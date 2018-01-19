Hatice Kasapoğlu / Editör

Dünya genelinde en fazla oyuncu ihraç eden ilk üç ülkenin Brezilya, Arjantin ve Fransa olduğu belirlenirken, Interpress’in CIES Football Observatory tarafından açıklanan verilerden derlediği bilgilere göre, en çok Brezilyalı ve Fransız futbolcunun oynadığı ilk 10 ülke arasında Türkiye’nin 4. sırada olduğu tespit edildi. Süper ligde Arjantin’den ise sadece 5 futbolcunun forma giydiği belirlendi.

Brezilya dünyada en fazla futbolcusu oynayan ülke …

Dünyada en fazla Brezilyalı futbolcu nun top koşturduğu yabancı ülke Portekiz olurken, bu ülkede oynayan Brezilyalı futbolcu sayısının 219 olduğu belirlendi. İkinci sırada 71 Brezilyalıyla Japonya gelirken üçüncü ise 57 Brezilyalının oynadığı İtalya oldu. Türkiye 44 Brezilyalı futbolcu ile 4. sırada yer aldı. Ülkemize gelen Brezilyalı futbolcuların yaş ortalamasının ise 29 olduğu tespit edildi. En fazla Fransız futbolcunun oynadığı ülke 92 oyuncu ile İngiltere olurken, Belçika’da 76, Lüksemburg’da ise 69 Fransız futbolcunun forma giydiği belirlendi. Dördüncü sırada yer alan Türkiye Süper Liginde oynayan Fransız futbolcu sayısı da 56 olarak saptandı. Ülkemizde oynayan Fransız futbolcuların yaş ortalaması ise 28,7 oldu.

Ligimizde top koşturan 5 Arjantinli var …