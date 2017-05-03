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Bu yıl 28'ncisi düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali sona erdi

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Bu yıl 28'ncisi düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali sona erdi
Bu yıl 28'ncisi düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Film Yarışması’nda "En iyi film ödülü" Ali Kemal Çınar'ın yönettiği "Genco’ya verildi.

"Rüzgârda Salınan Nilüfer" filminin iki başrol oyuncusu Songül Öden en iyi kadın, Tolga Tekin ise en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nin ödül töreni Şinasi Sahnesi'nde yapıldı. Özge Uzun ve Ünsal Ünlü ‘nün sunuculuğunu yaptığı törene, beyazperdenin tanınmış simaları ve sanatseverler katıldı. Ödül töreninin ardından festivalin sponsorlarından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde festivalin kapanışı yapıldı. Türk sinemasının önemli oyuncularından Menderes Samancılar, oyuncular İrem Sak, Onur Buldu, Nihal Yalçın, Öner Erkan, ödül alanlar ve sinema sektöründen önemli isimlerin katıldığı festivalin kapanış yemeğinde konuşan Başkan Yaşar, “Muasır medeniyete giden yol sanattan geçiyor. Sanata ve bilime önem vermeyen toplumlar geri kalmaya mahkûmdur” dedi.

Sanat büyük bir emek ve fedakârlıktır

Sanat ile uğraşmanın büyük bir emek ve fedakârlık gerektirdiğinin altını çizen Yaşar, “Ne kadar zor şartlarda çalıştığınızın ve ne büyük emek harcadığınızın farkındayım. Bir yerel yönetici olarak sizlere destek olmak ve halkla buluşmanıza katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ülkemizin gelişmesinde sizler önemli bir faktörsünüz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi hepimiz her şey olabilir her mevkiye gelebiliriz ancak sanatçı olmak farklı bir yetenektir ve herkese nasip olmaz” diye konuştu.

En iyi kadın oyuncu Songül Öden

"Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’ne "Albüm" filmi değer görülürken, filmin yönetmeni Mehmet Can Mertoğlu'na ödülünü Tayfun Pirselimoğlu takdim etti.

"Rüzgarda Salınan Nilüfer" filminin iki başrol oyuncusu Songül Öden en iyi kadın, Tolga Tekin ise en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Jüri, Ceylan Özgün Özçelik'in "Kaygı" filmini de jüri özel ödülüne layık buldu.

Ayrıca, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü "Martı" filmindeki rolüyle İrem Sak'a, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü "Babamın Kanatları" filmindeki performansı ile Musab Ekici'ye verildi.

Yarışmada, en iyi görüntü̈ yönetmeni ödülü "Taş" ile Türksoy Gölebeyi'nin en iyi sanat yönetmeni ödülü "Kaygı" ile Kerem Ardahan ve Sıla Karaca'nın en iyi kurgu ödülü "Babamın Kanatları" ile Umut Sakallıoğlu ve Kıvanç Sezer'in, en iyi özgün müzik ödülü "Bajar" adlı grubun, en iyi ses tasarımı ödülü ise Reha Erdem ve Herve Guyader'in oldu.

Ayrıca genç sinemacıların teşvik edilmesi bakımından festivalin önem verdiği ulusal kısa ve belgesel yarışmalarının kazananlarına bu yıl para ödülü verildi.

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