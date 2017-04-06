  • BIST 88.839
  • Altın 149,860
  • Dolar 3,7159
  • Euro 3,9618
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C

BULVAR, CADDE, SOKAK, PARK VE BAHÇELERDE BULUNAN AĞAÇLARDA BUDAMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

»
BULVAR, CADDE, SOKAK, PARK VE BAHÇELERDE BULUNAN AĞAÇLARDA BUDAMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANI BİRCAN:-“SONBAHARDAN BU YANA DEVAM EDEN SEZONDA,20 BİNİN ÜZERİNDE AĞACI BUDADIK"

Büyükşehir Belediyesi'nin sonbaharda başlayan budama çalışmalarında sona gelindi. Bu sezon, 20 binin üzerinde ağacın budaması yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ömer Bircan, Ankara genelinde her yıl sonbahar aylarında uyku dönemi öncesi ağaçların gençleşmesi için bakım budamaları yaptıklarını belirterek, "Ağaçların uyanmasıyla birlikte, budama çalışmalarının artık sonuna gelindi. Bu sezon, Ankara genelinde 20 binin üzerinde ağacın budamasını yaptık" dedi.

Bircan, ağaçların, vatandaşların kaza yapmalarına yol açabileceğine, araç trafiğini olumsuz yönde etkileyebileceğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Düzensiz şekilde büyüyen, eski ve kurumuş ağaçlar; trafik işaretleri, yön levhaları ve trafik ışıklarını kapatarak, araç sürücülerinin kaza yapmalarına neden olur. Amacımız, araçların trafikte rahat şekilde seyretmesini sağlamak. Bu açıdan tehlike arz eden ağaçların budamalarını da yapıyoruz. Binaların bahçesinde tehlike arz edebilecek, çatlayan, kırılan ve kuruyan dalları da ağaçlara zarar vermeyecek  biçimde keserek, olası durumlarda oluşacak hasarların önüne geçmek için çalışıyoruz.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • EGO YETKİLİLERİNDEN, KARTLARINI OKUTTUKLARINDA YAŞLARININ ANONS EDİLMESİNDEN RAHATSIZLIK DUYAN 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ YOLCULARA CEVAP29 Mart 2017 Çarşamba 13:26
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ’NİN ALT KISMINDA KALAN ŞEHİT KESKİN SOKAK’TA YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPIYOR29 Mart 2017 Çarşamba 12:16
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Yılın Spor Adamı” seçildi29 Mart 2017 Çarşamba 11:39
  • Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında yürütülen Kale Önü Meydanı düzenlemesinde sona yaklaşıldı27 Mart 2017 Pazartesi 11:37
  • Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın özel konukları, Hürriyet İlkokulu ana sınıfının minik öğrencileri oldu27 Mart 2017 Pazartesi 11:10
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞLILAR MERKEZİ ÜYELERİNE GÖLBAŞI’NDA KAHVALTI VE TEKNE TURU KEYFİ YAŞATTI24 Mart 2017 Cuma 11:52
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HACI BAYRAM MİNİBÜS DURAKLARININ YERİNE, 5 KATLI, 650 ARAÇLIK MİNİBÜS DURAKLARI İNŞA EDİYOR24 Mart 2017 Cuma 11:48
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Son 3 Yılın En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi23 Mart 2017 Perşembe 13:14
  • 1 EKİM'DEN BU YANA KAPALI OLAN ALT YAPI KAZI ÇALIŞMALARI, 3 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR23 Mart 2017 Perşembe 13:04
  • BAŞKAN GÖKÇEK, "ANKARAGÜCÜ’NE DESTEK OLMUYOR” ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ22 Mart 2017 Çarşamba 12:32
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim