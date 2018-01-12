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Bobcap grubu Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde verdikleri konserle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı

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Bobcap grubu Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde verdikleri konserle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı
Ankara’nın seçkin müzisyenlerinden oluşan Bobcap grubu Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde verdikleri konserle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Soul, jazz, funk ve R&B tarzıyla müzik sektörüne yeni bir soluk getiren Ankara müzik grubu Bobcap, sahne aldıkları Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde müzikleriyle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Yaptıkları farklı müzikle dinleyici kitlelerini artıran ve müzik sektörüne yeni bir soluk getiren grup Earth Wind Fire’dan Steve Wonder’a James Brown’dan Bob Marley’e kadar geniş bir yelpazede oluşturdukları repertuvarla büyük beğeni topladı.

Funk müziğin 70’ler örneklerinin yanı sıra günümüzün yeni seslerine de yer verilen konserde; vokalde Alican Demirtaş, Gitarda Ege Çakır, Basda Samet Zeydan, Saksafonda Ahmet Elmas, Trompette Hikmet Altunbaşlıer ve Davulda Mehmet Aslan sahne aldı. 

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