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BİZ DE PAPAĞANIN DUASINA YÜREKTEN AMİN DİYORUZ!!!

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Bülent Ertekin

Dünkü yazımızda TAM YÜZYILLIK DUA demiş ve başlığını attığımız yazının altına da duamızı yazmış idik.

http://www.haberinioku.com/yazarlar/bulent-ertekin/tam-yuzyil-onceki-dua/22727/

yazının sonundada bir not yazdık. Dedik ki:
" Nasipse yarında başka bir duaya amin diyelim."
diyerek yazıyı noktalamış idik.
Aşağıdaki yazı gene bir dua, lâkin biraz tebessüm, biraz da " helal olsun papağan kardeş. İnşaallah bizim dunkoflara da nasip olur ve  senin gibi dua ederler dedirtti. 
Etmezler yaa. 
Zira ....
Neyse...
Bugün mübarek CUMA. 
CUMA BAYRAMI.
Adı üstünde; müminlerin bayramı.
Camiler de  eller Yaradana ve semaya açılıp 
vatan için,
bayrak için,
birliğimiz,
bütünlüğümüz,
muhabbetimiz için 
yürekten kalbi ve hasbi, ihlas ile dualar edilecek. Bizlerde can-ı gönülden amin diyeceğiz.  
Nasip olursa. 
İnşaallah
Cumanız..
Cuma Bayramınız mübarek olsun... 
Gelin şimdi 
O DUAYA TEBESSÜM EDELİM
HEMDE AMİN AMİN AMİN DİYELİM
............
Üç Amerikan askeri Iraklı bir amcanın bakkalına girerler alış veriş yaparken "Kahrolsun Amerika"’ diye bir ses duyarlar. 
Etrafa bakınırlar, bakarlar ki ses bir papağandan geliyor. 
Bunun üzerine bakkala "Bu papağanı ya buradan yok et ya da terbiye et, yarın geldiğimizde bu şekilde konuştuğunu duyarsak seni mahvederiz" diye tehdit ederler. 
Askerler gittikten sonra bakkal amca kara kara
düşünmeye başlar çünkü papağanını çok sevmektedir. 
Derken aklına cami imamının papağanı gelir. 
Hemen imam efendiye koşar, durumu anlatır ve ‘Hocam eğer sakıncası yoksa papağanları değişelim’der Hoca kabul eder.
Ertesi gün işgalci Amerikan askerleri gelir, papağanı görürler
"Biz sana bunu yok edeceksin demedik mi? ‘
Bakkal, "O artık o lafı söylemiyor" dese de inanmazlar...
Askerlerden biri ben şimdi anlarım durumu diyerek bağırır:
‘Kahrosun Amerika!!
Papağandan ses çıkmayınca askerlerin hepsi beraber bağırırlar:
-Kahrolsun Amerika!
(ses yok)
Askerler bu defa daha yüksek sesle tekrar ederler
-Kahrolsun Amerika!
Papağan nihayet kımıldanır,
--Amiiiin amiiiin 
Selâm ve dua ile..

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