Böyle kalitesiz muhalefet görmedim

Eyüphan Kaya

Halkla selamlaşmayı beceremeyen bir muhalefet, kardeşim senin iman edep ve marifetle aran yok, kıblen bile belli değildir.

Dua etki Anadolu insanı senin bu halini şimdiye kadar bilmiyordu da bazı endişelerle kiminize %20, kiminize %10 civarında oy veriyordu. Ama şimdiden bilmeni isterim ki artık böyle bir şansınız yok ya dünya ölçülerinde sol partilerin çalıştığı gibi çalışacaksınız ya da siyaset sahnesinde artık yeriniz yok bilesiniz.

Ülkenin geleceğiyle ilgili bir plan projeleriniz yok, şimdi soruyorum siz bu millete ne vaat ediyorsunuz?

Ülkemizin geleceğiyle ilgili stratejik planın nedir? Kısa, orta ve uzun eylem planınız var mı? Şu ülkemizin SWOT analizini yaptınız mı? Artık Kemalizm, Apoizm tutmuyor arkadaş, tutmuyor, haberiniz olsun.

Demode olmuş argümanlar ile siyaset yapmaya çalışıyorlar. Kimisi Atatürkçülük, laiklik diyor, bir diğeri kanton, komün, öz yönetim öz savunma gücü diyor, geç bunları geç bu tür argümanlar artık para etmiyor.

Şimdi soruyorum böyle muhalefet olur mu?

Bir halk oylamasını geride bıraktık, hikmet dolu, herkesin kendine göre bir anlam çıkaracağı kritik bir oranla “EVET” galibiyetiyle sonuçlandı.

*Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde oy artışı var.

*Asker ve polis lojmanlarından hayır oyları önde.

*İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde hayrın önde.

Her biri analize değer durumlardır.

Bu konuda iktidarıyla muhalefetiyle şapkasını önüne koyup düşünmeleri lazımken bir anlamda galibiyet elde eden İktidar “şimdi öz eleştiri ve kendini yenileme zamanı” derken, Muhalifler tutturmuş referandum hile ile bu neticelendi, bu seçimin iptal olması lazım diyor. Bu yaklaşımla her geçen gün çamura batıyorsunuz.

Kürtlerin barış huzur içinde bir beklentileri var, hükümetin elini çabuk tutması lazım.

Askere gelince galiba askeri mahkemelerin kalkmasını içine sindiremediler. Arkadaş artık kafanıza koyun burada tek sınıf insan muteberdir o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Vatandaş bir halt işlediği zaman nasıl ki mahkemede yargıcın önüne çıkarılıyorsa siz de öyle yargılanacaksınız. Şimdiye karşı farklı bir mahkemede yargılanmanız kabahatti bu paketle o ayıp kaldırıldı.

Polise gelince galiba görevden alınan bazı meslektaşlarının durumuna işaret etmek istiyorlar galiba.

Büyük şehirlerde kıl payı hayrı önde bu vatandaşlarımızın endişelerini gidermek lazım burada iş iktidara düşüyor. Yani hayır diyenlerin neden hayır dediğini muhakkak araştırmak gerekir. İdeolojikse, inatsa sorun değil ama başka kaygıları varsa gidermek lazımdır diye düşünüyorum.

Zaman selamlaşma zamanı, yani iletişim zamanıdır.

Ancak muhalefetimiz kendini yenilemezse daha çok çekeceğimiz var.