  • BIST 108.747
  • Altın 144,684
  • Dolar 3,4986
  • Euro 4,1224
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C

Bürokratik Engeller, Ayağımızda Pranga

» »
Açelya Aşkın

GGYD Başkanı Allıoğlu, bürokratik engellerin girişimciliğin ayağına pranga olduğunu söyledi, “Uzun ve yorucu bürokratik süreçler, bürokratların inisiyatif kullanmaması ve hantal yapısı girişimcileri, daha işin başında bezdiriyor” dedi.

Başkan Allıoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın “Yatırım ortamını iyileştirmek için bürokrasiyi azaltacağız. Bütün teşvik mekanizmalarıyla alakalı illerde tek bir temas noktası oluşturmak çok önemli” şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi. Türkiye’de ağır aksak işleyen bürokrasinin, girişimcilerin, KOBİ’lerin önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden Nezih Allıoğlu, “Girişimcilerin finansmana ulaşmada yaşadıkları sorunun temelinde de bürokrasi var” dedi. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu sadece teşvik mekanizmalarıyla ilgili değil, ekonomiyle ilgili her konuda bürokrasinin azaltılması gerektiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

Hiçbir Lider Değiştiremiyor
"Türkiye’de ne yazık ki değiştirilemeyen bir bürokratik sistem var. Hangi siyasi parti gelirse gelsin, iktidar, lider ne kadar güçlü olursa olsun bu sistemi aşamıyor. Bürokrasinin hantal yapısı, uzun ve yorucu bürokratik işlemler, bürokratlarımızın inisiyatif almaması, kurumların çoğunda girişimcilerin işinin yokuşa sürülmesi gibi yüzlerce sorun iş dünyasının ayağına pranga. İktidar, üreten kesime ne kadar çok destek sağlarsa sağlasın, bu teşvik ve desteklere ulaşmada karşılaşılan türlü bürokratik engeller girişimcileri, KOBİ’leri daha işin başında bezdiriyor. Ağır aksak ilerleyen bürokrasi, sonu gelmez mevzuatlar yüzünden üretim de, yatırım da, istihdam da sekteye uğruyor.”

“Bugün Git, Yarın Gel” Dönemi Kapansın

GGYD Başkanı Allıoğlu; Türkiye’nin ekonomide kaybedeceği bir tek günü bile olmadığını, bu nedenle bürokraside “bugün git, yarın gel” döneminin kapanması gerektiğini de kaydetti. Allıoğlu, “Her şeyin bu denli hızlı değiştiği ve geliştiği bu çağa Türk bürokrasisi de ayak uydurmak zorunda. Bürokrasideki aksaklıkları ortadan kaldırmadığımız sürece ekonomide koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, girişimciliğin önünü açmamız, global pazarlarda rekabet etmemiz mümkün değil. Özellikle son yıllarda üreten kesime, girişimcilere, KOBİ’lere dönük hazırlanan destek ve teşvik paketlerinin amacına ulaşabilmesi de bu aksaklıkların bertaraf edilmesiyle mümkün” dedi.

Bu yazı toplam 78 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim