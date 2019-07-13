Bugün Neler Yaşandı, 13.07.2019 2019 Günün Özeti

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu ’Pençe-2’ Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı şekilde devam eden Pençe Operasyonu sonucunda, farklı bir bölgede ’Pençe-2 Operasyon Planı’ ismiyle yeni bir harekat başladığını bildirdi.

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S-400’leri getiren 4. dev uçak Mürted’de

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci parti teslimatında ilk uçak indi. Böylece S-400 teslimatında 4. uçak Türkiye’ye gelmiş oldu.



MSB, asker alma konusunda yapılacak işlemleri duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler duyurusunu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı.





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Sultanahmet’teki 15 Temmuz Sergisi turistlerden büyük ilgi görüyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar 5 farklı şehirde, 10 sergide halkla buluşuyor. Sultanahmet Meydanındaki sergi yerli turistler kadar yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor.