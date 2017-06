Bülent Ertekin

Bir önceki yazımızda AŞK İSPAT ister demiş ve aşkın ispatı içinde neler yapması gerektiği ile alakalı olan maddeleride yazının altına yazmış da yazmıştık. Hatırlatma babından.

Aşk isbat ister.

Aşk emek ister.

Aşk yürek ister demiş idik. Elbette iki yüreğin birbirlerini kör düğüm gibi sevmeleri ile muhabbet, sevgi ölümsüz AŞK oluyor. Rabbim kördüğüm gibi seven, sevdiğini her halükarda ispatını yapan AŞIKLARDAN EYLESİN.

Aşk ispat ister yazımızda aşıkın aşkını dile getirmesini ve neler yapmasını yazmış idik oysa unuttuğunuz bir aşk vardı. Aşkı için canı ve kanı ile ödeyen bedeli kısaca ölümsüz AŞK olan bülbülün aşkını unutmuşuz. Hatırlatan gönül dostlarına sonsuz şükran, sonsuz teşekkür.

Okuyunca eminim ki sizde bülbüllerinizi arayacaksınız.

Gelin BÜLBÜL ile GÜL ün o ölümsüz aşklarını okuyalım. Hadi...



Zamanın birinde bir bülbül güle meftun olmuş ama ne meftun. Bülbül gülü bağrından akan kanıyla canıyla beslemeye başlamış.

Gözyaşlarıyla sulamış gülü,

Gülse kırmızı gonca gonca açmaya başlamış.

Birgün göklerden uçan kartal gülü bahçede görmüş, güzelliğine vurulmuş. Gelmiş gülün yanına açmış derdini.

Gül de kartalı sevmiş.

Ee kartal bu, göklerin efendisi güçlü kuvvetli. Yani başında aşkından biçare öten bülbülcüğü unutmuş. Gitme kal diyen bülbülü duymadan dağların tepesine doğru kartalın ağzında yükselmiş. Gül gidince bülbül harap bitap olmuş yemez, içmez, ötmez olmuş.

Kartal gülü dalından koparınca güzelliği günden güne solmaya başlamış.

Kartal da zamanla bakmaz olmuş gülün solgun yüzüne. Kartalın sevgisi sadece gülün güzelliğineymiş çünkü. Gül anlamış ki onu bu kadar güzel yapan bülbülün fedakarlığı onun aşkıymış.

Bin pişman olmuş onu bırakıp gittiğine. Dönmek istemiş bahçesine. Kartal da bırakmış bahçesine. Gülü gören bülbül solan renginin güzelliğinin gitmesine aldırmamış...

Gül tutunmuş toprağına garip bülbül konmuş yanı başına...

Eskisi gibi bağrını dikeni sallaya sallaya canıyla kanıyla beslemiş gülü. Gül güzelleştikçe bülbül zayıflamaya başlamış bitap düşmüş...

Çünkü gülü yaşatmak için her zamankinden daha çok vermiş kendi kanından canından.

Bir sabah gül alevini kıpkızıl bir gonca olarak açmış birde bakmış ki yanıbaşındaki küçücük bülbül can vermiş. Bülbül sevdiği yaşasın diye kendi canından geçmiş meğer. Gül o gün anlamış ki aşk bülbül imiş.



AŞKINIZIN BÜLBÜL MİSALİ OLMASI DUASI İLE..