BULVAR, CADDE, SOKAK, PARK VE BAHÇELERDE BULUNAN AĞAÇLARDA BUDAMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANI BİRCAN:-“SONBAHARDAN BU YANA DEVAM EDEN SEZONDA,20 BİNİN ÜZERİNDE AĞACI BUDADIK"

Büyükşehir Belediyesi'nin sonbaharda başlayan budama çalışmalarında sona gelindi. Bu sezon, 20 binin üzerinde ağacın budaması yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ömer Bircan, Ankara genelinde her yıl sonbahar aylarında uyku dönemi öncesi ağaçların gençleşmesi için bakım budamaları yaptıklarını belirterek, "Ağaçların uyanmasıyla birlikte, budama çalışmalarının artık sonuna gelindi. Bu sezon, Ankara genelinde 20 binin üzerinde ağacın budamasını yaptık" dedi.

Bircan, ağaçların, vatandaşların kaza yapmalarına yol açabileceğine, araç trafiğini olumsuz yönde etkileyebileceğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Düzensiz şekilde büyüyen, eski ve kurumuş ağaçlar; trafik işaretleri, yön levhaları ve trafik ışıklarını kapatarak, araç sürücülerinin kaza yapmalarına neden olur. Amacımız, araçların trafikte rahat şekilde seyretmesini sağlamak. Bu açıdan tehlike arz eden ağaçların budamalarını da yapıyoruz. Binaların bahçesinde tehlike arz edebilecek, çatlayan, kırılan ve kuruyan dalları da ağaçlara zarar vermeyecek biçimde keserek, olası durumlarda oluşacak hasarların önüne geçmek için çalışıyoruz.”