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Bu sene 23’ncüsü düzenlenecek Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali 15-16-17 Eylül arasında düzenlenecek

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Bu sene 23’ncüsü düzenlenecek Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali 15-16-17 Eylül arasında düzenlenecek
Ankara’nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali 15-16-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN tüm Türkiye’yi Beypazarı Festivaline davet etti.

Başkan Kaplan konuşmasında; Bu sene 23’ncüsünü gerçekleştireceğimiz  "Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivaline" tüm Türkiye’yi davet etmek istiyorum. 15-16-17 Eylül’deki festivalimize diğer bir çok il ve ilçelerimizden farklı olarak biz tamamen tarihimizi ve kültürümüzü ön plana çıkarıyoruz. Burada Beypazarlı ev hanımlarımızın evlerinde yapmış oldukları yöresel ürünleri ve el işlerini belediyemiz tarafından kurulan standlar da sergileyerek yöremize ürünlerin ve el işlerinin tanıtımını sağlıyoruz.

Ayrıca ülkenin dört bir tarafından davet ettiğimiz belediyeler için ayırdığımız standlar aracılığıyla da Beypazarı’nda diğer il ve ilçelerin kültürel faaliyetlerini Beypazarı’nda görmelerine sağlıyoruz. Bu sebeple 15-16-17 Eylül’de düzenleyeceğimiz festivalimize tüm Türkiye’yi davet ediyorum’’ dedi.

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