BİZE NE YAPTIN 2016

Güldane Kaya

Merhaba değerli okurlarım;

Toplum olarak oldukça zorlu ve katlanılmaz bir sene geçirdik ve bugün artık yeni yıla günler kala hem bireysel hem de toplumsal olarak herkesin daha huzurlu ve mutlu günler geçirmek dileğinde olduğunu hissediyorum...

2016 yılını Şöyle bir gözden geçirip. Muhasebesini, Kritiğini yapalım. Bizden neler aldı neler götürdü. 2016 yılı resmen facia yılı olarak değerlendirebiliriz. Ülkemize terör saldırıları, bombalamalar, tecavüzler, ölümler, çocuk istismarları, darbe, şehitler, ekonomi anlamında gerçekten birçok şey aldı götürdü bizden,2016 yılında birçok üzücü olay yaşadık. Bir felaketi sindiremeden, iyileşmeye vakit bulamadan yeni bir tanesi geldi. Ne acıdır ki güzel ülkemizde her yeni gün patlamalar oluyor ve insanlar sessizce ölümün kıyısına terk ediliyor ve hayat sanki hiç bir şey olmamış gibi devam ediyor.

Kötü fırtınalar ve yangınların orta yerinde kalmış ülkemizde yabancılaşmış bir yalnızlık yaşıyoruz. Âdete her şeye inat, yaşayacağız insan olmanın bize verdiği güçle ve gelecek güzel günler adına her şeye rağmen dik duracağız, durmak zorundayız. . Şöyle bir bakalım ülkemizde genel olarak. Neler olmuş?

12 Ocak günü İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda turist kafilesinin hedef alındığı bir patlama gerçekleşti. Teröristin turist kafilesinin arasına girerek üzerindeki bombayı patlatması sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaraladı.

17 Şubat 2016'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Genelkurmay Başkanlığı'nın, asker lojmanlarının ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bulunduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bomba yüklü aracın bir intihar bombacısı tarafından 5 askeri servis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucunda aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Kayseri’de Lise öğrencisi Cansel Buse K. Matematik Öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek 22 Şubat Pazartesi günü yaşamına son verdi. İstismar iddiasıyla tutuklanan matematik öğretmeni Bayram Ö. tecavüz iddialarını reddederek Cansel Buse ile 7 aylık bir gönül ilişkisi olduğunu söyledi. Bayram Ö, "müstehcenlik" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık öğretmen, Yargıtay tarafından cezası onanana kadar tahliye edilirken, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasından ise beraat etti.

28 Haziran 2016'da saat 21.22'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda IŞİD mensubu olduğu belirtilen üç saldırgan bombalı intihar saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 45 kişi hayatını kaybetti, 236 kişi yaralandı.

15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından askerî darbe teşebbüsü gerçekleştirildi. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2016'da saat 22.50 sıralarında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir sokak düğünü sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 59 kişi hayatını kaybetti, 90'ın üzerinde kişi yaralandı.

12 Eylül 2016 günü Van'da, PKK mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Bombalı saldırı sonucunda 53 kişi yaralandı.

29 Kasım 2016 gerçekleşen Adana Aladağ Yangın Faciası, Adana'nın Aladağ ilçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde bulunan ve 200 öğrencinin kaldığı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta öğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşti. Elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda 11 masum öğrenci ile 1 bakıcı hayatını kaybetti. O masum yavrulara sahip çıkamamak ihmal sonucu hayatlarını kaybetmeleri insan olarak yüreklerimizi yaktı.

10 Aralık 2016 günü Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlendi. Bu saldırıdan 45 saniye sonra ise Maçka Parkı'nda bir canlı bomba kendini patlattı. Gerçekleşen bu terör saldırıları sonucunda 36'sı polis 44 kişi yaşamını yitirdi, 155 kişi yaralandı.

Acı üstüne acı, henüz daha bir hafta geçmeden bu sefer kayseri de kınalı kuzularımızı hedef aldılar. Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti. Terör saldırısında 14 askerimiz şehit oldu, 56 askerimiz yaralandı

Büyükelçinin vurulduğu an Türkiye ve Rusya basını ile birlikte Dünya basınında da geniş yer aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın salona nasıl girdiği soruları, olayın hemen ardından cevabını buldu. Polis olduğu ortaya çıkan saldırganın FETÖ ile bağlantısı olduğu ortaya çıkarken olay derinlemesine incelemeye alındı.

Yine bir Pazar sabahı tüm Dünya’yı derinden sarsan Rus uçak faciası, yolcuları arasında ünlü Kızıl Ordu Korosu üyelerinin de bulunduğu uçağın 25 Aralık 2016 tarihinde Karadeniz’e düşmesiyle büyük bir arama operasyonu yürütüyor. İçerisindeki 92 kişiyle birlikte Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi Rus askeri uçağına ait büyük parçaların bir gün sonra bulunduğu açıklandı.

Daha nice olaylar yaşadık burada yazamadığım. Allah’ım ne kötü günler geceler yaşamışız değerli dostlarım içinizi kararttığım için lütfen beni affedin. 2017 ye günler kala yeni umutları ’da beraberinde getirsin istiyor ve ümit ediyoruz. Savaşsız, barış ve huzur içerisinde, bir dünya dileğiyle, yaşantımızda aydınlık ve mutlu günlerin çoğalarak devam etmesi 2017’yılın tüm insanlığa barış, huzur, dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı, iyilik ve güzellikler getirmesi, çirkin çatışmaların, terör ve savaşların, acıların, insana yapılan haksızlıkların son bulması temennisiyle, kimin gönlünden ne geçiyor ise o şekliyle şans, başarı, Sağlık, mutluluk, huzur getirmesini tüm içtenliğimle Diliyor, bütün okurlarımın, Dost ve Arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum.

Saygı ve sevgilerimle hoşça kalınız…