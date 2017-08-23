Bürokratik Engeller, Ayağımızda Pranga

Açelya Aşkın / Editör

GGYD Başkanı Allıoğlu, bürokratik engellerin girişimciliğin ayağına pranga olduğunu söyledi, “Uzun ve yorucu bürokratik süreçler, bürokratların inisiyatif kullanmaması ve hantal yapısı girişimcileri, daha işin başında bezdiriyor” dedi.

Başkan Allıoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın “Yatırım ortamını iyileştirmek için bürokrasiyi azaltacağız. Bütün teşvik mekanizmalarıyla alakalı illerde tek bir temas noktası oluşturmak çok önemli” şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi. Türkiye’de ağır aksak işleyen bürokrasinin, girişimcilerin, KOBİ’lerin önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden Nezih Allıoğlu, “Girişimcilerin finansmana ulaşmada yaşadıkları sorunun temelinde de bürokrasi var” dedi. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu sadece teşvik mekanizmalarıyla ilgili değil, ekonomiyle ilgili her konuda bürokrasinin azaltılması gerektiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

Hiçbir Lider Değiştiremiyor

"Türkiye’de ne yazık ki değiştirilemeyen bir bürokratik sistem var. Hangi siyasi parti gelirse gelsin, iktidar, lider ne kadar güçlü olursa olsun bu sistemi aşamıyor. Bürokrasinin hantal yapısı, uzun ve yorucu bürokratik işlemler, bürokratlarımızın inisiyatif almaması, kurumların çoğunda girişimcilerin işinin yokuşa sürülmesi gibi yüzlerce sorun iş dünyasının ayağına pranga. İktidar, üreten kesime ne kadar çok destek sağlarsa sağlasın, bu teşvik ve desteklere ulaşmada karşılaşılan türlü bürokratik engeller girişimcileri, KOBİ’leri daha işin başında bezdiriyor. Ağır aksak ilerleyen bürokrasi, sonu gelmez mevzuatlar yüzünden üretim de, yatırım da, istihdam da sekteye uğruyor.”

“Bugün Git, Yarın Gel” Dönemi Kapansın

GGYD Başkanı Allıoğlu; Türkiye’nin ekonomide kaybedeceği bir tek günü bile olmadığını, bu nedenle bürokraside “bugün git, yarın gel” döneminin kapanması gerektiğini de kaydetti. Allıoğlu, “Her şeyin bu denli hızlı değiştiği ve geliştiği bu çağa Türk bürokrasisi de ayak uydurmak zorunda. Bürokrasideki aksaklıkları ortadan kaldırmadığımız sürece ekonomide koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, girişimciliğin önünü açmamız, global pazarlarda rekabet etmemiz mümkün değil. Özellikle son yıllarda üreten kesime, girişimcilere, KOBİ’lere dönük hazırlanan destek ve teşvik paketlerinin amacına ulaşabilmesi de bu aksaklıkların bertaraf edilmesiyle mümkün” dedi.