BİZ İYİ BİLİRİZ...

Bülent Ertekin

Bazen şu haberleri hiç açmamak ve dinlememek geliyor içimden. Geliyor gelmesine de içimdeki şeytan bir türlü izin vermiyor. Gidiyor gene açıyor ve gene sinirler tepeme çıkıyor. Sonrada devrelerim yanıyor.

Saat 19.90

Ana haberler.

Bir kaç haberden sonra bugünkü yazımızın konusu olan haber spikerin güzel, duru, akıcı anlatımı ile tek tek dudaklarının arasından raks edercesine çıkıyor. Ammada fantazi yaptım haaa. Adam alt tarafı bir, üst tarafida bir haber okuyacak. Yazının neresinden girdim, neresinden çıktım. Bravo vallahi. Gerçi elliyi aştım, eskilerin meşhur bir lafı vardır. Bilenler bilir, bilmeyenlerde bilenlere anlatır. Şöyleki;

yaş ilerledikçe insanın ENERJİSİ yaşa istinaden bazı bölgelere vururmuş(!) Mesela; yaşı

0 ila 25 arasında olanların dizine

25 ila 50 yaşında olanların beline

50 ve üzeri olanlarında çenesine vururmuş.

Eh bende ellinin üzeri olduğuma göre çeneme vurdu diyebilirim. Zaten hatunda öyle diyor, bazen fazla konuşuyorum galiba " ÇENENE VURDU GENE" diyor. Ne yapalım adım hıdır, elimden gelen budur(!)

Neyse.

Gelelim bizim devreleri yakan habere.

......

Gazeteci Michael Wolff’un kaleme aldığı ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ (Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ı) adlı kitap 9 Ocak yerine bugün piyasaya sürüldü.

Trump’ın kitabı engelleme hamlesi aksi sonuç verirken, kitaptan yeni bilgiler de basına yansıdı. Bunlardan dikkat çekenlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’daki iktidar mücadelesine dahil olmasıyla ilgili

.....

Wolff’un kitaptaki iddiasına göre Trump, bu değişiklikle ilgili

“ADAMIMIZI TEPEYE YERLEŞTİRDİK”

ifadesini kullandı.

(05 Ocak 2018 Hürriyet Haber)

Önce TEPEYE YERLEŞTİRİRLER sonra komut verip kendi insanına İHANET EDERLER !!!. Gördünüz mü ifadeleri?

Sanki bir yerlerden hatırlar yâda eskilerin uydurukça kelime dedikleri ANIMSAYACAĞINIZ gibi.

Sahi hatırladınız değilmi?

Aylar öncesinde;

bu ülkenin suyunu içen,

havasını teneffüs eden,

bu ülkenin ekmeğini yiyen,

bu ülkenin ÜNİFORMASINI GİYEN,

göğsünde ay yıldızlı bayrağı taşıyan, birde üstüne üstlük MAAŞ ALAN hatta ve hatta aldığı maaşı beğenmeyip burun kıvıran ve seçilmişlere küfür ve hakaret eden

VATAN HAİNİ,

KAHPELER,

ŞEREFSİZLER vardı bu memlekette.

İşte ONUN BUNU Ç....I yani ABD nin P.....İ

Hatırlayın bir.

Durun, ben hatırlatayım.

İlk kez Mehmet A Birand’ın 12 Eylül Saat:04.00 (1984) adlı kitabında ortaya atılan, 12 Eylül Darbesi sırasında dönemin ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Masası Sorumlusu Paul Henze’in askeri müdahaleyi haber alırken haberi ulaştıran diplomatın yours boys have done it – SENİNKİLER YAPTI/BİZİM ÇOCUKLAR İŞİ BİTİRDİ – anlamındaki konuşması, 12 Eylül Darbesi içinde ABD’nin rolü konusunda tartışmalara neden olmuştur. Henze’den sonra ANKARA'DAKİ ÇOCUKLAR BAŞARDI şeklindeki mesaj Başkan Jimmy Carter ‘a iletilmiştir. Paul Henze 2003 yılında bir türk gazetesine verdiği demeçte BİZİM ÇOCUKLAR İŞİ BAŞARDI sözlerinin Mehmet Ali Birand’ın uydurması olduğunu belirtmiş. Ancak kısa bir süre sonra Birand 1997’de Henze ile yaptığı görüşmenin sesli ve görüntülü kayıtlarını yayınlayarak Henze’i yalanlamıştır.

Bugün her iki şahısta baki olan âleme irtihal etmişlerdir. Lâkin geride belgeler ve sesli görüntülü kayıtlar mevcuttur.

Görüldüğü gibi

KİMİN ÇOCUKLARI BELLİ OLMAYANLARIN İHANETİ;

BU ÜLKEDE

BİTMİYOR

BİTMEYECEK.

Bittimi? Hayır! dedik yaa. Havasından mı? suyundan mı? memlekette

Ne hain,

Nede hainlerin ihaneti bitiyor, bitmeyecek gibi.

Sanırsınız ki; bir ihanet kuyusu var kazmayı vurdukça çıkıyorda çıkıyor. Hainler ve onların ihanetleri noktasında bereketli ve haraketli topraklar vesselam(!)

Gelelim son

ONUN BUNUN ÇOCUKLARINA

yani

ONLARIN ÇOCUKLARINA.

Onuda ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY) Bizim çocuklar darbe yapacak! ( sabah) yazısından okuyalım.

.................

Vay be!

Ulan itler!

Siz de hiç utanma yok mu?

Düşün bu milletin yakasından be!

15 Temmuz darbesini ABD yapmıştı.

İşgal planını ABD çizdi yani…

Hâlâ işgal etmekte ısrarlı.

İçteki piyonları da durmuyor.

Darbeyi eski başkan Obama hazırladı.

Darbeden bir gün önce Ulusal Güvenlik Danışmanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve CIA Başkanını Beyaz Saray'da topladı.

Birlikte planı gözden geçirirlerken;

"Emin misiniz yarın darbeyi yapacak olanların bizim adamlarımız olacağına?" diye sordu Obama.

CIA Başkanı da; "Merak etmeyin efendim sabaha karşı bizim çocuklar yönetimi ele geçirecekler" dedi.

Dışişleri Bakanı ise "Büyükelçimizle konuştum; sorun yok, her şey kontrolümüzde" diyerek CIA Başkanını doğruladı.

Şu keçi sakal,

Şu John Bass

Şu dümbelek.

.....

Gördüğünüz gibi bugün haberlerde duyduğumuz

BİZİM ÇOCUKLAR İFADESİ

hiçte yeni bir ifade değil. ONUN BUNUN Ç........I her yerde aynı. Dünün itlerinin tasmaları kimin elinde ise bugün aynı köpekler

SUUDİ ARABİSTANDA

BİRLEŞİK ARAB EMİRLİKLERİNDE ve tüm İSLAM COĞRAFYASINDA.

Şayet İslam cografyasındaki idareciler akıllarını başlarına almazlar ise yaşayayacakları çok kötü günler kapıda onları beklemekte.

İçeride ki;

ONUN, BUNUN Ç..........I;

EMRET BEYAZSARAY,

EMRET TRUMP,

EMRET JOHN,

EMRET SAM AMCA,

komutunu beklemektedir.

Selâm ve dua ile.