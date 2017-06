BU KADAR BENZERLİKLER BENİ KORKUTUYOR

Bülent Ertekin

Büyük bir heyecanla Payitaht Abdulhamit Hanı izliyor ve bir sonraki bölümü adeta iple çekiyorum. Başladığı günden bu güne kadar her bölümü izlerken bir yandan bölüm içindeki ibretlik sözler, diğer taraftan devasa sahneler beni adeta bulunduğum o ortamdan alıp bu güne getiriyor. Getiriyor getirmesine de bu durumdan büyük bir korku duyuyor ve kendi kendime ACABA TARİH TEKRAR TEKERRÜR EDER Mİ? diye sormadan da edemiyorum.

Zira Abdülhamit Han hazretlerinin o dönemde karşılaştıkları ile bugün AKP hükümetinin karşılaştığı olayları bügün yaşadığımız olayların üstüne koyduğumuzda adeta kaba bir tabirle çuk diye oturuyor. Sonra aklıma tarihçilerin TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR o meşhur sözleri geliyor, geliyor gelmesine de o zamanda tüylerim diken diken oluyor. Sonrasında da gene o kelli felli tarihçilerin HİÇ İBRET ALINSAYDI TEKERRÜR EDER MİYDİ? sözü geliyor. Geliyor gelmesine de aklıma tabii ya hiç ibret alınsa idi tekerrür eder miydi? Elbette etmezdi diyesim geliyor. Lakin kıyas edildiğinde görüyorsunuz ki o gün kü oyunlar, entrikalar, direnişler, nümayişler, gazetelerin başlıkları, provakatör eylemleri bu kadar mı birbirine benzer diye gayri ihtiyari düşündürüyor.

Zira bakıyorsunuz

Oyun aynı

Entrikalar aynı

Eylemler aynı

Direnişler aynı

vs vs sadece isimler ve ayrı tarihler ayrı.

DÜN Abdülhamit Han

BUGÜN Recep Tayyip Erdoğan.

Bütün oyunlar, hileler, entrikalar iktidarın özellikle Liderinin yani Recep Tayyip Erdoğan ın devrilmesi

Akabinde Kaos ortamının oluşması

Devamında dış güçlerin veya küresel güçlerin kontrolünde bir iktidar,

Kumanda edilen bir Türkiye

İpi DIŞ GÜÇLERİN ELİNDE OLAN KUKLA BİR DEVLET.

Gelin dün ve bugün diye iki başlık altında yaptığım mukayeselere bakalım, göreceksiniz ki yahu bu kadar mı olur? yok artık? diyeceksiniz.

Gelin şimdi onlara bakalım.

DÜN, İlk otomobili getiren, 5 bin km kara yolunu yaptırtan,

BUGÜN, yerli otomobil için gece gündüz çalışan ve duble yollarla ülkemin her köşesini bir ağ gibi örerek yakınımıza getiren yolların yapılması

DÜN, Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran,

BUGÜN, Türkiyenin her bir yanını metrolar ve hızlı trenlerle bir ağ gibi örülmesi

DÜN Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran (Haydarpaşa Tren İstasyonunu da tabi),

BUGÜN tekrar ipek yolunu alternatif ülkeler ile hayata geçirme çalışmaları

DÜN, Okullara (Hıristiyan okulları dahil) gönderdiği emirde Türkçe’nin iyi öğretilmesini isteyen, Azerbaycan okullarında Türkçe yasağını kaldıran, Paris’te İslam Külliyesi kuran !

BUGÜN, ülke genelinde tüm dinlere mensup ibadetleri restore etmek yurt dışında ecdad yadigarı olup kaderine terk edilen tarihi eserleri TİKA ile tekrar gün yüzüne çıkarma.

DÜN, Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderen bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetleri moda eden,

BUGÜN, şehit evlatlarını başbakanın, bakanın, milletvekilinin resmi araçlarını gönderip sünnet arabası yaptırarak burdayım acınız benim, evladınızda şehidimin emaneti biliyorum diyerek yapılan çalısmalar

DÜN, Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderen, Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıtan,

BUGÜN, fakire, dula, yetime, ihtiyaç sahibi her vatandaşına kış gelmeden odununu, kömürünü, erzakını sıcak çorbasını kapısına kadar getirmesi

DÜN, Yeni gemiler alan, toplar (çanakkale savaşımızdaki çoğu top), tüfekler getirten de !

BUGÜN, ASELSAN, M.K.E. TAV ile Türk Silahlı Kuvvetlerin silah ve mühimmatlarının helikopterinin, lazer silahların yapılması

DÜN, İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdiren (bir tanesi tam bu günkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu mevkidedir),

BUGÜN, Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Marmaray

DÜN, Darülaceze yaptırıp içine sinagog,kilise ve cami koyduran, Çocuk hastanesi (Şişli Etfal[çocuklar] Hastanesi) açtıran,

BUGÜN, tüm ülke genelinde hastaneleri tekrar revize etmek yeni hastaneler özellikle büyük metropollere şehir hastanelerinin yapılması.

DÜN, Abdülhamid ve Abdülmecid (dünyanın ilk torpido atan denizaltısı) adında denizaltılarımızı Taşkızak tersanesinde yaptırtan da (üstelik kendi cebinden), O !

BUGÜN, ilk yerli firkateynimizi denizaltımızı ve diğer askeri deniz araçlarımızın yapılması

DÜN, İlkokulu zorunlu tutan (kız ve erkeklere), İlk kız okullarını açtıran, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa gecen,

BUGÜN yeni ilköğretim okullarının yapılması ve zorunlu eğitim yaşını geriye çekmesi

DÜN, İstanbul’da Darülfünün (Üniversite) açan, Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kuran,

BUGÜN, Turkiyenin her yerinde üniversite ve yüksek okullar açması

DÜN Abdulhamidin ölmesi gerekir şeklinde resimler yapıp resmine şakağına silah resmi koyup" ölmesi, öldürülmesi gerekir " diye boy boy afişlerin resimlerin basılması

BUGÜN tıpkı geçmişte olduğu gibi dış ülkelerde yapılan gösterilerde Recep Tayyip Erdoğan ın resmini basıp kafasınada silah dayayıp öldürülmeli diyen afişleri görünce

TARİH TEKERRÜR mü EDİYOR diye kendi kendime soruyorum. Fakat payıtahtı, ülkemi ve insanımı düşündükçe

YA RAB sen küffara fırsat verme

YA RAB ülkemin üzerinde oynanan oyunları kahhar ismi ile kahrı perişan eyle

YA RAB birliğimizi bütünlüğümüzü bozma

YA RAB ülkem üzerinde menhus ruhlu canilerin tüm planlarını oyunlarını hile ve desiselerini başlarında parala

Ve dualar dualar.

RABBIM BİZİ BİR DAHA TARİHİ TEKERRÜR Eden veya EDECEK OLAN İMTİHANLARDAN AZAT EYLE.

AMİN

AMİN

AMİN