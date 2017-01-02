Biz insanız ve dünyalıyız

Eyüphan Kaya

Her ne kadar birileri insanlığın tarihini maymuna dayandırmaya çalıştıysa da bu gün artık Darvin teorisi çürümeye mahkum bir hipotez düzeyine indiği aşikardır. İnsanlığın atası Adem aleyhisselamdır, biz de Ademin nesliyiz.

Gel gör ki milyon çeşit varlık arasında insana cüz-i irade insana verilmiş ve hayatından; yapıp ettiklerinden hesaba çekilecektir. İnsanlık tarihini bir az tarafsız bir şekilde kurcaladığımız zaman bu hakikat hemen tecelli ediyor.

Günümüz insanına baktığımız zaman Ülulazm bir peygamber olan Hz.İbrahim(as)’da insanlığı nerdeyse dörtten üçü birleşiyor zaten.

İnsanoğlu yeryüzünde hayvanca yaşamayı tercih ettiği zaman nefis ve şeytanın dürtüsüyle bazen akıllı bir canavar olabiliyor. Kendince plan programlar hazırlayıp bir suç işleme makinesine dönüşebiliyor.

Ne hikmetse kendine güvende sınırını aşan insanlık bunu kabullenemiyor. Yüce Allah’ın emir telaki ettiği, emir ve yasakları tanımadan da yaşanabileceğini iddia edenler var.

Bu düşünce sakıncalı ve kaba bir saplantıdır. Bu zulümlü dünyada kimin neye göre haklı neye göre haksız olduğunu ithal kanunların ışığında şekillenen beşeri hukukun mahkemelerine bıraktığımız için,

*Kan davaları hala devam ediyor,

*Yer altı dünyası denilen mafya aracılığı ile “ihkakı hak” gerçekleştiriliyor,

*Mala gasp, cana kıyılıyor,

*Beyaz toz ve kadın ticareti yapılıyor.

Esas idamı bu defolu fiillerin faillerine uygulamak gerekirken siyasi meseleler için idam, idam çağrıları yapılıyor.

Ayrıca ülkemize yönelik bu görünen/görünmeyen saldırılar yapılırken bizim hala siyasi meselelere takılıp ucuz siyasete alet olmamız akıl, ilim ve izan ile bağdaşmaz.

Anadolu bir İslam toplumu ve daha yüz yıl öncesine kadar yılbaşı diye bir kutlamanın yaşantısında yer almadığı halklar topluluğudur. Bu adeti bize yutturanlar utanmalıyken bu yanlışı medeni ölçüler içinde dillendirenler suçluymuş gibi eleştiriliyor.

Bu Reyna saldırısı ne akılla, ne imanla, ne vicdanla bağdaşıyor. Bu katili aslında idamdan öte bence 40 parçaya ayırmak lazım, hatta her bir parçasını da bir müzede üzerinde işlediği kabahati de yazarak saklamak lazım. Ama o gençliğinin baharında çoğu yabancı kimselerin tamamen alakasız bir gecede bir araya gelip hılı haram bir mekanda oynayıp eğlenmeleri kadar tuhaf bir şey de yoktur, bu yersiz gereksiz eğlence günlerini bu insanlara aşılayalar utansın!

Hem madem böyle bir haltı işliyorlarsa neden 7 keleşli bir emniyet ekibiyle 700 kişi korunmasınlar? Acaba emniyetten istendi de bizim haberimiz mi olmadı. Hiç sanmıyorum, bu konuda Reyna’nın sahibi de kusurludur bunu da dikkate almak lazım.

Ülkemize bir kusur arayanlar o kusurlarda kaybolacaklar. Anadolu insanından Allah razı olsun, ekmeğine suyuna razı yaşıyor, inancına saygıda kusur etmiyor, ama nerden geldiğini bilmediğimiz bu görünmez kimseler bu halkın huzurunu, devlerin özgürlüğe doğru şahlanışını, milletin refaha ramak kalmasını kıskanıyorlar.

Bir toplum değersiz olmaz, edepsiz olmaz, dinsiz imansız olmaz. Dolayısıyla o kendisinden birilerinin utandığı değerleri bu millete ve milletin evlatlarına hatırlatmaktan başka bir çaremiz yoktur diyor, insanım diyen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Birilerinin bu katliamın sağında solunda, arkasında içinde, neresinde ne düzeyde katkısı olmuşsa lanetliyorum. Bunlar korkak insanlardır, eskiden bir silahlı silahsız birinin önüne çıkmazdı, hatta kılıç kalkan savaşında birinin kılıcı kırılsaydı diğeri de kılıcını atar öyle dövüşürdü. Ne yapalım dünyanın çivisi çıtlı,

Alkol almak,

Gayri meşru ilişkide bulunmak,

Allah’a isyan etmek…

Bir tolumda moda olmuşsa bu belaların başımıza gelmesi de kaçınılmaz oluyor galiba.

Allah beterden saklasın.

İnternethaber.com’dan alıntıdır.