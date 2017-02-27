BU SİSTEM KİMİN İÇİN

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Ne yapıyoruz? Yetkileri tek elde topluyoruz. Kim diyor bunu; cumhurbaşkanı Erdoğan.

Tek kişi/adam rejimi diyenlere kızılıyor ya... Değişikliğin sahibi kendisi; bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir, yetkileri tek elde topluyoruz; dediğine göre…

Bu değişiklik Erdoğan için mi yapılıyor? Yok hayır... Erdoğan dışında; Gül, Davutoğlu, Binali veya başka birisine verilir mi? verilmez. Başka herhangi bir isim bu değişikliği istiyor olsaydı, olur muydu? Hayır. Olmazdı.

Çok başlılık, çok seslilik bitecekmiş! Uyum sorunu olmayacakmış!

Tabi bitecek. Meclis yürütmenin işine karışamayacak. Yürütme istediği gibi kararlar alabilecek. Kararlarını kimse sorgulamayacak, kimse denetleyemeyecek. Doğrudan halka karşı sorumlu olacak! Halk beş yılda bir oy vererek denetim görevini yapmış olacak!

Yürütme yani tek kişilik hükümet; cumhur/Başkan/ı. Kararname yetkisi ile Meclisin alanına müdahale edebilecek. Aynı konuda kanun çıkarsa kararname geçersiz olacak… Başkanın Meclis’ten çıkan kanunları veto yetkisi var mı? var. Veto ettiğinde Meclis’ten 301 çoğunluk isteniyor mu? İsteniyor. Başkanın belirlediği Meclis’te olmaz ya, oldu diyelim. Meclis, başkanın istemediği kanunları çıkardı. Başkan istemediği kanunları ‘veto’ ederse, ortaya çıkan boşluk nasıl doldurulacak; başkanlık kararnameleri ile! Zaten istediği zaman OHAL ilan yetkisi var mı? var. OHAL de her türlü kararname çıkarabiliyor mu? Çıkarıyor.

Demek ki neymiş? Yasama güçlenmiyor, başkanın kontrolüne geçiyor muş.

Haa siz milletvekili sayısının artırılmasıyla Meclis’in güçlendiğini düşünüyorsanız, o başka!

15 yıllık iktidarlarında, aynı ideolojideki arkadaşlarıyla bile uyum sorunu yaşanmış, bundan böyle yaşanmayacakmış!

Yaşanır mı? Tabi yaşanmaz?

Cumhur/Başkan/ı; hemen parti genel başkanı olur. İlk seçimde; parti genel başkanı olarak 600 kişiyi listeye yazar, kendine bağlı bir Meclis oluşur. (Canım gelenler başkana rağmen bağımsız hareket edemez mi? Bugün edebiliyor mu? Anayasa değişiklik teklifini görmeden imza atmadılar mı? Anayasaya aykırı göstere göstere oy kullanmadılar mı?)

Parti başkanı oldu. Meclis oluştu. Sıra geldi yargıya. Önce HSK(Hakimler Savcılar Kurulu). 13 üye. 13 üyenin 6’sını başkan doğrudan atıyor, kalan 7’si de başkanın oluşturduğu Meclis’te seçiliyor. Aynı zamanda ‘Yüce Divan’ görevi yapacak olan AYM(Anayasa Mahkemesi). AYM’de 15 üyenin 12’sini başkan doğrudan, kalan 3’nü de başkanın oluşturduğu Meclis’te seçiliyor. Atananlar; partili gibi mi davranacak? Bugüne kadar yapılan atamalarda; partiyle bağı olmayan var mı? Başka siyasi görüş den hiç atama oldu mu? Olmadı.

Şimdi bu haliyle yargı bağımsız mı olmuş oluyor? Canım eskiden tarafsızlık yoktu, şimdi tarafsızlıkta eklendi. Siz, şimdi bu haliyle; tarafsızlığa inanıyor musunuz?

Yürütme cumhur/Başkan/ı; istediği kadar bakan, istediği kadar yardımcı, zaten elde.

Meclis; parti başkanı olarak yazılan listeyle oluştu, tamam, o da elde.

Yargı; doğrudan atamalarla, oluşturulan Meclis yoluyla tamam, o da elde.

Büyükelçiler, valiler, üst düzey müsteşarlar, il emniyet müdürleri, kaymakamlar hepsi başkanda, tek başına atayacak, istediği zaman görevden el çektirebilecek; uyum sorunu olur mu? Partinin ilçe başkanları ilçelerde, il başkanları illerde; denetimle görevli! En küçük bir itiraz da; seni bizim cumhur/Başkan/a söylerim haaa! Denecek mi? Emriniz olur efendim.

Herhangi bir görevli, herhangi bir kurul/kurum farklı ses çıkarabilir mi?

Özelleştirme mi yapılacak; başkanın onayı yeterli. Bir yere büyük, küçük yatırım mı yapılacak; başkan gidip bakacak, helikopterle havadan inceleyecek ve olur diyecek, yeterli. Bir kurum/kurul veya yargının itirazı söz konusu olabilir mi? olmaz, olamaz.

Tek baş, tek ses, sonsuz uyum!

Soru, cevap ve görüşleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr