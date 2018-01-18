Müslüm Aslan

Ellerin kehribar taneli tespih taşlarına değer gibi okşuyor yamaçlarını dağların. Her değdiği yerde yaşamsal nehirler tomurcuk açıp, baharları salıyor ışığın türküsüne.

Ekmek ve tütün kokusu karışırken geceye, alazın aynasından kayıyor suretleri ve yeminlere kök veren hatırlayışlara. Bu dağların adı yok diyorum. Olmayacak da özlemlere kırağı düşüp dağlandıkça sevgi sözcükleri.

Bu dağların adı yok diyorum, her gün kabuğu çatladıkça yaraların.

Heybetin dudaklarına kanı sürüldükçe isimlerin, bu dağların adı olmayacak. Çünkü bir nihayetle mühürlenir künyesi gerçek olanın.

Bakışlarımın sularına düştü gözlerin

Ovuyorken kalbimi Kırılgan şiirlerle

Ah benim canım

Tövbesi yok anılarımızın

Gözlerin… O kadar yakın ki aydınlığa can veren o tılsımlı anlatılmazlığa, varlığıyla tatlı ve kutsal olan her şeye sevdalı kılan gözlerin.

Bağırlarında zamanın gizlendiği dileklerle kayan her yıldızın deva tapınağı gözlerin. Rengi maviden yaşamları, ebediyete vedia bereketinde bırakır. Ah.. Gözlerin bilenmiş, merhametsiz kıyımlara öfkenin söylencesi. Sözü bende/ yankısı; adımızı kalbimizin onuruna yazabildiğimiz her yerde.

Ah gözlerin… inlesede yılmayan beklentilerin damarına sabır taşıyan Kürtçe akışlı iki nehir. Susuz dudakların can çekişen çöl sözcüklerin çehresini değiştirirdi. Ve gözlerine baktıkça kendimizi görürdük. Utanırdık, büzülürdük… Biliyorduk, utanmazsak, büzülmezsek kendimizde olamazdık, bakışlarının bize ait şefkatli çarmıhında.

Ve sen… Gözlerini yumduğunda çocuk düşlerine dolayıp bakışlarını, adının tetiği çekilirdi başka parmaklarda. İşte öylesine göçersin başka hayatlara.

Bu yüzden bu dağların adı yok, kalpler başka hayatlara içirirken kendini.

Usanmadan şarjörünü doldururken ölüm

Ayak izlerinin koyaklarında saklanır

İhbar edilmiş her şey

Ve Tutuşuyor işte saçları zemherinin

Ah benim canım

Ellerimi oku

Çiz yüreğimi yeniden

Bana yeni bir isim bul dağ buğulu kelimelerden

Ve artık adı olmalı bu dağların

Kokular sürdüler kadere

Zehir zemberek hüzünlerle aralanır kapılar

Bu yolları kim örtebilir

Kanımız bulutları avuçlarken

Ah benim canım

Kimse sus demesin

Onlar olmazsa destanlar birer yalan

Heybetin yeminli ayininde çığlıklar diyorum

Ölümün sarnıcında yarası apaydınlık çığlıklar

Adı olmalı bu dağların

Tükenişi yok bu bitişin

Sırtını dayadığın kayalıklar dinliyor kalbini ve dokunduğun nergisler.

Her vaktin sandığında mülteciliğinden kovulmuş manalar bırakıyorsun, kilidi sende, gizemine erişilmemiş manalar. Bütün gidişlerin kavuşma makamı, bu yüzden “tövbesi yok bu anıların”.

Kaç yıl savrulur adanmışlıkların ayaklarına. Güzelliğe o kadar kurban verilirken, hesabı tutulmadan acıların.

Aldırmadan, engellenmeyi kabullenmeden, kaç sabah bırakılır taşsız mezarlara, kanlı kefenlere, böyle sefil ve kimliksizliği kabullenmeyişin bedeli…

Vurulduğumuz yerlerde kanlar soğumazken bu dağların adı yok.

Tövbesinde mükâfatına erişirse anılar ve sonra… ölüm ihanetiyle teslim olmadıkça, durmadan değişecek bu dağların adı…

Bu dağların adı yok.