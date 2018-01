Bülent Ertekin

Derler ya hani " Kardeşim bir deli sen misin yahuuu. Git işine" Derler demesine de biz gene boş veremeyiz, bana ne diyemeyiz, üç maymunu hiç ama hiç oynayamayız. Zira inancımız bu tür yanlış giden işlerde bizi, bizleri müminin veya mümineyim diyen tüm tahkiki imana sahip bütün kullarını yani kısacası ümmetini uyarır. " Sakın, sakın haaa, şeytana şeytanın desiselerine ve şeytanın oyuncularına ve oyunlarına aldanmayın. Zira Rahman (c.c)



“Sizden herhangi biriniz bir kِötülük gِördüğünde onu eliyle değiştirsin. Eğer buna güç yetiremezse diliyle değiştirsin. Buna da güç yetiremezse kalbiyle (buğz etsin). Bu ise imanın en zayıf mertebesidir.” (Müslim; Kitabu’l-İman.)



buyurmaktadır.

Yani siz bakmayın onların

BOŞVEEEEER !!!!

SANA MI DÜŞTÜ !!!!!

BİR SANA MI KALDI !!!!

BİR DELİ SEN MİSİN !!!

dediklerine.

Dünya o birtek deliler sayesinde düzeliyor yada yanlışlardan, hatalardan dönülüyor.

Bunu niyemi yazdım?

Dün gazete manşetlerine ve ana haber bültenlerine yansıyan bir haberin kısaca özetini yazacağım. Konu ile ilgili yanlışı, yanlışları Rabbim(c.c) nasip ederse sonra yazarız. İnşaallah. Olay İstanbul'da mega şehirde ve bir hastanede yaşanıyor.



" ........



İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük toplam 115 çocuğun hamile olduğu yetkililere bildirilmedi. Sağlık Bakanlığı’nın ‘ergen hamilelere psikodestek projesi’ kapsamında hastanede çalışan Psikolog İ.Ö, bilgi eksikliği, cinsel istismar ve çocuk gebeler gerçeğinin normalleşmesi nedeniyle bu tip vakaların bildirim yükü olmasına rağmen yetkililere bildirilmediğini açıkladı. Hastanenin Suriyeli vatandaşların yoğunlukta yaşadığı bir bölgede bulunduğunu kaydeden İ.Ö, “Bu vakalar sık olduğu için durum hasır altı edildi. Bildirim yapılmamasıyla ilgili bir kasıt yoktu” dedi.



(20 Ocak 2018 Yeni Şafak)



Yahu haberin neresinden tutsan elinde kalacak. Yanlış anlaşılmasın haberde değil habere kaynak olan olaylar silsilesinde. Allah'tan vicdanlı bir hanımefendi çıkıyorda OLAY PATLAK VERİYOR.

Tıpkı hafta içerisinde Esra EROL hanımefendinin kayıp çocuklar ve aileleri ile yapmış olduğu programından sonra ADANA MEYDAN DOĞUM EVİ HASTANESİNDE KAYIP ÇOCUKLARIN ve SUİSTİMALİNİN ortaya çıkması gibi.

Şimdi buna;

helal olsun,

vicdanlı bir ses,

cesur yürek diyenler olabilir.

Ben ise yazının başında dediğim gibi

HER MAHALLEYE,

HER SOKAĞA,

HER CADDEYE,

HER ŞEHRE,

HER ÜLKEYE,

BİR TANE DELİ LÂZIM diyorum.

ÇIKSIN Kİ;

DÜNYA 5 TEN BÜYÜKTÜR DESİN,

BÜYÜK KARTELLERE,

BÜYÜK PARA BABALARINA,

BÜYÜK BARONLARA,

DOST GÖRÜNEN GEZİ ZEKALILARA,

RACON KESSİN

Yanlış ta anlamayın DELİ DEDİM İSE o bildiğiniz ( Rabbim kimseye nasip etmesin) akıl melekelerini yitirenlerden değil..

Anladınız siz onu!!!



Selâm ve dua ile.