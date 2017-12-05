Bu ülke bizimdir, dünya bilsin!

Eyüphan Kaya

Hani ne demişler “bayrağı bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak uğruna ölen varsa vatandır” bu ifadeye bakıldığı zaman, atalarımız canını kanını vererek bu ülkeyi düşmandan korumasını bildiler, hem de o zor şartlar altında, dolayısıyla bu ülkeyi birileriyle paylaşmaya hiç niyetimiz yok.

İşin kötü tarafı cephede kaybeden düşman masada bize oyun yaptı. Atalarımız 1921 anayasasının bu halkın inanç, kültür ve çeşitliliğine cevap verecek tarzda hazırlamıştı, Lozan’da verilen sözler sonucu Büyük Millet Meclisi feshedildi, 1924 anayasasıyla seküler ve ırka vurgu yapan bir anayasa hazırlandı, o gün bu gündür bu memleket gün yüzünü göremedi.

Öğrenilmiş yanlışları doğru sanıp arkasında duranlar var. Maalesef, gereksiz yere kavga gürültü ve tantana çıkarıyoruz, tıpkı 1982 ana yasası gibi şimdiye kadar defalarca değiştirildiği halde bir türlü sıkıntı oluşturan ana iskeletine dokunamadık, ilk dört maddenin etrafında dönüp dolaşıyoruz. Sanki o anayasayı benim senin baban hür iradesiyle yapmış hey gidi hey!

Bu ülke 80 milyon vatandaşındır. Bunun Kürd’ü, Türk’ü başta olmak üzere etnik kökeni ne olursa olsun hepimizindir. Gel gör ki ta Şeyh Sait kıyamından bu güne kadar Kürd’ün üzerinde bir türlü zulmün perdesi kalkmadı, ta ki Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Ak Parti iktidara gelene kadar. Her ne kadar kimi başbakanlar, liderler zaman zaman bu derdi dillendirdilerse de maalesef meseleye dokunma cesaretinde bulunamadılar.

Ama ne acıdır ki gidişatın iyiye doğru gittiğini gören düşman ve içerideki azı dişleri her fırsatta iktidarın üzerine gittiler.

Gezi olayları, Hakan fidanın tutuklama teşebbüsü, 17-25 Aralık hadisesi ve en son 15 Temmuz melun FETÖ darbe girişimi, yetmiyor şimdi de Reza Zarraf ayak oyunları.

Vah vah vah bu ülke ne kadar mühimmiş daha yani yeni anlıyoruz. ABD’nin işi gücü kalmadı sabah Türkiye akşam Türkiye yahu sana ne oluyor.

Fi tarihte birileri “ben Anadolu’yu küçük bir Amerika yapacağım” demiş olabilir, ama bu halkın dini var, kültürü var, artık dünyayı okuyor, bence bu sevdadan vazgeç. Senin o güvendiğin BM’de sekerat halini yaşıyor elinde bir şans var, ilahi öğretiyi tanıyarak kan, can tazeleyebilir ama bu da şu andaki kadrosuyla zor olur galiba.

Ey zalimler! biz devletimizle bu haliyle de yaşamaya kararlıyız, çünkü devletimiz her geçen gün bize benzemek durumundadır. Sen bu ülkeden umudunu kes!olur mu?

Bu ülke öyle Irak’a, Suriye’ye benzemez! Atalarımızın bıraktığı bu vatanı başkasına bırakmaya hiç niyetimiz yoktur. Mesela bazıları diyor ki Diyarbakır’a düşman nasıl da girmedi? Ben söyleyeyim düşman İzmir’e girerken Diyarbakır’lı görkemli 5 tane miting yaparak “biz bu oyunu bozarız” diye dünyaya meydan okuyordu, yani Diyarbekir’de hainler yoktu, içinizde hain yoksa düşman sizi kolay kolay yenemez, bu da böyle biline!

Diyarbekir’i Diyarbakır yapanlar bir anlamda asaletini, bekaretini bozdular. 70 yılda ancak kendine geldi, bunu hiç düşündünüz mü?

Ülkemizde hain istemiyoruz, şüphe üzeri vatandaşlarımızın KHK ile mağdur edilmesini, ucuz ihbarlarla ceza evinde kalmasını istemiyoruz, çocuk yaşta aldatılarak dağa bağa çıkarılan gençlerin dağlarda kurda kuşa yem olmasını istemiyoruz, ama bütün bunlara rağmen ülkemize namahrem elli dokunmasını zinhar istemiyoruz bu böyle biline!

Bu ülke bizimdir, kimse iç sorunlarımızdan nemalanmasın ona göre!