklı ürünün dünyaya pazarlanmasını sağlamaktadır. Lüks ve oldukça güçlü tasarımlara sahip olan Versace ürünleri, bugün dünyanın birçok noktasına pazarlanmaktadır. 1978 yılından sonra hızla büyüyen şirket, 808 Milyon dolar değerine ulaşarak , dünyanın moda devleri arasında ilk sırada yer almıştır.

Gianni Versace’nin tasarımları , dünyanın yıldız isimleri arasında; Madonna, Bon Jovi, Tupac, Naomi Campbell, Michael Jackson, Prenses Diana, Tina Turner, Elton John, Axl Rose ve Elizabeth Hurley başta olmak üzere dünyanın en önemli kişilerinin tercih ettiği bir firma olmuştur.

Gianni Versace sayısız film ve tiyatro eseri için kostüm tasarımlarında bulunmuştur. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi moda tasarımcıları arasında gösterilen Gianni Versace, moda tasarımı alanında bir ekol olarak anılmaktadır.

Gianni Versace, uzun süre iç kulak kanseri nedeniyle tasarım faaliyetlerine ara vermiştir. Amerika’nın Miami Beach, Florida kentinde her sabah rutin yürüyüşünü yaptığı sırada, Andrew Cunanan tarafından silahlı saldırıya uğramış ve 15 Haziran 1997 yılında hayatını kaybetmiştir . Saldırıdan sonra şüpheli bir şekilde intihar eden seri katil Andrew Cunanan , birçok kişinin Gianni Versace hakkında komplo teorisi üretmesine neden olmuştur.

Dünyanın Moda Devi Versace!

Gianni Versace tarafından 1978 yılında; Gianni Versace S. P. A adıyla kurulan şirket, başlarda Milano’da lüks bir butik mağazası olarak faaliyetlerini yürütmeye başladı. Kısa sürede büyüyen ve değeri 800 Milyon Dolardan fazla olan moda devi, dünyanın birçok farklı yerinede mağazalar zincirine sahiptir.

Kıyafetlerin yanı sıra, saat ve parfüm gibi aksesuar ürünlerini de tasarlayan firma, ilk defa 1994 yılında İsviçre’de Gianni Versace ve Frank Muller tarafından saat tasarımı gerçekleştirmişlerdir. Lüks ve zarif tasarımlara sahip birçok ürün, Gianni Versace’nin tasarımları aynı zamanda dünyanın önemli birçok kişisi tarafından da kullanılmaktadır.

Gianni Versace tarafından kurulan firma aynı zamanda dünya otomobil devleri; Lamborghini Murcielego ve Ford Motor Company ortak üretimi olan Lincoln Mark 7 model arabanın iç dizaynını gerçekleştirmiştir.