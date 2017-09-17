Bülent Ecevit Yüzme Havuzu, Turgut Özakman Yüzme Havuzu, Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yenilenmeye başladı

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda Ankara’da bir ilki gerçekleştirerek "Temiz Havuz Sertifikası" alan..

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda Ankara’da bir ilki gerçekleştirerek "Temiz Havuz Sertifikası" alan ve havuzlarının temizliğini tescilleten Y enimahalle Belediyesi, Bülent Ecevit Yüzme Havuzu, Turgut Özakman Yüzme Havuzu, Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri nin periyodik temizlik ve tadilat çalışmalarına başladı.

11 gün sürecek bakım çalışmaları kapsamında havuzların suları değişiyor, havuz içi tadilat ve genel spor salonu tadilatları yapılıyor.

Öncelik Halkın sağlığı

Halkın sağlığının öncelikli olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Her yönüyle sağlıklı ve huzurlu bir ilçede yaşamak her vatandaşın hakkıdır. Bu yüzden sağlık alanında yapmış olduğumuz tüm hizmetleri titizlikle yerine getiriyoruz. Almış olduğumuz Temiz Havuz Sertifikası bizlere gurur verdi. Bu temizliği sürdürebilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Temiz Havuz Sertifikası’nı tüm havuzlar almalı”