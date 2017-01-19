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BU VEBALİ KALDIRABİLECEK MİSİNİZ?

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Rıza Yalçınkaya

Anayasa değişikliği teklifinin bir yönetim sistem değişikliği olmadığını, “tek adam sistemi” getirdiğini vurguladık. "Bu anlayış, Kurtuluş Savaşı vermiş, gazilik unvanı kazanmış, milleti temsil eden Meclisimiz’in sonunu hazırlayacaktır"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığımız konuşmada, bugün dayatmayla yapılmak istenen anayasa değişikliğinin “halk bir kişiyi seçer, o da ülkeyi istediği gibi yönetir” önerisi olduğunu söyledik. Teklifin egemenliği halktan alıp bir kişiye verme girişimi olduğunu vurguladık, “Yapılan teklif bir yönetim sistemi değişikliği değildir. Gerçek yönetim sisteminde belirlenen yönetim esaslarıyla birlikte birbirini dengeleyen ve denetleyen kurumların olması gerekmektedir. Verilen teklifte ise bu unsurlar ve denetleme mekanizmaları olmadığından buna yönetim sistemi değil, dense dense tek adam sistemi denir” 

GÜÇLER BİRLİĞİ TEK KİŞİYE GEÇECEK

Yasama, yürütme, yargı kuvvetlerini fiilen tek kişinin elinde toplamaya yönelik olan anayasa değişiklik teklifinin egemenliğin millette kalmasının yolunu kapatacağını belirtip, teklifteki düzenlemelerin Meclis’i işlevsiz hale getireceğini söyledik.

İÇİNİZE SİNDİREBİLİYOR MUSUNUZ?

Anayasa teklifiyle Cumhurbaşkanı’na gerekçe göstermeksizin Meclisi feshetme yetkisi verildiğini belirtip, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Bu anlayış, Kurtuluş Savaşı vermiş, gazilik unvanı kazanmış, milleti temsil eden Meclisimiz’in sonunu hazırlayacaktır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, içinize sindirebiliyor musunuz?” diye sorduk.

 

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