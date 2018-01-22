BİZ ÜRETİMİ, ÜRETENİ, SANAYİCİYİ SEVİYORUZ

Açelya Aşkın / Editör

ORSİAD Yönetim Kurulunu makamında kabul eden, Ankara’nın sanayici dostu Valisi Ercan Topaca, “Biz üretimi, üreteni, sanayiciyi seviyoruz.” dedi. Vali Topaca, özellikle savunma sanayisi yatırımlarının önemine dikkat çekti.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener ile yönetim kurulu üyeleri, sanayiyle ilgili her konuda kendilerine tam destek veren Ankara Valisi Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti. Başkan Yener, geçtiğimiz aylarda OSTİM’i ziyaret edip sanayicileri bizzat dinleyen Vali Topaca’ya şükranlarını ileterek, ilk fırsatta kendilerini tekrar OSB’de ağırlamak istediklerini bildirdi. Vali Topaca’nın; sanayici dostu, üreten kesimle bütünleşmiş, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bir bürokrat olduğunu vurgulayan Nedret Yener, “Varlığınızı ve gücünüzü her zaman arkamızda hissediyoruz.” dedi.

Ankara’da Konut Stoku Fazlası Var

OSTİM’li sanayicilerin ziyaretinden memnuniyet duyan Vali Topaca da üretimi, üreteni, sanayiciyi sevdiğini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim desteğe hazır olduğunu bildirdi. Üretimin, yatırımın, ihracatın önemine işaret eden Vali Topaca, Ankara’da artık inşaata değil üretime dönük yatırım yapılmasının şart olduğunu bildirdi. Başkent’te konut stoku fazlası olduğunun altını çizen Vali Ercan Topaca, inşaat şirketlerine “Bina yapmak yerine, üretime yönelmeleri” tavsiyesinde bulundu.

Savunma Sanayisi Yerli ve Milli Olmalı

Ankara Valisi Ercan Topaca; sanayiye, özellikle de savunma sanayisine dönük yatırımların ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu da ifade etti. Vali Topaca, savunma sanayisi yatırımlarının, yüksek katma değer ve ihracat artışı gibi ekonomik getirilerin yanı sıra, ülkemiz açısından stratejik öneme de haiz olduğunu kaydederek, “Savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi arttırırsak mücadelemiz de güçlü olur. Biz savunma sanayisini ilgilendiren her türlü girişimde, yatırım ve üretimde sanayicinin yanındayız.” şeklinde konuştu.

ANFA ile Emniyet İş Birliği Yapacak

Ziyaret esnasında Ankara’nın güvenliğine ilişkin konular da gündeme geldi. Aynı zamanda ORSİAD Genel Sekreteri olan ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya ile Vali Topaca, kent güvenliği için Emniyet ve ANFA’ya bağlı güvenlik birimlerinin ortak hareket etmesi noktasında görüş birliğine vardı. İç güvenliğe dönük yapılacak bu iş birliği ile Büyükşehir’e bağlı ANFA’nın güvenlik birimlerinin hem Emniyet ile ortak hareket etmesi hem de ANFA’nın güvenlik kameralarının Emniyet ile entegre hâle gelmesi hedefleniyor.