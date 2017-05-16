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BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ BAŞKENTİ SARAYBOSNA’NIN BELEDİYE BAŞKANI SKAKA VE BERABERİNDEKİ HEYET BAŞKAN GÖKÇEK’İ ZİYARET ETTİ

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BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ BAŞKENTİ SARAYBOSNA’NIN BELEDİYE BAŞKANI SKAKA VE BERABERİNDEKİ HEYET BAŞKAN GÖKÇEK’İ ZİYARET ETTİ
Bosna-Hersek Cumhuriyeti Başkenti Saraybosna’nın Belediye Başkanı Abdullah Skaka ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ziyaret etti. Başkanlık Makamında gerçekleşen kabülde, Bosna-Hersek Büyükelçisi Bakir Sagdoviç de bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “kardeş kenti” olan Saraybosna heyetini, “Sizleri Türkiye’de görmek bizleri mutlu etti. Biz hiçbir zaman Bosna’yı kendimizden ayırmadık” sözleriyle karşılayan Başkan Gökçek, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’i de rahmetle andı. Başkan Gökçek, “Rahmetli İzzetbegoviç ile olan muhabbetimiz çok fazlaydı. O kadar ayrı bir muhabbetim vardı kendisiyle. Çok büyük bir liderdi, çok büyük bir insandı. Allah mekanını cennet etsin inşallah” dedi.   

 

-“TÜRKİYE’DE EVİMİZDE GİBİ HİSSEDİYORUZ”

Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka da Türkiye’ye geldiklerinde her zaman kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirterek, “Çünkü misafirperverliğiniz her zaman en üst düzeyde” diye konuştu.

Başkan Gökçek’e nazik daveti için teşekkür eden Skaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rahmetli Cumhurbaşkanımız hakkında böyle güzel sözler duymak bizi çok duygulandırıyor. Merhum İzzetbegoviç çok yakın aile dostumuzdu ve ben çok zaman geçirdim rahmetli Başkanımızla.  Büyükelçimiz Sayın Bakir Sagdoviç de merhum İzzetbegoviç’in hem akrabasıydı hem de yıllarca sekreterliğinin yapmıştı. Bu anlamda ikimiz de çok şanslıydık.”  

 

-TÜRKİYE’NİN SON 15 YILDAKİ BAŞARISI…

“Tarih asla böyle liderleri, insanları unutmaz, ama tarih mutlaka Türkiye’nin son 15 senede yazdığı inanılmaz başarıyı da asla unutmayacak”diyerek konuşmasına devam eden konuk Belediye Başkanı Skaka, “Bazı şeyler dışarıdan bakınca farklı oluyor. Bosna-Hersek Devleti olarak halkımızın, devletimizin gözü hep Türkiye’nin üzerinde. Ne olup bittiğini çok yakından takip ediyoruz” dedi.

Konuşmaların sonunda Başkan Gökçek, konuk heyetle fotoğraf çektirdi ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Gökçek Skaka’ya çini bir vazo hediye ederken, heyet üyelerine de “Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır” diyerek fincan takımı verdi.  

Başkan Gökçek, Saraybosna’nın savaş zamanında 2 milyon kitabı yakılarak yok edilen Milli Kütüphanesi’nin sembolünü kendisine takdim eden Skaka’ya, kütüphanenin durumunu yakından bildiğini anlattı ve “Kurşunları bile kitapların içinde görmüştüm” diyerek anısını paylaştı.

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