BUNLAR, NE YAPAR EDER KAZANIRLAR

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Josef Stalin’in ‘’Kimin oy verdiği önemli değildir; Önemli olan oyları kimin saydığıdır’’ sözü Türkiye’nin hayati referandumunda, YSK’nın seçimlerin güvenliğini esas alan kanun ve yine YSK’nın kendi aldığı kararı yok sayan uygulaması, Stalin’in sözünün gerçekliğini hatırlattı.

Referandum öncesi anket kuruluşları sürekli kararsızların yüksekliğinin, sonuçların tahminini zorlaştırdığını… Oy verecek seçmenin ise görüş açıklamaktan imtina ettiği.

Görüşünü açıklayacakların ve ‘Hayır’ tercihini yapacak seçmenin; Ben ‘Hayır’ vereceğim ama ‘Evet’ kazanır sözlerine, neden böyle düşünüyorsun dendiğinde ‘Bunlar ne yapar eder yine kazanırlar’ sözü seçmenin klasiği haline geldi.

Bu peşin kabullenme düşüncesi sadece AKP’nin ve Erdoğan’ın gücü ve başarısından kaynaklı değildir. Son yıllarda yapılan tüm seçimlerde; Oy sayım hataları, çöplüklerde bulunan oy pusulaları, olmayanların yerine oy kullanma, toplu oy kullanma, kedilerin sebep olduğu toplu elektrik kesintileri ve en son kanunun uygulanmaması… oy veren seçmeni haklı olarak bu düşünceye sevk etmektedir.

YSK’nın aldığı karar tartışılıyor. YSK’nın kararları kesin, başka bir itiraz mercii yok. Ve şimdi soru şu; olur mu, ya YSK şimdi olduğu gibi yanlış yaparsa? YSK gibi en yüksek yargı organının hata, yanlış yapmayacağı, tarafsız, objektif hukuki kurallara göre karar vereceği düşünülmüş… Ama ortada hukuksuzluk iddiası var. Bu haliyle kesinlik ilan edilirse; Bu referandum sonuçları kuşaklar boyu tartışılmaya devam edecektir. Bundan böyle yapılacak hiçbir seçime güven kalmayacak, kafalarda; acaba mı, soruları sürekli olacaktır.

Bugün bu değişikliği savunan, YSK’nın kararlarını doğru bulan ‘Egemenler’, dünün en çok itiraz edenleriydi. Bugün itiraz edenleri suçlayanlar, zamanında seçim kurullarını basanlardı.

Bugün YSK ne diyorsa, yargı ne diyorsa o dur, kabul edin, uyun diyenler; dünün en çok itiraz edenleriydi.

Bu anayasa değişikliği de ‘fiili’ durumu, anayasal hale getirmek için yapılmadı mı?

ODA TV’nin arşiv haberine göre; Erdoğan 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde Refah Partisi Beyoğlu Belediye Başkan adayı iken seçimleri kaybedince Beyoğlu’nda komiserlik yapan Rasim Şimşek ve partililerle beraber seçim kuruluna gidiyor. Seçimlere şaibe karıştığını iddia eden Erdoğan, sandık başkanı 2.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Nazmi Özcan’ın alkollü olduğunu iddia ederek kendisini adli tıbba götürmek istemiş.

Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin Can Dündar ve Erdem Gül’ün tahliye kararına ‘Saygı duymuyorum, tanımıyorum’…

AKP, Siirt’in Pervari ilçesinde 3 sandık kurulunun oluşturulmadığını ve 1 sandığın kırıldığını öne sürerek bu ildeki seçimlerin iptali istemiyle YSK’ya başvuruda bulunuyor. YSK bu başvuruyu kabul ediyor ve 2 Aralık 2002’de Siirt seçimleri iptal ediliyor. Böylece TBMM’ye Siirt’ten giren 3 milletvekilinin milletvekillikleri düşüyor. Siirt seçimleri 9 Mart 2003 günü tekrar ediliyor Erdoğan milletvekili olma hakkı kazanıyor.

Hepi topu 3 sandık kurulunun oluşmadığı ve 1 sandığın kırılma iddiası…

Oysa şimdi milyonlarca mühürsüz oyun geçerli sayılması… Olmayanların yerine oy kullanma, bir kişinin birden fazla oy kullanması ve sayısız iddialara rağmen…

Tamam, bu iş bitti, YSK’nın kararları kesindir; nereye giderseniz gidin, meydan okumaları.

Tamam, bu iş bu haliyle bitebilir, seçim sonuçları kesinleşebilir.

Ama tartışma burada biter mi? Bitmez.

Bu tablo içinde köklü değişiklikler yapılabilir mi? Zor. Sürdürülebilir bir tablo değil. Gerginlikler, toplumsal yarılmalar artabilir. Bunları artıracak girişimlerden mümkün olduğunca kaçınmakta toplumun, çıkarları adına yarar var.

Artık bundan böyle yapılacak seçimlerle ilgili; güvensizlik, kuşku seçmenin aklından çıkmayacaktır.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr