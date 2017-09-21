Nur Çelebi / Editör

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ’nde, çağımızın en çok korkulan hastalıklarından biri olan Alzheimer’a dikkat çekip farkındalık oluşturmak, hastalığın erken teşhisine ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi de Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla sosyal medya aracılığıyla bir çalışma yaparak hastalığa dikkat çekti.

“Bugünü Hatırla” Alzheimer’ı unutma

“Bugünü Hatırla” sloganıyla gerçekleştirilen projede Alzheimer hastalarının bugünden başlayarak geleceğe dair anı oluşturamadıkları vurgulandı. Kısa bir videonun paylaşıldığı projede insanlara yaşamları boyunca hiç unutmak istemedikleri anılar üzerinden bir “hatırlatma” yaparak Alzheimer Günü için farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Unutmak istemediğiniz anınız var mı?

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi çalışanlarının “Asla unutmak istemediğiniz bir anınız var mı?” sorusuna verdiği yanıtların yer aldığı videoda kimi çocuklarına kavuştuğu anları unutmayacağını belirtirken; bir başkası lise yıllarını, arkadaşlıklarını kimisi de babasının ona doğum gününde aldığı kalemi asla unutamadığını söyledi.

“Peki, asla unutmak istemeyeceğiniz o an bugünse... Alzheimer hastaları bugünden başlayarak geleceğe dair anı oluşturamıyor. Hatta kimi zaman hayatları boyunca hep hatırlamak istedikleri, asla unutmak istemedikleri anılarını bile zaman içinde kaybedebiliyor” denilen video, şu öneriyle sona eriyor: “Siz unutmayın; Alzheimer, erken teşhis sayesinde, beyinde yıkıcı etkilere yol açmadan, fark edilebilen bir hastalık. Bugünü hatırlayın, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü.”

Projeyi hayata geçiren Koro Ajans Başkanı Mustafa Can, projeyi ne amaçla hayata geçirdiklerini şöyle anlattı:

“Aslında çok temel bir içgörüden yola çıkarak bu projeyi oluşturduk. Anılar sizi siz yapan çok değerli yaşam parçacıkları. Kimse kendine ait olanı, kendini var eden şeyleri unutmak istemez. Bu nedenle sıradan insanlara asla unutmak istemeycekleri anılarını sormanın Alzheimer hastalığı ile daha kolay empati oluşturacakları sonucuna vardık. Dolayısıyla bu video iletişim kanalı açacak ve daha fazla insana Alzheimer hastalığı hakkında ulaşmamızı sağlayacak.”

Yılda bir kez beyin check-up’ı yaptırılmalı

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ ise Alzheimer’da erken teşhisin önemine işaret etti. Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, ailesinde Alzheimer öyküsü bulunan, 50 yaş üzerindeki kişilerin yılda bir kez beyin check-up’ı yaptırmasının hastalığın erken teşhisinde önemli olduğunu söyledi.