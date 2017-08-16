BİZ BURDAYIZ EFENDİM. BEKLERİZ...

Bülent Ertekin

Hatırlamanız babında söylüyorum. Gene bu sayfada AHBAB, ÇAVUŞ İLİŞKİSİ OLMAYACAK DEMİ? diye bir yazı yazmış ve altınada kaygılarımızı dile getirmiştik. Görünün o ki kaygılarımızda haklı olduğumuzu gösteren yeni gelişmeler var. Oradaki yazının bir kısmında....

Burası Türkiye burdan çıkış yok, diye biraz mizahi dille kaygılarımızı belirtmiş idik. Neyse biz gene hatırlanması adı ile o paragrafı burada bir kez daha yazalım.

.........

Görüldüğü ve anlaşılacağı üzere bizim avam tabiri ile ifade ettiğimiz bir deyim var. O deyimde adaylar seçilirken adeta İNCE ELENİP SIK DOKUNACAK.

Lakin benim gene endişelerim, gene kaygılarım var. Yahu ne biçim adamsın yaaaaa. Görmüyormusun;

bütün delikler (!) tıkanıyor,

Sızma (!) yok,

Aradan sıyırma (!) yok.

......

Lakin burası Türkiye

Burdan çıkış yok (!)

Adaylık hakkımız söke söke alırız (!)

Yahu bunlarda nerden çıktı. Alışkanlık işte biraz trübün sloganı.

......

Burası Türkiye, KART HAMİLİ YAKINIMDIR.

Yada..

AHBAB ÇAVUŞ ilişkilerinin neticelerini bu seçimlerden sonra çok duyacağız ve göreceğiz. Buna emin olun. Dua edelim de gene ülkemizi, bölgemizi, şehrimizi, mahallemizi ve bu garib İslam coğrafyasını yakından alâkadar eden konularda bu işin başına geçecek olanların AHBAB ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ çerçevesinde gelmesin, getirilmesin.

Ne diyelim siyaset bu, bizde diyoruz ki.

MENFAAT ÜZERE DÖNEN SİYASET, SİYASET DEĞİL CANAVARDIR.

Bu canavara TÜRKİYE yi ve MAKAMLARI LÜTFEN TESLİM ETMEYİN.

demiş ve kaygılarımızı, endişelerimizi, olmaması gereken fakat olacaklarını düşündüklerimizi yazmış idik.

Bugün ulusal bir gazetemizin birinci sayfa, birinci sütunda siyah zemine beyaz puntolarla.

YÜZDE 50'Sİ DEĞİŞECEK.

haberi yazıyordu. Haberi okuyunca ASIL KAVGA ŞİMDİ BAŞLIYOR diye gayri ihtiyari ağzımdan bu cümleler çıkıverdi.

Gelin haberin bazı kısımlarını beraber okuyalım.

.......

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu süreçten itibaren partideki metal yorgunluğa işaret ederek değişim sinyalleri vermişti. Bazı teşkilatlarda ve belediyelerde zayıf noktalar belirlendi. Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim bekleniyor.

.........

EN AZ YÜZDE 40 EN ÇOK YÜZDE 60

Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim yapılması bekleniyor. Metal yorgunluk tespit edilen kadrolar, bayrağı, genç ve dinamik yeni isimlere devredecek. Bölgesel dengeyi de gözetecek olan AK Parti illerde önde gelen STK temsilcilerine davet gönderecek.

Bu haber gayri ihtiyari zihnimdeki anarşist düşünceleride harekete geçirdi. Neden mi? Zira Türkiye Cumhuriyetinde siyaset ne zaman ve hangi tarihte başlamış ise o günden bu zamana kadar hangi parti olursa olsun, ismi ne olursa olsun hiç ama hiç önemi yok zira Siyaset arenasında cereyan eden savaşlar MENFAAT ve MEVKİ kazanma savaşları içerisinde geçmiş.

Değişen birşey yok, 1923 ten 2017 ye kadar geçen sürede değişen sadece ve sadece LEVHALAR (yani parti isimleri) ve o parti içerisinde bir yer, bir mevki, bir makam bir...... peşinde koşan SİYASETÇİLER. Buradan da ne çıkardın yaaa? Gayet güzel bir sistem ile yeni MÜCAHİTLER, yeni AKINCILAR, yeni KAHRAMANLAR yeni ...... gelecek diye düşünebilirsiniz. İşte burada sizler gibi düşünmüyor, düşünemiyorum. Ne hikmetse iş o noktaya geldiğinde bir önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi AMATÖR RUHLU PROFESYONELLER adeta dış kapının mandalı muamelesi görecek. Sadece ağzı, yani çenesi çalışan, onun ötesinde hiç bir meziyeti, kabiliyeti, yeteneği, coşkusu ve savaşı olmayan İŞ GÜZARLAR GRUBU haketmedikleri

LİYATLI OLMADIKLARI

EHLİYETİ OLMADIKLARI

SADAKATLARI bile SORGULANACAK olanlar birde bakmışsınız ki

O KOLTUKTA, ONLARI (!) görecek, göreceğiz, göreceksiniz.

Böylemi olmalı? Yada böyle mi olmalıydı? Asla ve kata...

Lakin olmuyor işte, ne hikmetse olmuyorda, olmuyor.

Sihirli bir el adeta o sihirli sopası ile müsaade etmiyor yada etmiyorlar. Olması içinde

Ne Stk lardan,

Ne bölgenin duayenlerinden,

Nede kanaat önderleri ile istişare,

Ne bir fikir alışverişi

Nede bir nezaket ziyareti yapıyorlar. O ziyaretler sadece ve sadece milletvekili ve belediye seçimlerinde veya referandumlarda oluyor. Eh işte oda laf olsun torba dolsun misali şööööyle geçiyorduk, uğradık misali. Eller sıkılır, biraz omuzlar pohpohlanır sonrada sen sağ, ben selamet aynı şarkı başlanır söylenmeye..

Beraber yürüdük biz bu yollarda...

Öyle ya,

Onlar en iyisini bilirler (!)

Neyse beni endişelendiren ise Sayın Cumhurbaşkanımızın

..

Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim yapılması.

ifadeleri. Zira siyaset menfaat üzerine döndüğü için menfaatin bittiği yerde

DOSTLUKLARDA BİTİYOR

MUHABBETTE BİTİYOR

ARKADAŞLIKLAR BİTİYOR

KARDEŞLİK BİTİYOR

Kısaca herşey ama herşey bitiyor.

Birde bakmışsınız ki

Beraber yürüdük biz bu yollarda

Beraber ıslandık yağan yağmur da şarkısını koro halinde söylediğiniz can ciğer kuzu sarması dostlarınız karşı cepheye geçip, kaleyi içerden ve dışarıdan feth edilme projesinin bir parçası olmuş.

Heyhaaat bunlarıda yaşayacak ve göreceğiz.

İNŞAALLAH bu yüzde 40 yada yüzde 60 lık belkide teşkilâtın tamamının değiştirilmesi 2019 seçimlerinde yeni bir KASIM hüznünü ve sıkıntısını yada yıllar öncesinin çok sevdiğim şarkıcı Tual in AYLARDAN KASIM şarkısını hepimize söyletmesin.

Ne diyelim aday ve görev adamı seçiminde lütfen söylediklerinizi tahakkuk ettirin.

Biz STK lar

GÖNÜL VE DAVA ADAMLARI

BAYRAĞINI

ÜLKESİNİ sevenler sizinle;

teşkilâtın bu konuda işin başında olanlar ile görüşmeye ve fikirlerimizi beyan etmeye hazırız.

Bu konunun takipçisiyiz.

Yazımızı gene yıllar önce bir programın fenomen olmuş sözü ile noktalayalım. .

BİZ BURDAYIZ EFENDİM

BEKLERİZ :)

Selam ve dua ile..