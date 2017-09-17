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Bülent Ecevit Yüzme Havuzu, Turgut Özakman Yüzme Havuzu, Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yenilenmeye başladı

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Bülent Ecevit Yüzme Havuzu, Turgut Özakman Yüzme Havuzu, Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri yenilenmeye başladı
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda Ankara’da bir ilki gerçekleştirerek "Temiz Havuz Sertifikası" alan..

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda Ankara’da bir ilki gerçekleştirerek "Temiz Havuz Sertifikası" alan ve havuzlarının temizliğini tescilleten Yenimahalle Belediyesi, Bülent Ecevit Yüzme Havuzu, Turgut Özakman Yüzme Havuzu, Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerinin periyodik temizlik ve tadilat çalışmalarına başladı.

11 gün sürecek bakım çalışmaları kapsamında havuzların suları değişiyor, havuz içi tadilat ve genel spor salonu tadilatları yapılıyor.

Öncelik Halkın sağlığı 

Halkın sağlığının öncelikli olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Her yönüyle sağlıklı ve huzurlu bir ilçede yaşamak her vatandaşın hakkıdır. Bu yüzden sağlık alanında yapmış olduğumuz tüm hizmetleri titizlikle yerine getiriyoruz.  Almış olduğumuz Temiz Havuz Sertifikası bizlere gurur verdi. Bu temizliği sürdürebilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” dedi. 

“Temiz Havuz Sertifikası’nı tüm havuzlar almalı” 

Temiz Havuz Sertifikası’nı tüm havuzların alması gerektiğine de vurgu yapan Yaşar, “Bana göre bu sertifikayı tüm havuzlar almalı. Alamayanlara ise gerekli cezai işlemler uygulanmalıdır. Çünkü halkın sağlığı her şeyden önemlidir. İnsanlar bir spor merkezine sağlıklı yaşamak için geliyorlar, sağlıklarından olmak için değil. Biz havuz sularının standartları yakalaması için işinin profesyoneli personelimiz ve son teknoloji sistemlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tadilatlarımız bittiğinde daha iyi bir şekilde hizmet vereceğiz" diye konuştu. 

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