BU İMKANI BEKLEYEN MİLYONLARCA KADIN VAR!

Esin Darcaboğaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, erkeklerin daha erken emekli olmak için askerlik süresini prim ödeyerek yararlandıkları borçlanma hakkında olduğu gibi kadınlar a da doğum için aynı imkanın verilmesi çağrısında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, kadınlar a, sigortalı olarak bir işe girmeden önce yaptıkları doğumlar için prim borçlanma hakkı tanınması için önerge verdi.

MHP Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, yine milyonların önemli ve güncel bir sorununu Meclis gündemine taşıdı. Erkeklerin çalışmadan önceki askerlik görevine istinaden sigorta prim borçlanması yaparak daha erken emeklilik hakkı kullandığı ülkemizde kadın ların böyle bir imkanı bulunmuyor. Karakaya, kadınların da aynı haktan yararlanması konusunda çağrıda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu'nun cevaplandırması talebiyle yazılı soru önergesi veren Karakaya "Kadınlarımızın yaşadığı en önemli sorunlardan biri de sosyal güvenceden ve emeklilik imkAnlarından yoksun olmalarıdır. Kadınlar a sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar için de prim borçlanma hakkı tanınması yerinde olacaktır ve bu imkanı bekleyen milyonlarca kadın vardır." ifadesini kullandı.

MHP Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapmak suretiyle bu alanda önemli ve yaygın bir sorun giderilirken, aynı zamanda yaşlılık sürecinde geçim sıkıntısı çeken ailelerin de refah payı artırılmış olacaktır." derken, "Ülkemizde 14 yaş ve üstü çalışan kadın sayısı nedir, bunların ne kadarı kayıt dışı çalışmaktadır? Kadınların, sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar için de prim borçlanma hakkına kavuşması için Bakanlıkça bir çalışma yapılmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

Heyecan verici bu gelişmeyi kadınlarımıza duyurmak istedim. MHP Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya’nın bu önergesinin yankı bulacağını inanıyorum. Kadınlarımız adına teşekkürlerimi iletiyorum.