Bu zirve vitrinlik oldu müdürüm!

Eyüphan Kaya

Diyarbakır eğitim öğretiminin durumunu ele almak için akademisyenlerle istişare etmenize gerek var mıydı? Üniversite hocalarıyla yaptığınız çalışmaya 8-10 tane tecrübeli öğretmenlerinizi de çağıramaz mıydınız? Belki de çağırmışsınız ama benim dertli bir eğitimci olduğumu bilmeyen yok, benim görüşlerimden faydalanamaz mıydınız? Hani ilk gelişinizde size bir “hoş geldin” yazısı yazmıştım, beni aramış teşekkür etmiştiniz, ben çok umutlanmıştım.

Bu yıl yılın öğretmenler olarak seçilen 17 ilçe öğretmenlerinden kaç tanesi bu çalışmaya katılmıştı?

Akademisyenlerimiz çok başarılı iseler nitelikli öğretmen yetiştirsinler. Öğretmenliği bana sevdiren eğitim bilimleri hocası Türkan Tan olmuştu mesela.

Okullarımıza danışmanlık yapsınlar, her bir akademisyen bir okula danışmanlık yapsa fena mı olur? Ayda bir öğretmenler toplantısına katılıp gerektiği konuda hazırlık yayıp öğretmenlerle paylaşmaları ne kadar yararlı olur değil mi?

İhtiyaç duyulan konularda öğretmenlerimizin eksiklerini tamamlasınlar. Üniversiteye müracaat eden öğretmenlerimizin eksiklerini tamamlasınlar ne dersiniz?

Eğer şehrimizin eğitim öğretiminin kalitesini arttırmak istiyorsanız, Öncelikle ve özellikle okullarda zümre toplantılarının gerçekleşmesini sağlayın.

Okullarda her hafta zümre toplantılarının düzenli gerçekleşmesini sağlayın.

Öğretmenlerin ders saati dışında okula zaman ayırmalarını sağlamak için ikna edici çalışmalar yapın.

Her yıl okulun ilk ayında sıkı bir disiplin takibiyle eğitim öğretime adapte olmayan öğrencilerin örgün eğitim kurumundan ayrılmasına katkıda bulunun. Sakın ola bazı idarecilerin yaptığı gibi “bu çocuklar bizim” diyerek, okulun düzenini bozan öğrencilere sahip çıkmasınlar.

Onlar sizin de onların cezasını çeken başarılı, gayretli diğer öğrenciler kimin acaba? 33 kişilik bir sınıfta 3 kişinin okulla alakası yok, 30 kişi onlarla perişan oluyor. Bu örgün eğitimin dışına çıkarılan öğrencileri de gönüllü öğretmenlere zimetleyin, hem açık öğretimde devam etsinler hem de nerdedirler ne yapıyorlar bilelim, ta ki kendisiyle barışık hale gelsinler.

Okulların etrafını güvenlik açısından emin hale getirmek için emniyetle işbirliğine gidin. Bazen üç beş tane zibidi bir okulun dengesini bozmaktadır. Ben Melikahmet ve Alpaslan liselerinde müdürlük yaptım bunun önemini bana sor!

Her yıl hem öğrencilere hem öğretmenlere birer mektup gönderip, Motivasyon çalışmaları yapın.

Öğretmenler odasında politik tartışmalar yapan öğretmenleri tespit edip ilimizin dışına gönderin. Bir öğretmen öğretmenler odasında otururken eğitim öğretim dışı mevzuları sık sık dile getiriyorsa o mesleki vasfını kaybetmiştir kanaatimce.

Akşamları belli saatlerde velinin talebi üzerine okulu etüt amaçlı öğrencilerin çalışmalarına açın, bu konuda belediyeden yararlanmayı projelendirin.

Görevlendirilen öğretmen, gerekli doküman ve gerekirse ulaşım için belediye araçlarında yararlanabilmeliyiz.

Proje dahilinde anne babanın eğitimdeki rolü içerikli seminerler vermek lazım.

Okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik motivasyon çalışmaları yapmak. Tükenmişlikten nerdeyse mesleğiyle ilgili yenilenmiş ders kitabını okumaktan aciz öğretmenlerle nereye kadar eğitim öğretim yapacağız Müdürüm.

Diyarbakır’a özgü bir yönetim akademisi yaparak yönetici adaylarını bu akademiye tabi tutmak, başarılı olanlar idareciler atandıkları zaman onlarda 2 yıllık, 4 yıllık stratejik planlar ve uygulama biçimlerinin planlandığı eylem planlarını isteyin.Sendikaların referans olduğu kimselerin başarılarını yakından takip etmek lazım.

Maalesef şu istiyor bu istiyor diye okullara idareci atanıyor ne haber? Diyarbakır’lı bunu bilmelidir. Bir okula hatır için idareci atanıyorsa biz hangi başarıyı tartışıyoruz?

Siz bu çalışmaları yapın, başarının nasıl da sıçrama yaptığını göreceksiniz.

Benden söylemesi.