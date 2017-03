Mutlu Mete Kaçar

Hayattabazen hepimiz zengin olarak doğamayız, ailelerimizi seçmek bizlerin elinde olmayan bir durum, hepimiz elbette zengin güçlü ailelerin çocukları olmayı arzu eder fakat bazen durum tam terside olabilir. Herkesin maddi durumu iyi olamaz. Ama kimi insanlar vardır ki maddi durumu iyi olmasa da başka insanlara muhtaç olmamak için adeta tırnakları ile kazıyarak kendi nafakasını çıkarır. En güzel örnek çöpten plastik, kağıt,demir,cam artıklarını toplayarak kendilerinin ve ailelerinin nafakalarını helalinden çıkartmaları.Başkalarına muhtaç olmaktan çekinen, onurlu insanlar. birde bazen tam tersi durum var ki günümüzde menfaatler bir hayli önde koşabiliyor. Güç neredeyse orada olmayı tercih eden, haysiyetini şerefini hiçe sayan zavallılar varki bu zavallılar sorsanız onur, gurur,haysiyet, şereften başka laf etmezler. Bunlar sadece kendi kasalarının peşinde olanlardır. Birde sonradan görmeler varki o daha başka bir durum gider bir ayakkabıya binlerce lira öder, sofrasında her öğün et, balık yediğiniballandıra ballandıraanlatır ama bir fakire engelliye bir yardım eli uzat, fakirin karnını doyur dediğin zaman. Nedense parası yoktur. Ne güzel söylemiş atalarımız asil azmaz bal kokmaz kokarsa yağ kokar çünkü aslı ayrandır. Yani bir insan Ata’sından görecek sonradan değil. Bazen herşey elbelte istediğimiz gibi gitmez her insan hayatında mutlaka borçlanmıştır. Borcu ödeyemeyen ama sözüne de sadık bir insana bu borcun yükümlülüğü ağır gelir, bundan dolayı borçlu olmak yerine aç kalmayı bile tercih eder. Bir insanın en değerli hasleti ebettekigururudur. Bu kimseler hiç kimseden bir şey isteyemedikleri gibi ayaklarının üzerinde dimdik durmak ve borçlarından kurtulmak için gece gündüz gerekirse en ağır işlerde çalışır. Sözünün eri olan yiğit insanlardır. Tabi ALLAH hiç birimizi borçlu kılmasın borç batağına saplatmasın. Borçlu vatandaşlarımızı da bu zor yükten kurtarsın.

Ananelerimizi unutmaya yüz tutuğumuz şu günlerde yaşlılarımızı, fakir vemuhtaçlarımızı, birde engellilerimizi unutmayalım. Yardımlaşma biz Türklerin genlerinde var olan en güzel haslet bu hasletlerimizi unutmayalım gençlerimize çocuklarımıza hatırlatalım.