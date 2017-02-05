BU DİL DÜZEYSİZLİĞİ İLE NEREYE VARACAĞIZ? CEHENNEME Mİ?

Biz Müslümanız. Rabbimizin koyduğu ölçülere göre konuşmalıyız. Rabbimiz dosdoğru, kafa ve gönül kulaklarına hoş gelecek şekilde konuşmamızı istiyor. Yumuşak ve muhataplar üzerinde etki oluşturacak şekilde konuşmamızı emrediyor. Dinimizin ve ortak aklın onaylayacağı şekilde konuşmamızı görev olarak yüklüyor. Tartışmaların en güzel yöntemle yapılması, çağrıların aklî deliller ve güzel öğütlerle yapılması da Rabbimizin buyrukları arasında…

Bu ölçüler içinde konuşma ve çağrıda bulunma bizler için namaz ve oruç gibi ibadettir. Cennet yoludur. Çünkü bunlar yani Sedid, Kerîm, Leyyin, Belîğ ve Marûf sözler ve Ahsen yollu tartışma Rabbimizin Kur’ânî buyruklarıdır.

Peki bu düzeysizliğimiz nedir? Su-i zan, yalan ,iftira bize yakışır mı? Geçtik karşıtlarımızı, kendi aramızda bile kullandığımız alaycı ve aşağılayıcı dili nasıl izah edeceğiz? İslâmî zerafetimize ne oldu? Akılla çelişik kabalığımız nereden çıktı? Sözün özü bu gavurca dil bizi nasıl esir aldı?

İslâm ile seküler jakoben laik düzen arasında bir seçim yapmayacağız. Çünkü İslâmî Toplum düzenini dışlayalı ve Deaş’a alan açalı çok oldu.

Biri diğerinden pek de farklı olmayan bir konuda Evet veya Hayır diyeceğiz. Her birimizin görüşü doğru olmak ihtimali ile hatalıdır veya hatalı olmak ihtimali ile doğrudur.

Şahsen ben oy oy verecek ve “Evet” diyeceğim. Bu ülkeyi en az benim kadar seven îman veya fıtrat kardeşlerimiz arasında “Hayır” diyecekler de var. Riyakârlık yaparak onların bu konudaki görüşlerine saygılıyım demiyorum ama tahammüllüyüm. Çünkü Rabbimiz bize hür irade vermiştir ve herkesi niyetine göre yargılayacaktır.

İslâm’da niyet asıldır. Demokrasi de özgür iradeden yanadır. Peki sosyal medyada giderek artan saldırganlık da ne oluyor. Bu da bir tür gavur etiği değil de nedir?

Ayırım yapmıyorum. Edepsizlik edepsizliktir. Saldırgan dilden de saygısız üsluptan da beriyim; kınıyor ve ve red ediyorum.