Bülent Ertekin

Spor ile yakından alakası olan sporseverler cumartesi ve pazar günü oldu mu tüm spor kanallarındaki spor özetlerini ve yorumcuların yorumlarını dinlemek için adeta zamanın gelmesini iple çekerler. O an gelmiştir. Büyük bir heyecanla beklediğiniz program ve spor yorumcuları işte karşınızdadır. Program başlar, aman Allahım oda ne? O, ona laf söyler, o, ona hakaret eder. Zannedersiniz ki onbinlerin yada milyonların önünde bir spor programı değilde, mahalle arasında sıradan bir maç ve maç esnasında birbirine laf eden, küfür eden, hakaret eden adamlar var. Aslında dışarıdan sporla alakası olmayan bir adama " Birader şimdi şu programı pür dikkat dinle ve programın sonunda bize bir yorum yaparmısın" deyin. Vatandaş Bülent dediğinizi yapar, fakat programın sonunu beklemez, bekleyemez. Sinir krizleri geçirmiş bir vaziyette " Birader sen benimle dalga mı geçiyorsun yaaaa. Kim bu geyikler. Spordan başka herşey konuşuyorlar. Orda oturup " Erhancığım şimdi al geriye, alallllllllll haah şimdi dur. Ya birader böyle birşey olurmu? " Erhancım, şimdi dondur, donduuuur, dondur." Ne bu ya? Hakemle, oyuncularla kısaca spor severlerle dalga mı geçiyorlar? Durdur, oynat dondur. Haaaah şimdi oynat. Yok birader, onlar oynatırken ben oynatacağım yada oynatmaya az kaldı. Evet, bir yandan herşeyimiz futbol olmuş. Özellikle pazar günleri saat ondokuzdan (7) sonra resmen bütün kanallarımız futbola abone. Kısacası herkesi TOP KAFALI yaparak milleti uyutma cihetine gidiliyor.

Peki; futbol daki başarımız kulüp bazında, Avrupa bazında, Uefa bazında, şampiyonlar kulübü, dünya ve uluslararası turnuvalardaki başarımız nedir? Başarı (!) mı? Oda ne yaaa? Alın size kocaman bir SIFIR. Oysa bu ülkenin sporunu yönetenlere, federasyona sormak lazım. Bu memlekette futbol dan başka spor dalı yokmu acaba?

Mesela tekvando?

Mesela voleybol?

Mesela basketbol

Mesela güreş?

Sahi yokmu başka bir spor dalı? Futbolu yere göğe sığdıramazken diğer spor dallarını son dakika haberi olarak vermek, başarılı sporcuları ekrana dahi çıkarmamak, vefasızlık yapmak genlerimizde mi var acaba?

Sahi, soruyu tekrar soruyorum.

Bu memlekette futboldan başka spor dalı yokmu acaba?

Tüm ulusal kanallara bakıyoruz, cumartesiden başlayıp pazar günü saat 24 e kadar yorum üstüne yorum yapan kanallar var. Bunun yanında diğer spor branşlarından ve sporcularımızın başarılarından hiç bahseden varmı acaba? Yok. Olsada ufak bir satır aralığı ve futbola devaaaaam.

Yani, yoooook, yoooooooook.

Yakın zamanda yapılan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası grekoromen 85 kiloda Rus rakibi Muhammed Evloev'i 5-3 mağlup eden Muhammed Furkan Dursun, dünya şampiyonu olduğunu duydunuz mu?

Sahi hangi kanala çıktı? Hangi kanalda güreşçimiz ve milli sporumuz ile alakalı saatlerce yorumlar yapıldı.?

Peki?

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 53 kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, finalde Rus Tatiana Kudashova’yı 11-8 yenerek altın madalya kazandı.

Bunuda, biliyormuydunuz? Belki öyle SON DAKİKA haberi olarak görmüş olabilirsiniz. Yada soruyu başka bir şekilde sorayım. Saat yedide başlayıp, onikiye kadar tam beş saat spor yayını pardon FUTBOL YORUM TERÖRÜ yapan bu kanallarda yada yorumcuların yanında hiç gördünüz mü? Hayır.

Hadi, bunuda geçtik. Güreş, milli sporumuz futboldan sonra en çok başarı ve madalyayı aldığımız spor dalı. Acaba ne zaman tıpkı futbola ve futbolculara gösterdiğimiz ilgi, alaka, teveccüh, prim (!) vs gibi teşvik edici unsurları güreşçilerimiz, tekvandocularımız ve tüm spor branşlarımız için göstermiyor , gösteremiyoruz. Her maçta milyon euroları ceplerine indiren futbolculara verdiğimiz bu primlerin (!)yarısını dahi güreşçilerimize, tekvandocularımıza, engelli sporcularımıza ve başarılı olan tüm sporcularımıza ve spor dallarına vermiyor, veremiyoruz?

Sahi,

BU ÜLKEDE FUTBOLDAN BAŞKA SPOR DALI YOK MU ACABA?



Selâm ve dua ile..